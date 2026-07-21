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Administradora de hotel revela que percibía "olores raros" en la habitación de Angie Jibaja: "Como a marihuana"

Angie Jibaja enfrenta una nueva controversia tras las declaraciones de la administradora de un hotel en San Luis, quien afirmó haber percibido olores similares a marihuana en la habitación donde se hospedaba junto a su pareja.

Angie Jibaja asegura no haber consumido ninguna sustancia ilícita. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Angie Jibaja asegura no haber consumido ninguna sustancia ilícita. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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Angie Jibaja vuelve a ser protagonista de una controversia pública luego de que la administradora de un hotel ubicado en San Luis asegurara que, durante su estadía, percibió "olores raros" provenientes de la habitación donde se alojaba la exmodelo junto a su pareja. Las declaraciones fueron difundidas en el programa 'Magaly TV, la firme', donde también se informó sobre un presunto incumplimiento en el pago del hospedaje.

El caso tomó mayor repercusión después de que la exchica reality rechazara las acusaciones y negara haber tenido sustancias ilícitas en el cuarto. La también actriz sostuvo que los señalamientos surgieron como una represalia tras los problemas para cancelar los días de alojamiento, mientras las imágenes difundidas por televisión mostraron parte del tenso intercambio entre ambas partes.

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Administradora de hotel hace fuerte acusación contra Angie Jibaja

Jasmín Huayanca, administradora del hotel, declaró para 'Magaly TV, la firme' que Angie Jibaja y su pareja permanecieron varios días en el establecimiento sin cancelar el hospedaje correspondiente. Según explicó, la deuda alcanzaba diez días, situación que llevó a la administración a cambiar la chapa de la habitación para impedir el ingreso de los ocupantes mientras se resolvía el conflicto.

Además del presunto incumplimiento económico, también aseguró que desde la habitación salían olores que identificó como similares a marihuana. "Fumaba y fumaba, olores raros como se dice. (¿Cómo a marihuana?) Exactamente. El olor de esa planta en sí es característico y eso nosotros no permitimos", manifestó durante la entrevista televisiva.

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Magaly Medina cuestiona actitudes de Angie Jibaja

Tras la difusión del informe, Magaly Medina dedicó varios comentarios al comportamiento de Angie Jibaja y puso en duda el cambio personal que la exmodelo ha manifestado durante los últimos meses. La conductora recordó que en diversas oportunidades ella ha asegurado haber transformado su vida y acercarse a la religión, pero consideró que los recientes incidentes contradicen ese discurso.

"Siempre anda prometiendo y dice que todo el mundo le inventa cosas a ella, cuando es la que atrae los escándalos. No podía estar mucho tiempo ajena a ser noticia de este tipo de chongos", comentó la conductora de 'Magaly TV, la firme' durante la emisión del programa.

"Le dice: 'Que Dios te bendiga' y enseguida le mete un sopapo con todo y cámara. Como son estas personas que se dicen cristianas, que cambiaron porque encontraron a Dios en su camino, pero miren cómo actúa", sentenció.

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