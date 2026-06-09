HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

¿Keiko le quitará la presidencia a Sánchez? Zunini en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

Roberto Sánchez no descarta dialogar con Keiko Fujimori en un eventual gobierno: "Con tal de derrotar la pobreza"

'Con tal de derrotar la pobreza, la exclusión, la corrupción de nuestra patria, hay que ser capaz de reunirnos con todos los peruanos', dijo a la prensa.

Roberto Sánchez dialogará con Keiko Fujimori en un eventual gobierno: "Con tal de derrotar la pobreza"
Roberto Sánchez dialogará con Keiko Fujimori en un eventual gobierno: "Con tal de derrotar la pobreza"
Escuchar
Resumen
Compartir

Roberto Sánchez comunicó que, en un eventual gobierno suyo, sí está dispuesto a dialogar con Keiko Fujimori.

Únete a nuestro canal de política y economía

'Con tal de derrotar la pobreza, la exclusión, la corrupción de nuestra patria, hay que ser capaz de reunirnos con todos los peruanos', dijo a la prensa.

TE RECOMENDAMOS

¿KEIKO FUJIMORI PODRÍA GANAR LAS ELECCIONES 2026? ¿Y SÁNCHEZ? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Fujimori perdió votos en el norte y Sánchez se consolidó en el Sur: hay 1.516 actas observadas

lr.pe

También llamó a las 'fuerzas democráticas', más allá de su ideología, para 'consensuar a favor del país'.

Por otro lado, descartó presentar una denuncia inmediata contra Jorge Nieto por indicar que Juntos por el Perú tiene vínculos con el Movadef.

'Lo importante es la serenidad y tranquilidad. Que este proceso concluya como corresponde respetando plenamente y con transparencia el proceso electoral', anotó.

Añadió que 'dejará para otro momento' las 'situaciones que no son tan dramáticas'.

PUEDES VER: Cámara de Diputados y Senadores queda lista para el periodo 2026-2031

lr.pe

Roberto Sánchez llama a esperar los resultados al 100%

Anteriormente, el lunes 8 de junio, Sánchez llamó a esperar los resultados oficiales. 'Nosotros hay que tener tranquilidad y serenidad. Se han emitido importantes resultados a conteo rápido. Agradecemos ese respaldo. Estamos confiados y optimistas, pero el conteo al 100% aún está por develarse', declaró a la prensa.

En ese sentido, llamó a que los personeros y el equipo técnico realicen sus labores en este proceso.

'Hubo un buen trabajo al de nuestros personeros, por eso, estamos tranquilos esperando los resultados al 100% y vamos a respetarlos sea cual sea', anotó.

También agradeció el 'apoyo crítico' brindado por algunos partidos políticos en esta segunda vuelta.

'Agradezco a todos los líderes del movimiento social, movimiento popular, los líderes sociales, culturales, sociales, académicos y muchos ciudadanos que dijeron voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron con su vocación lograr este eventual triunfo en estándares de paz, justicia y reconciliación', anotó.

Destacó que él no realizó ninguna convocatoria, sino que ha sido un pedido y sentimiento del pueblo, y que no les van a fallar.

Adicionalmente, pidió a los tomadores de decisión actuar en pro del país, sean cuales sean los resultados. 'Hacemos un llamado a todos los agentes políticos, económicos para luchar contra el enemigo número 1 que tiene el Perú que es la corrupción. Esta campaña está a punto de concluir y el Perú necesita estabilidad', dijo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Quién van ganando las Elecciones 2026 hoy en Perú: ¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez?

Quién van ganando las Elecciones 2026 hoy en Perú: ¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez?

LEER MÁS
Periodista Pancho de Piérola arremete contra quienes votaron por Roberto Sánchez en Miraflores y San Isidro: “¡Cómo es posible!”

Periodista Pancho de Piérola arremete contra quienes votaron por Roberto Sánchez en Miraflores y San Isidro: “¡Cómo es posible!”

LEER MÁS
Ipsos advierte posible ventaja para Keiko Fujimori por votos del extranjero y actas impugnadas

Ipsos advierte posible ventaja para Keiko Fujimori por votos del extranjero y actas impugnadas

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

Resultados oficiales ONPE EN VIVO: conteo de votos de la segunda vuelta de Elecciones Perú 2026

LEER MÁS
Ipsos advierte posible ventaja para Keiko Fujimori por votos del extranjero y actas impugnadas

Ipsos advierte posible ventaja para Keiko Fujimori por votos del extranjero y actas impugnadas

LEER MÁS
Quién van ganando las Elecciones 2026 hoy en Perú: ¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez?

Quién van ganando las Elecciones 2026 hoy en Perú: ¿Keiko Fujimori o Roberto Sánchez?

LEER MÁS
Cámara de Diputados y Senadores queda lista para el periodo 2026-2031

Cámara de Diputados y Senadores queda lista para el periodo 2026-2031

LEER MÁS
Resultados ONPE 2026 EN VIVO: Mapa interactivo de cómo votó cada región del Perú

Resultados ONPE 2026 EN VIVO: Mapa interactivo de cómo votó cada región del Perú

LEER MÁS
Resultados ONPE: 18 de las 25 regiones ya contabilizaron el total de actas y solo quedan las observadas

Resultados ONPE: 18 de las 25 regiones ya contabilizaron el total de actas y solo quedan las observadas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025