No se pueden anular las elecciones si los votos de López Aliaga se dirigen al blanco o nulo en segunda vuelta

Un video viral difundido en redes sociales afirma que, si los votos obtenidos por el excandidato presidencial Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, se suman a otros 600.000 votos dirigidos al voto nulo o en blanco, sería posible anular por completo las elecciones de segunda vuelta. El mensaje señala lo siguiente: "Si quienes votaron por RLA en Lima (1’165,861) ahora votan Nulo/Blanco, solo faltan 629,152 votos Nulo/Blanco más para que se anule todo. El triunfo está a la vuelta de la esquina. ¡Si se puede! [sic]".

Video viral que fue difundido en redes sociales como TikTok.

Sin embargo, esta afirmación es falsa. El artículo 184 de la Constitución establece que para declarar la nulidad de un proceso electoral es necesario que los votos nulos o en blanco, juntos o por separado, superen los dos tercios del total de votos emitidos: "Artículo 184.- El Jurado Nacional de Elecciones declara la nulidad de un proceso electoral, de un referéndum o de otro tipo de consulta popular cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos emitidos".

Esto dice el artículo 184 de la Constitución Política del Perú.

Del mismo modo, el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones precisa que la anulación de unos comicios requiere que los votos nulos o blancos excedan los dos tercios de los votos válidos emitidos. "Cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos válidos".

De acuerdo con datos de la ONPE, en la primera vuelta de las elecciones generales de 2026 participaron cerca de 20 millones de peruanos, por lo que se necesitarían alrededor de 14 millones de votos nulos o en blanco para invalidar el proceso.

Las cifras que dejó la primera vuelta de las elecciones 2026.

Esto dicen los expertos

PerúCheck consultó al especialista en temas electorales Fernando Tuesta Soldevilla, quien descartó que los votos de López Aliaga dirigidos al voto nulo o blanco puedan generar la anulación de las elecciones.

"Se requieren los dos tercios de todos los votos que se emiten. Por ejemplo, si van a votar 21 millones de 27.5 del total, 14 millones deberían ser nulos y blancos. Por lo demás, si ves la última [encuesta] de Ipsos, los votantes de López Aliaga no votarían en su mayoría nulo y blanco", explicó.

Por su parte, la abogada Solange Bardales coincidió en que se necesitan dos tercios de votos nulos o blancos y añadió que, incluso si se alcanzara esa cifra, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tendría que determinar previamente el alcance de la nulidad total o parcial. "En la práctica, el Jurado Nacional de Elecciones tendría que interpretar y resolver específicamente qué alcance tiene la nulidad", sostuvo.

Asimismo, el especialista José Naupari señaló a PerúCheck que la cifra difundida en redes para promover el voto nulo o blanco está lejos de la cantidad exigida para invalidar una elección. Además, precisó que una eventual nulidad total requeriría una evaluación estricta. "La elección presidencial es por distrito único, no múltiple, lo que debiera llevar a asumir una mayor rigurosidad a nivel de posibilidad de nulidades parciales", señaló.

Finalmente, el abogado cusqueño Miguel Olivera recordó a PerúCheck que nunca se ha llegado a anular una elección a través de esta modalidad.

Conclusión

Tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Elecciones establecen que para anular unos comicios es necesario que dos tercios de los votos emitidos sean nulos o en blanco, una cifra muy superior a los 2 millones de votos obtenidos por Rafael López Aliaga. Por lo tanto, PerúCheck concluye que es falso afirmar que esos 2 millones de votos, orientados al voto nulo o blanco, puedan invalidar las elecciones.

Nota elaborada por Breiner Oquendo de PerúCheck.



