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Segunda Vuelta 2026: detectan cientos de cédulas adulteradas en locales de votación

El JNE y la ONPE han detectado 90 cédulas con rayones y otras previamente marcadas. Se han detenido a dos personeros. La Fiscalía inició las investigaciones para esclarecer las situaciones reportadas.

Durante la segunda vuelta electoral 2026, se reportaron irregularidades en locales de votación en Lima, incluyendo cédulas presuntamente marcadas en varias mesas.
Durante la segunda vuelta electoral 2026, se reportaron irregularidades en locales de votación en Lima, incluyendo cédulas presuntamente marcadas en varias mesas. | composición LR
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Durante la jornada de la segunda vuelta electoral 2026, se reportaron presuntas irregularidades en distintos locales de votación de Lima, relacionadas con cédulas que habrían sido previamente marcadas. De acuerdo con información preliminar, en la IEP Nuestra Señora de la Natividad, ubicada en San Martín de Porres, se verifica una incidencia vinculada a la mesa 049621.

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Asimismo, en el Estadio Municipal Carlos 2B se registró un incidente en la mesa 051998, donde fueron halladas 51 cédulas presuntamente marcadas a favor del partido JP, según información de fiscalización.

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Irregularidades en Elecciones 2026: dos personeros detenidos

A estos casos se suma la denuncia difundida por la periodista Karla Ramírez, quien informó sobre una presunta irregularidad en el Complejo Deportivo Hernán Vidaurre Reina Farje, en La Molina, correspondiente a la mesa 043721.

Según la denuncia, el presidente de mesa y electores presentes detectaron cédulas de votación marcadas a favor de Fuerza Popular y su candidata Keiko Fujimori. De acuerdo con videos enviados por ciudadanos, algunos habrían sido impedidos de registrar la escena con sus celulares. La fiscalía llegó posteriormente al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

En medio de estas denuncias, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la ONPE informaron que, hasta el momento, se han detectado 90 cédulas de sufragio marcadas y que dos personeros fueron detenidos en Lima en el marco de las investigaciones.

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ONPE reemplaza cédulas

Tras detectarse los hechos, personal de la ONPE reemplazó las cédulas observadas y se levantaron actas para dejar constancia de lo ocurrido. Además, se han solicitado descargos adicionales para esclarecer las circunstancias de los casos y determinar eventuales responsabilidades.

Las autoridades electorales y el Ministerio Público continúan con las diligencias para esclarecer lo reportado durante la jornada electoral.

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