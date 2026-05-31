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Sánchez le recuerda a Keiko que Fuerza Popular blindó a Boluarte: "Deberían rendir cuentas por las 50 muertes"

Durante el debate presidencial, el candidato de Juntos por el Perú cuestionó el respaldo de Fuerza Popular al Gobierno de Dina Boluarte y vinculó al partido con las muertes ocurridas durante las protestas sociales.

Sánchez sostuvo que Fuerza Popular respaldó políticamente a Boluarte durante la crisis social que dejó decenas de fallecidos en distintas regiones del país.
Sánchez sostuvo que Fuerza Popular respaldó políticamente a Boluarte durante la crisis social que dejó decenas de fallecidos en distintas regiones del país. | Foto: Composición LR
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Roberto Sánchez lanzó un duro cuestionamiento contra Keiko Fujimori durante el bloque sobre fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos en el debate presidencial de la segunda vuelta electoral.

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En su intervención, el candidato de Juntos por el Perú cuestionó el respaldo que Fuerza Popular brindó al gobierno de Dina Boluarte y recordó las muertes registradas durante las protestas ocurridas entre finales de 2022 e inicios de 2023.

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"Quienes deben rendir cuentas ante la justicia son ustedes, por las más de 50 muertes que blindaron junto a su socia, doña Boluarte", afirmó Sánchez al dirigirse a la lideresa fujimorista.

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