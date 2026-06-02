JNE promueve el voto informado y refuerza la fiscalización para la segunda vuelta

Equipo encargado del JNE para garantizar la democracia en las elecciones. Fuente: difusión.

Equipo encargado del JNE para garantizar la democracia en las elecciones. Fuente: difusión.

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El voto informado es una herramienta clave para fortalecer la democracia y la participación ciudadana. En tal sentido, frente a las próximas elecciones del 7 de junio, acceder a fuentes oficiales y verificables resulta fundamental.

Desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se refuerzan las acciones de orientación ciudadana y fiscalización electoral para acompañar la segunda vuelta presidencial.

¿Cómo el JNE fortalece el voto informado?

El voto informado es uno de los pilares de toda democracia, ya que permite ejercer el derecho al sufragio de manera responsable.

Con la plataforma Voto Informado IA, el JNE permite a la ciudadanía consultar gratuitamente información oficial sobre los candidatos presidenciales, sus hojas de vida, planes de gobierno y principales propuestas.

Además, integra funciones de IA, como un chatbot interactivo que facilita la búsqueda de información sobre temas específicos. Mediante la plataforma, los usuarios pueden comparar propuestas, revisar información verificable y acceder a contenido resumido de forma rápida y sencilla desde cualquier equipo y lugar.

Asimismo, Voto Informado IA también pone a disposición videos resumen de los planes de gobierno de cada candidatura presidencial, lo que facilita una mejor comprensión.

Plataforma Voto Informado IA. Fuente: difusión.

Reforzamos la fiscalización del proceso electoral

El Jurado Nacional de Elecciones reafirma su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, transparencia y firmeza para garantizar que esta segunda elección presidencial se desarrolle con las garantías y recuperar la confianza que el país necesita.

De manera paralela, el organismo electoral viene reforzando las labores de fiscalización y monitoreo a nivel nacional para acompañar el desarrollo de esta segunda vuelta presidencial.

Como parte de estas acciones, el Jurado Nacional de Elecciones viene acompañando y supervisando distintas etapas clave del proceso electoral, como la prueba de color e impresión de la cédula de sufragio, el ensamblaje del material electoral y su despliegue hacia las distintas regiones del país y el extranjero.

Este esfuerzo representa además el reto de garantizar el voto de más de 27 millones 325 mil ciudadanos, en el país y en el extranjero, a través de 10,536 locales de votación habilitados para esta segunda elección presidencial.

Para esta jornada electoral, el JNE ha dispuesto la presencia de más de 26 mil fiscalizadores en todos los locales de votación, quienes realizarán labores de supervisión antes, durante y después de la jornada electoral.

Las acciones de fiscalización comprenden además el monitoreo de propaganda electoral, neutralidad y publicidad estatal, así como el seguimiento al adecuado desarrollo de la votación y el escrutinio en los locales habilitados para esta segunda vuelta.

Asimismo, se han conformado grupos de 2500 fiscalizadores de contingencia que trabajarán de manera permanente, en tres turnos durante las 24 horas del día, para atender cualquier incidencia que pudiera presentarse y garantizar una respuesta oportuna durante el desarrollo de la elección.

De igual manera, el JNE viene fortaleciendo las herramientas de gestión de información y monitoreo, como los tableros de control (dashboard) y los sistemas utilizados por los fiscalizadores, con el objetivo de transparentar ante la ciudadanía las distintas etapas del proceso electoral y las acciones de fiscalización que se realizan en todo el país.

Como parte de este trabajo, también se viene fortaleciendo el monitoreo territorial y la coordinación permanente con los Jurados Electorales Especiales y las instituciones que integran el sistema electoral, a fin de acompañar el desarrollo del proceso en todo el país.

Detrás de este despliegue hay también un compromiso con millones de ciudadanos, incluidos aquellos que viven en los lugares más alejados del país y que, como todos los peruanos, tienen el mismo derecho a decidir el futuro democrático de nuestra nación.

El JNE destacó además el trabajo coordinado que vienen realizando las instituciones del sistema electoral, especialmente junto a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y el acompañamiento durante esta segunda vuelta presidencial.

Finalmente, el Jurado Nacional de Elecciones reiteró su compromiso de seguir trabajando con responsabilidad, transparencia y firmeza para contribuir a que los ciudadanos puedan acudir a votar con tranquilidad, información y confianza este próximo 7 de junio.

Asimismo, hizo un llamado a que esta nueva etapa electoral se desarrolle en un clima de respeto, responsabilidad y serenidad democrática. El fortalecimiento de la democracia también depende de una participación pacífica y del respeto a la voluntad popular.