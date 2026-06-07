Confirmado por la ONPE: se instalaron el 100% de las mesas a nivel nacional por las Elecciones 2026 | Foto: Andina

Confirmado por la ONPE: se instalaron el 100% de las mesas a nivel nacional por las Elecciones 2026 | Foto: Andina

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, a las 11.32 a. m. de este domingo 7 de junio, se completó la instalación del 100% de las mesas de sufragio a nivel nacional. Para la segunda vuelta presidencial de 2026 se habilitaron 90.223 mesas a nivel nacional, destinadas a más de 26,1 millones de electores.

En el extranjero, deberán funcionar 2.506 mesas de sufragio para permitir la participación de 1.194.172 ciudadanos peruanos residentes fuera del país.