Es falso que el JNE haya impedido el debate entre candidatos a la vicepresidencia de Juntos por el Perú y Fuerza Popular

LO FALSO:

El JNE ha impedido que se realice un debate entre los candidatos a la vicepresidencia de Juntos por el Perú y Fuerza Popular.

LO VERDADERO:

El JNE precisó, a través de sus canales oficiales, que la participación de los candidatos y los temas de los debates fueron acordados en reuniones con representantes de ambos partidos políticos.

En el contexto de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, se ha viralizado en plataformas como Facebook, Instagram y Threads una imagen que afirma que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, impidió que las candidatas a la primera y segunda vicepresidencia de Juntos por el Perú, Analí Márquez y Brígida Curo, respectivamente, debatieran con los de Fuerza Popular, Luis Galarreta y Miguel Torres.

La publicación atribuye este hecho a un presunto fraude electoral.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Asimismo, circularon las siguientes variantes del contenido:

Variantes de la imagen viralizada.

Una de las publicaciones con mayor alcance se encuentra en Facebook y, hasta el cierre de esta nota, ha superado las 81.000 vistas, 1.700 reacciones, 491 comentarios y 2.700 compartidos.

Una de las publicaciones con más alcance en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

El pasado 28 de mayo, el JNE desmintió estos rumores a través de sus redes sociales oficiales y precisó que la participación de los candidatos en los debates fue definida durante reuniones de coordinación técnica con representantes de Juntos por el Perú y Fuerza Popular. De igual manera, en ejercicio de su autonomía partidaria, ambos acordaron los temas a tratar sin intervención del organismo electoral.

JNE desmiente narrativa difundida en redes sociales.

Al día siguiente, el 29 de mayo, el JNE volvió a pronunciarse sobre el tema mediante un video publicado en su canal de YouTube. En esa ocasión, Burneo reiteró que la ausencia de un debate entre Márquez y Curo contra Galarreta y Torres respondió a un acuerdo entre ambos partidos.

“No es un debate que se imponga, sino nosotros planteamos unas alternativas y las consensuamos con las dos organizaciones políticas… En esa negociación, se llegó a dos debates: uno técnico y uno presidencial”, indicó.

El presidente del JNE finalizó recordando que el debate técnico contó con la participación de seis representantes de cada agrupación política y que se les otorgó un tiempo amplio, también consensuado, para exponer sus propuestas.

Conclusión

En el contexto de la segunda vuelta electoral, circularon en redes sociales diversas imágenes que sostenían que el presidente del JNE, Roberto Burneo, había impedido que las candidatas a la primera y segunda vicepresidencia de Juntos por el Perú debatieran con los candidatos de Fuerza Popular. Esta versión fue presentada como una supuesta prueba de fraude.

Sin embargo, la entidad electoral desmintió la afirmación en dos ocasiones. El 28 de mayo, a través de sus canales oficiales, precisó que tanto la participación en los debates como los temas a tratar habían sido acordados previamente en reuniones de coordinación técnica entre representantes de ambas organizaciones políticas. Al día siguiente, Burneo reiteró esta información en un video difundido en la cuenta de YouTube del JNE.