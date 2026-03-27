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Ollanta Humala luego de que el PJ declaró infundada suspensión de su condena: "Se me ha negado la posibilidad de defenderme"

El expresidente de Perú señaló en un mensaje por X que su condena por el caso Odebrecht es injusta y asegura ser inocente de los cargos de lavado de activos.

Ollanta Humala se pronunció en redes sociales | Composición: LR.
Ollanta Humala se pronunció en redes sociales | Composición: LR.

El expresidente Ollanta Humala, sentenciado a prisión por el caso Odebrecht, envió un mensaje a través de su cuenta de X (antes Twitter) donde aseguró que su condena es injusta e insistió con que es inocente. Esta líneas se dan luego de que el Poder Judicial declarara infundada la suspensión de su condena.

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“Soy el único político en prisión por un presunto aporte de campaña que nunca recibí. No cometí ningún delito y el Poder Judicial insiste en mantenerme secuestrado, con una detención que se inició de manera ilegal. Ambas instituciones han confirmado que no existió delito, entonces, quién reparará el daño causado”, indicó.

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Humala, próximo a cumplir un año en prisión, aseguró contar con las pruebas suficientes para demostrar que no ha cometido el delito de lavado de activos por el que se le ha condenado a 15 años de prisión efectiva.

“Estamos listos para la discusión del fondo; pero se me ha negado la posibilidad de defenderme en libertad. Si esa es la situación, insto al Poder Judicial a iniciar la discusión del caso cuanto antes y ponga fin a este acoso judicial. Hace 11 años que venimos exigiendo justicia”, señaló.

Ollanta Humala: Poder Judicial declaró infundada suspensión de condena provisional por 15 años

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial rechazó la solicitud presentada por el expresidente Ollanta Humala para detener la ejecución provisional de la condena de 15 años que se le impuso por lavado de activos agravado.

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En su decisión, el tribunal confirmó que el riesgo procesal continúa vigente. La resolución señala que esta evaluación se sustenta en la gravedad del caso y en la alta pena dictada, así como en un arraigo familiar considerado débil, la falta de acreditación de una actividad laboral estable y la presencia de conexiones en el extranjero. Además, se precisa que no han surgido nuevos elementos que permitan reducir dichos riesgos, por lo que el argumento de la defensa sobre la inexistencia de peligro procesal fue descartado.

Asimismo, el Ministerio Público atribuye al exmandatario la presunta utilización de dinero de origen ilícito, proveniente tanto del Tesoro venezolano en 2006 como de actos de corrupción relacionados con las constructoras OAS y Odebrecht en 2011. Según la tesis fiscal, estos fondos habrían sido encubiertos mediante la simulación de aportes falsos destinados a financiar campañas electorales.

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