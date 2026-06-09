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Política

JNE reitera que resultados oficiales de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez estarán en 30 días

El organismo electoral ya procesa más de 1.000 actas observadas por errores o firmas faltantes, y calcula que a mediados de julio se proclamará al nuevo presidente tras resolver todas las apelaciones y recuentos.

Jorge Valdivia, vocero del JNE, informó que los resultados oficiales se conocerán en 30 días.
Jorge Valdivia, vocero del JNE, informó que los resultados oficiales se conocerán en 30 días. | Foto: Elvis Cairo
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estimó que los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial se conocerán en 30 días. El vocero de la entidad electoral, Jorge Valdivia, aclaró que todo depende de cómo se maneje la carga de trabajo de los jurados especiales.

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"Los resultados oficiales lo tenemos programado aquí a 30 días, a mediados de julio, todo depende de la carga procesal, es decir, de cuánta cantidad de cosas observadas se resuelvan (...). Todo ello estimamos que sea aquí a 30 días, a mediados de julio aproximadamente, en donde ya se puedan proclamar los resultados oficiales".

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Actas bajo revisión

Hasta el momento, la ONPE ha separado 1.547 actas observadas. De ese grupo, el JNE ya ha recibido la mayoría para digitalizarlas y armar los expedientes, una labor que requiere tiempo porque se debe escanear cada documento para que todo sea transparente. El vocero detalló que las causas para observar un acta son muy específicas.

PUEDES VER: Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

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"Las inconsistencias por error material son cinco, son que carezcan de firmas, les falten datos, el acta sea incompleta, es decir, que no hay totales ciudadanos que votaron, hay ilegibilidad o hay error aritmético, es decir, que la suma de votos no se condice con el total de ciudadanos que votaron".

Hasta la tarde de este lunes, las autoridades ya resolvieron los primeros 101 casos. De ellos, la mayoría se corrigió rápido, pero 13 actas irán a un recuento físico de votos en audiencias públicas que comenzarán este viernes a las 10.00 a. m. en regiones como Lambayeque y Tambopata. Además, el número de actas observadas podría subir, ya que a la ONPE todavía le falta procesar cerca de 2.000 actas más.

Una segunda vuelta mucho más rápida que la primera

Para tranquilidad de la ciudadanía, esta elección avanza mucho más rápido que la primera vuelta. Valdivia recordó que en la primera etapa del proceso el trabajo fue mayor porque se votaba por cinco categorías a la vez: presidente, diputados, senadores nacionales y regionales, y los representantes del Parlamento Andino.

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"En total eran cinco elecciones (...) de esas cinco elecciones fueron más de 68,000 actas observadas, superamos, duplicamos lo que de actas observadas que fue en el 2021 y de presidenciales fueron más de 5,000 actas observadas".

En comparación con ese caos de la primera vuelta, las 1.500 actas observadas de esta segunda vuelta representan una carga mucho menor. El JNE aseguró que todas las sesiones de revisión se transmiten en vivo por internet para garantizar la transparencia.

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