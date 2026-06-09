Roberto Sánchez no descarta dialogar con Keiko Fujimori en un eventual gobierno: "Con tal de derrotar la pobreza"

Roberto Sánchez dialogará con Keiko Fujimori en un eventual gobierno: "Con tal de derrotar la pobreza"

Roberto Sánchez dialogará con Keiko Fujimori en un eventual gobierno: "Con tal de derrotar la pobreza"

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Roberto Sánchez comunicó que, en un eventual gobierno suyo, sí está dispuesto a dialogar con Keiko Fujimori.

'Con tal de derrotar la pobreza, la exclusión, la corrupción de nuestra patria, hay que ser capaz de reunirnos con todos los peruanos', dijo a la prensa.

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También llamó a las 'fuerzas democráticas', más allá de su ideología, para 'consensuar a favor del país'.

Por otro lado, descartó presentar una denuncia inmediata contra Jorge Nieto por indicar que Juntos por el Perú tiene vínculos con el Movadef.

'Lo importante es la serenidad y tranquilidad. Que este proceso concluya como corresponde respetando plenamente y con transparencia el proceso electoral', anotó.

Añadió que 'dejará para otro momento' las 'situaciones que no son tan dramáticas'.

Roberto Sánchez llama a esperar los resultados al 100%

Anteriormente, el lunes 8 de junio, Sánchez llamó a esperar los resultados oficiales. 'Nosotros hay que tener tranquilidad y serenidad. Se han emitido importantes resultados a conteo rápido. Agradecemos ese respaldo. Estamos confiados y optimistas, pero el conteo al 100% aún está por develarse', declaró a la prensa.

En ese sentido, llamó a que los personeros y el equipo técnico realicen sus labores en este proceso.

'Hubo un buen trabajo al de nuestros personeros, por eso, estamos tranquilos esperando los resultados al 100% y vamos a respetarlos sea cual sea', anotó.

También agradeció el 'apoyo crítico' brindado por algunos partidos políticos en esta segunda vuelta.

'Agradezco a todos los líderes del movimiento social, movimiento popular, los líderes sociales, culturales, sociales, académicos y muchos ciudadanos que dijeron voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron con su vocación lograr este eventual triunfo en estándares de paz, justicia y reconciliación', anotó.

Destacó que él no realizó ninguna convocatoria, sino que ha sido un pedido y sentimiento del pueblo, y que no les van a fallar.

Adicionalmente, pidió a los tomadores de decisión actuar en pro del país, sean cuales sean los resultados. 'Hacemos un llamado a todos los agentes políticos, económicos para luchar contra el enemigo número 1 que tiene el Perú que es la corrupción. Esta campaña está a punto de concluir y el Perú necesita estabilidad', dijo.