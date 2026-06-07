Segunda Vuelta Electoral se desarrolla con normalidad y bajo estrictas medidas de seguridad

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La Segunda Elección Presidencial 2026 se desarrolla con normalidad y bajo estrictas medidas de seguridad. Gracias al despliegue de más de 100.000 miembros del Ejército, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, se ha logrado garantizar el orden público en todo el territorio nacional.

La jornada transcurre sin alteraciones masivas del orden público y con resultados positivos en materia de control, salvo algunos inconvenientes en ciertos colegios, donde se detectaron cédulas de votación marcadas a favor de los dos candidatos presidenciales, según confirmaron fuentes de la Policía Nacional.

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El despliegue de las fuerzas armadas y policiales se dividió en los siguientes puntos clave:

Los militares activaron un despliegue estratégico para custodiar directamente los puestos de votación, el material electoral y las zonas rurales de difícil acceso o con antecedentes de riesgo.

Por su parte, la Policía Nacional reforzó los esquemas de seguridad en todas las regiones del país, lo que garantizó que más de 26 millones de peruanos pudieran salir a votar con plenas garantías democráticas.

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Desde las primeras horas, las autoridades civiles del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo también hicieron un llamado a la neutralidad para proteger tanto la estabilidad institucional como el libre ejercicio del sufragio.

Durante y después de la jornada, se habilitaron canales de seguimiento para garantizar la transparencia y atender cualquier irregularidad.

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales transcurre sin incidencias y en paz, pese a que había preocupación por posibles hechos de violencia política durante el proceso.

Antes del amanecer, la seguridad estuvo instalada en todos los puestos de votación para proteger la democracia. Policías, militares y más de 7.000 fiscales estuvieron presentes de forma permanente para velar por el orden, la tranquilidad y el normal desarrollo de esta jornada electoral.

De acuerdo con la ONPE, se instalaron casi la totalidad de las 90.223 mesas de sufragio y se habilitaron 10.313 locales de votación a nivel nacional. El padrón electoral sumó 27 millones 325.432 ciudadanos habilitados para sufragar, la mayoría de ellos (26 millones) en el país.

Solo por parte de la Policía Nacional hubo 53.373 uniformados, mientras que las Fuerzas Armadas desplazaron a 44.000 efectivos.

El plazo para que los votantes se acerquen a sus centros electorales va de las 7.00 a. m. a las 5.00 p. m.

A las 7.00 a. m. se abrieron oficialmente las urnas, después de que varias autoridades se refirieran a los mecanismos y despliegues puestos a disposición para resguardar el proceso electoral.