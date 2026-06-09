HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Política

Más de 1.500 actas en España, EE.UU., Chile, Argentina, Italia y Japón serán cruciales en el balotaje

El conteo de ONPE para el voto extranjero va al 30,476%. 34 países ya culminaron este proceso, pero solo agrupan 184 de las 2.543 actas distribuidas en el exterior.

Votación de peruanos en el extranjero será determinante
Votación de peruanos en el extranjero será determinante
Escuchar
Resumen
Compartir

A dos días de la segunda vuelta, el conteo de las actas en el extranjero alcanzó apenas el 30,476%, según cifras oficiales de la ONPE. Con Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en un empate técnico al 96,024% del total de actas contabilizadas y una diferencia de 20.000 votos, lo que logren sumar ambos candidatos en el exterior será crucial para definir al ganador.

Únete a nuestro canal de política y economía

España registra un avance del 4,036% de sus actas. En este país, hasta el momento, solo se han contabilizado 18 actas y quedan pendientes otras 428. Roberto Sánchez acumuló aquí el 33,826% de los votos y su contendiente del fujimorismo, el 66,174%.

TE RECOMENDAMOS

¿KEIKO FUJIMORI PODRÍA GANAR LAS ELECCIONES 2026? ¿Y SÁNCHEZ? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

lr.pe

Estados Unidos es el país que va mejor en el conteo. Lleva el 52% de avance, con 394 actas contabilizadas, 23 observadas y 332 pendientes. Keiko Fujimori está mejor posicionada en esta jurisdicción, con 77,809%, y Sánchez, con 22,191%.

Luego están Chile y Argentina. En el primero de ellos restan 246 actas por contabilizar y tiene apenas un avance del 11,032%. Los resultados en este distrito electoral son ajustados. La candidata del fujimorismo obtiene 51,068% y su adversario, 48,932%. Asimismo, en la nación albiceleste faltan 233 actas para culminar el conteo y se han registrado tres actas observadas. Aquí Fujimori alcanza un poco más de ventaja, con 58,620%, por encima de Sánchez, con 41,380%.

Actas pendientes en el extranjero

Actas pendientes en el extranjero

Italia es el primer país con gran porcentaje de actas contabilizadas donde el candidato de Juntos por el Perú (51,279%) se impone sobre Fujimori (48,932%), aunque por poquísimo margen. En este territorio restan 183 actas por contabilizar y tiene un avance de 24,303%.

El caso en Japón es distinto a todos los anteriores. Al cierre de la nota, ninguna de sus 81 actas ha sido contabilizada. Sin embargo, cabe precisar que, en la primera vuelta, en este país Keiko Fujimori obtuvo 2.891 votos y Sánchez apenas 36. La tendencia apunta a favorecer a la lideresa de Fuerza Popular.

Entre estos cinco países suman 1.503 actas pendientes, que, en este tramo de la contienda, serán determinantes.

PUEDES VER: JNE reitera que resultados oficiales de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez estarán en 30 días

lr.pe

Países que culminaron conteo

Desde la otra acera, 34 países ya culminaron con el procesamiento de las actas, quedando pendientes las que están observadas. Pero un dato no menor es que estos solo suman 184 actas de las 2.543 asignadas en el extranjero, es decir, el 7,24%. Además, en estas se han presentado seis casos que serán evaluados por el Jurado Electoral Especial.

Existen casos como Ghana, Sudáfrica, Cuba, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Irán, Líbano o Grecia, donde las mesas se aperturaron con solo un acta, debido a la cantidad de electores. Otros, como Guatemala, Paraguay, Puerto Rico, Austria, Noruega, Portugal y las Antillas Holandesas, tuvieron dos actas en total.

Asimismo, al sumar el avance de todos los países, se han registrado 78 actas observadas. La mayor cantidad de estas se ubica en Estados Unidos (23), Italia (7), Alemania (5), Chile (4), Argentina (3) y Paraguay (2). En Bolivia, Austria, Bélgica y Suiza se presenta una por cada localidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Ausentismo electoral: más de 6 millones de peruanos no votaron en la primera vuelta, según informe del JNE

Ausentismo electoral: más de 6 millones de peruanos no votaron en la primera vuelta, según informe del JNE

LEER MÁS
Quién van ganando las Elecciones 2026 hoy en Perú: ¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez?

Quién van ganando las Elecciones 2026 hoy en Perú: ¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez?

LEER MÁS
Dólar registra retroceso en Perú mientras el sol gana terreno en el mercado cambiario

Dólar registra retroceso en Perú mientras el sol gana terreno en el mercado cambiario

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

LEER MÁS
Ernesto Zunini cuestiona nueva versión de Alfredo Torres sobre conteo rápido: "Por lo menos, es extraño"

Ernesto Zunini cuestiona nueva versión de Alfredo Torres sobre conteo rápido: "Por lo menos, es extraño"

LEER MÁS
JNE reitera que resultados oficiales de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez estarán en 30 días

JNE reitera que resultados oficiales de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez estarán en 30 días

LEER MÁS
Ipsos advierte posible ventaja para Keiko Fujimori por votos del extranjero y actas impugnadas

Ipsos advierte posible ventaja para Keiko Fujimori por votos del extranjero y actas impugnadas

LEER MÁS
Resultados ONPE: 18 de las 25 regiones ya contabilizaron el total de actas y solo quedan las observadas

Resultados ONPE: 18 de las 25 regiones ya contabilizaron el total de actas y solo quedan las observadas

LEER MÁS
Fujimori perdió votos en el norte y Sánchez se consolidó en el Sur: hay 1.516 actas observadas

Fujimori perdió votos en el norte y Sánchez se consolidó en el Sur: hay 1.516 actas observadas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025