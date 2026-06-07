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ELECCIONES 2026 EN VIVO: KEIKO FUJIMORI VS. ROBERTO SÁNCHEZ

Política

Keiko Fujimori asegura contar con 95 mil personeros, pero JNE registró 9.738 en todo el país

La candidata presidencial de Fuerza Popular visitó un local partidario en Villa El Salvador durante la segunda vuelta electoral y destacó el despliegue nacional de sus personeros. Sin embargo, la plataforma oficial del Jurado Nacional de Elecciones reporta una cifra considerablemente menor de representantes acreditados.

Keiko Fujimori tendrá su desayuno electoral en una olla común de San Juan de Lurigancho. Foto: captura de pantalla
Keiko Fujimori tendrá su desayuno electoral en una olla común de San Juan de Lurigancho. Foto: captura de pantalla
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La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró este domingo que cuenta con 95 mil personeros desplegados en todo el país para supervisar la jornada de la segunda vuelta electoral. Sin embargo, los datos disponibles en la plataforma oficial JNE Fiscaliza muestran que su organización política registra 9.738 personeros acreditados a nivel nacional, una cifra significativamente menor a la mencionada por la candidata.

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La declaración fue realizada durante una visita al local de personeros de Fuerza Popular en el distrito de Villa El Salvador. Desde ese lugar, Fujimori agradeció a los militantes y simpatizantes que participan en la vigilancia del proceso electoral y destacó el trabajo que desarrollan en los centros de votación.

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"Hemos conversado con los responsables de cada centro de votación. Son 95.000 personeros que nos están acompañando", manifestó la candidata presidencial ante los asistentes. Además, sostuvo que su agrupación logró superar la convocatoria prevista para esta jornada electoral.

La actividad contó con la presencia de Luis Dyer, jefe nacional de personeros de Fuerza Popular. Según informó el partido, los representantes fueron distribuidos en diversas regiones del país para observar el desarrollo de la votación y el conteo de sufragios.

Por su parte, la plataforma JNE Fiscaliza, habilitada por el Jurado Nacional de Elecciones para transparentar la participación de los personeros durante los comicios, consigna que Fuerza Popular tiene registrados 9.738 representantes para esta segunda vuelta. Dicha cifra podría variar a lo largo del día, ya que los partidos políticos tienen la posibilidad de acreditar personeros durante la jornada electoral.

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