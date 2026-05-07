Rafael López Aliaga: mitín de candidato de Renovación Popular no tuvo la acogida esperada

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Rafael López Aliaga encabezó este miércoles 6 de mayo un mitin frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en Jesús María, que reunió a menos de 3.000 personas, según pudo observarse en la zona, cifra muy alejada de lo que anunció.

El candidato presidencial llegó acompañado por la congresista Norma Yarrow y un fuerte resguardo de seguridad. Desde el escenario, volvió a insistir en la narrativa de un supuesto fraude en la primera vuelta del pasado 12 de abril, pese a que hasta el momento no ha presentado pruebas concluyentes que sustenten sus acusaciones.

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“Señor Burneo, hay una serie, la 900k, que no tiene origen legal (…) hay 250.000 votos que nos están robando ahí”, afirmó durante su intervención, en referencia a la numeración de determinadas mesas de sufragio. Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya explicó previamente que las mesas cuya codificación inicia con la serie 900.001 corresponden a centros poblados y comunidades alejadas de las capitales distritales, y forman parte de un sistema implementado desde 2005 para garantizar el derecho al voto en zonas rurales de difícil acceso.

De acuerdo con la ONPE, esta numeración no constituye una irregularidad ni un mecanismo excepcional introducido en el actual proceso electoral, sino una herramienta logística utilizada desde hace casi dos décadas para facilitar la participación ciudadana en territorios donde muchos electores tendrían que desplazarse durante horas o incluso días para sufragar.

Durante el mitin, López Aliaga elevó el tono contra el presidente del JNE, Roberto Burneo, y amenazó con movilizaciones si se oficializan los resultados electorales sin una auditoría internacional. “Si usted se atreve a proclamar de manera fraudulenta e ilegal una segunda ronda, sin tener auditoría o, mejor dicho, un peritaje internacional (…) haremos una marcha de los cuatro suyos”, expresó.

Por su parte, la congresista Norma Yarrow, quien participó en la actividad vistiendo una casaca con el escudo nacional, lanzó acusaciones sin pruebas contra el gobierno y vinculó el proceso electoral con una presunta estrategia de toma del poder. “Desde acá le digo al señor Balcázar: capturen a Cerrón o lo tiene guardado bajo su cama. Esto es un plan que ha sido manejado por años (…) no entiendo cómo otros partidos políticos, por tener una cuota de poder, permiten que vulneren nuestros derechos”, manifestó.

El líder de Renovación Popular también cuestionó a Keiko Fujimori por no respaldar sus denuncias de fraude. “La señora Fujimori sabe de eso y se hace la loca. A mí me sorprende escuchar ‘los plazos son primero’. La verdad es primera (…) ella sabe lo que está pasando. Cada cinco años se aparece”, señaló desde la tarima.