TC y ANC-PJ van contra Concepción Carhuancho.

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El suspendido juez Richard Concepción Carhuancho, que tuvo a su cargo los principales procesos a ex altas autoridades públicas, ahora es cuestionado por sus decisiones y la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han decidido ir en su contra.

La ANC-PJ le notificó el inicio de una investigación disciplinaria supuestamente por haber confirmado la colaboración eficaz de Martín Belaunde, en el caso Ollanta Humala, sin obtener la ampliación de autorización de extradición ante Bolivia, sobre dicho personaje.

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El hecho se remonta a una resolución emitida el 7 de noviembre de 2024 que sigue en trámite. Belaunde fue extraditado de Bolivia el año 2015 por lo que un nuevo proceso en su contra requería un pronunciamiento de la justicia boliviana.

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Sin embargo, el magistrado sostiene que la justicia boliviana consideró que para el año 2024 ya no procedía una ampliación de extradición y que por lo tanto, el Perú era libre de iniciar otros procesos contra dicho empresario.

Concepción Carhuancho considera que la denuncia en contra, en que se ampara la decisión de la ANC-PJ es maliciosa.

En tanto, ayer el Tribunal Constitucional emitió una sentencia, en el proceso a Nicanor Boluarte y el abogado Mateo Castañeda, en la que dispone apartar al referido magistrado de la investigación del caso Los Waykis en la Sombra.

En este caso, el TC conciuye que Richard Concepcion incurrió en una falta de imparcialidad en el incidente de prisión preventiva por una diapositivas incluidas en una exposición sobre "la corrupción en el sistema de Justicia".

En una de las diapositivas se incluyó la imagen de Boluarte y Castañeda, antes de pronunciarse sobre el pedido de prisión preventiva. El TC dispone que este hecho sea puesto en conocimiento de las autoridades de control.