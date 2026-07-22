Conciertos en Tacna 2026: fecha, lugar y entradas para ver a Airbag, Chyno y Nacho, Max Carra y más artistas por el aniversario de la ‘Ciudad heroica’
Este 28 de agosto, la banda de rock argentina Airbag se presentará por primera vez en Tacna. El concierto será en el Estadio Joel Gutiérrez, interpretando éxitos como 'Cae el sol' y 'Nunca lo olvides'.
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Este 28 de agosto se conmemorará el nonagésimo séptimo aniversario de la reincorporación de Tacna al Perú, una fecha que nos recuerda el amor inquebrantable de la 'Ciudad heroica'. Por esta fecha especial, miles de peruanos celebran la valentía, resistencia y esperanza de tacneñas y tacneños, que para muchos son ejemplos de identidad y unión nacional.
Para esa fecha especial se ha confirmado la llegada de la banda de rock argentina Airbag a Tacna por primera vez para hacer vibrar el escenario con todos los himnos que han marcado a una generación. El esperado espectáculo se realizará este 28 de agosto en el Estadio Joel Gutiérrez, donde sonarán sus grandes éxitos como 'Por mil noches', 'Cae el sol', 'Solo aquí' y 'La partida de la Gitana (Si te vas)', 'Nunca lo olvides', 'Cicatrices' y 'Pensamientos'.
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Airbag se presentará por primera vez en Tacna. El concierto será en el Estadio Joel Gutiérrez, interpretando éxitos como ‘Cae el sol’ y ‘Nunca lo olvides'. Foto: difusión
Como se recuerda, la banda argentina ya visitó nuestra capital y fue un éxito total. Ahora se prepara toda Tacna para cantar, saltar y vivir la fuerza de una de las bandas más importantes del rock argentino con más de 27 años de trayectoria. Las ventas de entradas están disponibles en Teleticket desde S/50.
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Artistas nacionales e internacionales serán parte de FERITAC 2026
Otro evento importante que se celebrará en Tacna por los 97 años de fundación es el FERITAC 2026, que reunirá en un mismo escenario a destacados artistas nacionales e internacionales. Los primeros en ser confirmados fueron los reguetoneros Chyno y Nacho, quienes volverán a brillar con sus interpretaciones el próximo 27 de agosto. Las entradas están a la venta en Teleticket desde S/75,50 (con descuento).
Chyno y Nacho será parte de FERITAC 2026. Foto: difusión
El cantante argentino Max Carra, uno de los artistas con mayor proyección dentro de la música cumbia, urbana y pop latino, fue anunciado como el segundo artista confirmado de FERITAC 2026. A él se le sumarán Son del Duke y Towa en el Parque Perú de Tacna, como parte de las celebraciones por el aniversario de la 'Ciudad heroica'.
La Feritac 2026 es la feria regional que se realizará en Tacna, en el Parque Perú. El organizador ha confirmado la presencia de artistas para la programación musical del encuentro.