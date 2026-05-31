Sánchez le recuerda a Keiko que Fuerza Popular blindó a Boluarte: "Deberían rendir cuentas por las 50 muertes"
Durante el debate presidencial, el candidato de Juntos por el Perú cuestionó el respaldo de Fuerza Popular al Gobierno de Dina Boluarte y vinculó al partido con las muertes ocurridas durante las protestas sociales.
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Roberto Sánchez lanzó un duro cuestionamiento contra Keiko Fujimori durante el bloque sobre fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos en el debate presidencial de la segunda vuelta electoral.
En su intervención, el candidato de Juntos por el Perú cuestionó el respaldo que Fuerza Popular brindó al gobierno de Dina Boluarte y recordó las muertes registradas durante las protestas ocurridas entre finales de 2022 e inicios de 2023.
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"Quienes deben rendir cuentas ante la justicia son ustedes, por las más de 50 muertes que blindaron junto a su socia, doña Boluarte", afirmó Sánchez al dirigirse a la lideresa fujimorista.