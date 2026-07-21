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Abogada de Keiko Fujimori es captada riéndose con fiscal de la Nación y haciendo un gesto de silencio

El encuentro entre la abogada Giulliana Loza y el titular de la Fiscalía, Tomás Galvéz, ocurrió durante el evento por el 32° aniversario de la Academia de la Magistratura (AMAG).

Abogada de Keiko Fujimori es captada riéndose con fiscal de la Nación y haciendo gesto de silencio.
Abogada de Keiko Fujimori es captada riéndose con fiscal de la Nación y haciendo gesto de silencio. | Créditos: Melissa Landa
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Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, estuvo junto al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, durante la ceremonia por el 32° aniversario de la Academia de la Magistratura (AMAG).

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En el video se observa a la abogada de Keiko Fujimori sonreír mientras conversa con la máxima autoridad del Ministerio Público y, posteriormente, llevarse el dedo índice a los labios para hacer un gesto de silencio. En la ceremonia también se encontraba la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

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Designación de Benavides en la AMAG y en Fiscalías de Flagrancia

La presencia de Benavides en la ceremonia institucional ocurre tras su reciente retorno a cargos de alta relevancia en el sistema de justicia.

El pasado 8 de julio, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, designó a la exfiscal de la Nación como coordinadora nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Flagrancia y, a su vez, como representante del Ministerio Público ante el Consejo Directivo de la AMAG.

Ambas resoluciones se emitieron luego de que se dispusiera el archivo de la investigación en contra de Benavides por presunta organización criminal.

Discurso de Balcázar sobre la independencia del Poder Judicial

El evento contó con la participación del jefe de Estado José María Balcázar, autoridades del sistema de justicia, representantes del ámbito político y el presidente de la AMAG, Víctor Hugo Chanduví.

Durante la ceremonia, Balcázar brindó un discurso en el que se refirió al estado de la administración de justicia en el país.

"No vamos a tener una independencia por ahora del Poder Judicial (...) porque se requiere para eso construir una democracia de verdad, una democracia que plante sus instituciones fundamentales de tal manera que haya pesos y contrapesos y no haya el dominio de uno sobre el otro. Que eso nos falta mucho", declaró Balcázar.

Aniversario de la Academia de la Magistratura (AMAG)

Durante el evento institucional, el jefe del Archivo General de la Nación (AGN), Jorge Ortiz Sotelo, anunció la declaratoria del Acta de Instalación de la institución (de 1994) como Patrimonio Cultural de la Nación, una medida oficializada mediante resolución viceministerial el pasado 30 de junio.

"Con esta declaratoria no solo protegemos un papel histórico, sino que hacemos visible para toda la ciudadanía un testimonio monumental de enorme relevancia para nuestra historia jurídica y nuestra memoria colectiva", indicó Ortiz.

Expectativas por un eventual indulto para Pedro Castillo

Respecto a la situación del expresidente Pedro Castillo, el abogado de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, señaló que el proceso "sigue su curso" y que desde su sector están atentos a las medidas que pueda adoptar el jefe de Estado en los últimos días de su gestión.

"Esperemos en estos últimos días las evaluaciones que haga el Presidente de la República respecto del derecho de gracia. Creo que va a ser una decisión bastante importante y, si no lo hiciera, sería una gran oportunidad para el gobierno entrante ya que se está enarbolando la bandera de la reconciliación", afirmó Mendoza.

En esa línea, el letrado sostuvo que existen argumentos para revisar la medida privativa de libertad que pesa sobre el exmandatario.

"[Ojalá pueda] acceder finalmente a un derecho de gracia porque se ha demostrado, o se viene demostrando, de que fue de cierta forma arbitraria su detención", agregó.

Asimismo, sobre la postura formal de Juntos por el Perú respecto a este caso y la relación con el entorno del expresidente, Mendoza remarcó que la agrupación política se mantiene a la espera de una resolución:

"Juntos por el Perú se mantiene a la expectativa, está vigilante de la decisión que vaya a tomar el Presidente de la República (...) Me parece que lo han conversado en varias oportunidades y, como digo, hay bastantes expectativas, bastantes esperanzas de que finalmente el Presidente Balcázar en estos últimos días, atendiendo seguramente a un informe en el pedido de gracia que se ha cruzado, pueda finalmente resolver la situación del Presidente".

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