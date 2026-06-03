Toda la desinformación detrás de las actas serie 900 desmentida por PerúCheck

El domingo 17 de mayo, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó los resultados electorales de primera vuelta . Más de cinco semanas después de la primera votación, y a tres semanas de la segunda, los peruanos recién saben oficialmente que Roberto Sánchez será el contendor de Keiko Fujimori en este proceso.

El conteo ha sido lento y entrampado. En parte por lo ajustado de los resultados . En parte por los errores que cometió la ONPE . Durante este periodo, surgieron teorías de ‘fraude’ de parte de Rafael López Aliaga. Una de ellas está basada en la serie 900K de la ONPE. Según esta teoría, el organismo habría creado mesas electorales en distritos alejados de la urbe para allí, sin vigilancia, poder distorsionar el voto a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

A continuación, PerúCheck hace un compendio de las noticias falsas relacionadas a la ya famosa serie 900K y las desmiente.

¿Qué es la serie 900, 900,000 o 900K?

La llamada serie 900 se refiere a un grupo de mesas de sufragio y actas que se encuentran lejos de la urbe . Son mesas que la ONPE instala en centros poblados, comunidades, caseríos, anexos o zonas alejadas para que las personas que viven alejadas de la capital de su distrito puedan votar más cerca de sus casas.

Muchas de estas mesas se instalan a petición del alcalde del centro poblado, o de las autoridades locales. Como dentro del material electoral son un grupo complejo, se las ha dividido del resto de actas asignándoles números altos a partir de 900,000. Así se las encuentra en el conteo oficial del ONPE (buscar actas “por número de mesa” y tipear del número 900, 000 para arriba).

La primera afirmación verificada por PerúCheck fue difundida por López Aliaga en su cuenta de Facebook. Allí sostuvo que las “actas con serie 900,000 fueron creadas para cometer un ‘fraude’ electoral ”.

Post de López Aliaga en Facebook

La afirmación es falsa. PerúCheck revisó la base histórica de resultados electorales de la ONPE y comprobó que las actas con numeración 900 no son exclusivas del proceso electoral actual. Por ejemplo, el acta N.°900538 aparece en elecciones generales anteriores: en 2021 , 2011 y 2016 . Es decir, esta numeración existe desde hace más de una década y forma parte del sistema electoral peruano desde varios procesos previos.

Además, la ONPE aclaró que las mesas con identificadores que van del 900001 al 904703 corresponden a centros poblados. Para comprobarlo, PerúCheck revisó actas específicas de esta serie.

Una de ellas, la N.°900378 , correspondía al centro poblado de Pichiu San Pedro, en Áncash. Otra, la N.°900163 , estaba vinculada al centro poblado de Jorobamba, en Amazonas. En ambos casos, se trataba de localidades rurales o alejadas, lo que coincide con la finalidad señalada por la ONPE.

Acta N.°900378

Por tanto, la serie 900 no responde a una lógica irregular ni a una creación reciente. Se trata de un mecanismo institucional para facilitar la participación electoral en zonas históricamente alejadas de los locales de votación. Puede ver la verificación en este enlace .

Luego, López Aliaga y parte de su equipo legal afirmó que las mesas de la serie 900 “no tienen origen legal” . Esta versión también fue replicada en redes sociales por usuarios que pedían anularlas.

La afirmación también es falsa. La Ley Orgánica de Elecciones faculta a la ONPE a organizar y ejecutar los procesos electorales, así como a determinar la conformación, distribución y ubicación de las mesas de sufragio.

Ley Orgánica de Elecciones

Según explicó el abogado especialista en procesos electorales José Tello a PerúCheck, la creación de estas mesas se sustenta en la Ley N.º26859 y en el Plan Operativo Electoral de las Elecciones Generales 2026 , aprobado mediante Resolución Jefatural N.° 055-2026-JN/ONPE.

El politólogo Javier Albán también explicó en su momento a PerúCheck que la ONPE tiene la facultad constitucional de organizar los procesos electorales y adoptar estrategias logísticas para garantizar que todos los ciudadanos puedan votar.

En ese marco, la instalación de mesas en zonas alejadas no requiere una ley específica para cada caso, sino que deriva de las competencias generales de la entidad electoral.

Además, el procedimiento no es arbitrario. De acuerdo con los especialistas consultados, para instalar estas mesas se requiere una solicitud, información sobre electores, fotografías y una verificación de condiciones por parte de la ONPE. Es decir, se trata de un proceso reglamentado y documentado.

Por ello, no es cierto que las mesas de la serie 900 carezcan de base legal. Su existencia se sostiene en las competencias de la ONPE, en la Ley Orgánica de Elecciones, en la Constitución y en instrumentos operativos del propio proceso electoral. Puede ver el artículo de verificación en este enlace .

La tercera afirmación verificada fue que las mesas en centros poblados habrían sido creadas únicamente para elegir alcaldes y regidores de centros poblados . López Aliaga dijo: “Fue creada por [el expresidente] Toledo para centros poblados para elegir alcalde de centro poblado, regidor de centro poblado y nada más”.

Esto también es falso. Según documentos oficiales de la ONPE revisados por PerúCheck, las mesas en centros poblados no fueron concebidas como un mecanismo restringido a elecciones locales menores, sino como una estrategia de inclusión electoral para distintos procesos democráticos. Su finalidad fue eliminar barreras geográficas y económicas que impedían el voto de ciudadanos ubicados en zonas alejadas.

De hecho, los registros de la ONPE muestran que este sistema fue utilizado en elecciones generales. En las Elecciones Generales de 2006, por ejemplo, se instalaron 449 mesas de sufragio en 99 centros poblados de todas las regiones del país , beneficiando a más de 10,000 electores. Esto contradice la versión de que las mesas de centros poblados sólo existían para comicios locales.

El abogado especialista en materia electoral Óscar Matutti también precisó a PerúCheck que una cosa distinta son las elecciones de autoridades de municipalidades de centros poblados, reguladas por otra normativa.

Así, la evidencia histórica y normativa muestra que las mesas de la serie 900 no nacieron exclusivamente para elegir autoridades de centros poblados. Han sido usadas en elecciones generales y forman parte de una política de accesibilidad electoral. Puede ver el artículo de verificación en este enlace .

Nota elaborada por Piero Solis de PerúCheck.