Es falso que el JNE haya impedido el debate entre candidatos a la vicepresidencia de Juntos por el Perú y Fuerza Popular

En el contexto de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, se ha viralizado en plataformas como Facebook, Instagram y Threads una imagen que afirma que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, impidió que las candidatas a la primera y segunda vicepresidencia de Juntos por el Perú, Analí Márquez y Brígida Curo, respectivamente, debatieran con los de Fuerza Popular, Luis Galarreta y Miguel Torres.
La publicación atribuye este hecho a un presunto fraude electoral.
Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook
Asimismo, circularon las siguientes variantes del contenido:
Variantes de la imagen viralizada.
Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook y, hasta el cierre de esta nota, ha superado las 81.000 vistas, 1.700 reacciones, 491 comentarios y 2.700 compartidos.
Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook
El pasado 28 de mayo, el JNE desmintió estos rumores a través de sus redes sociales oficiales y precisó que la participación de los candidatos en los debates fue definida durante reuniones de coordinación técnica con representantes de Juntos por el Perú y Fuerza Popular. De igual manera, en ejercicio de su autonomía partidaria, ambos acordaron los temas a tratar sin intervención del organismo electoral.
JNE desmiente narrativa difundida en redes sociales.
Al día siguiente, el 29 de mayo, el JNE volvió a pronunciarse sobre el tema mediante un video publicado en su canal de YouTube. En esa ocasión, Burneo reiteró que la ausencia de un debate entre Márquez y Curo contra Galarreta y Torres respondió a un acuerdo entre ambos partidos.
“No es un debate que se imponga, sino nosotros planteamos unas alternativas y las consensuamos con las dos organizaciones políticas… En esa negociación, se llegó a dos debates: uno técnico y uno presidencial”, indicó.
El presidente del JNE finalizó recordando que el debate técnico contó con la participación de seis representantes de cada agrupación política y que se les otorgó un tiempo amplio, también consensuado, para exponer sus propuestas.
En el contexto de la segunda vuelta electoral, circularon en redes sociales diversas imágenes que sostenían que el presidente del JNE, Roberto Burneo, había impedido que las candidatas a la primera y segunda vicepresidencia de Juntos por el Perú debatieran con los candidatos de Fuerza Popular. Esta versión fue presentada como una supuesta prueba de fraude.
Sin embargo, la entidad electoral desmintió la afirmación en dos ocasiones. El 28 de mayo, a través de sus canales oficiales, precisó que tanto la participación en los debates como los temas a tratar habían sido acordados previamente en reuniones de coordinación técnica entre representantes de ambas organizaciones políticas. Al día siguiente, Burneo reiteró esta información en un video difundido en la cuenta de YouTube del JNE.
*Si deseas saber si una publicación en redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.