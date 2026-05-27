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Poder Judicial entrega más de S/ 221 mil a 21 adultos mayores tras 19 años de espera

La Campaña Nacional de Entrega de Endosos Judiciales 2026 culminó con éxito en La Esperanza, donde se otorgaron más de S/221 mil a 21 adultos mayores.

Este importante aporte económico responde al cumplimiento de los beneficios sociales adeudados a estas personas. Fuente: difusión.
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En el marco de la Campaña Nacional Simultánea de Entrega de Endosos Judiciales 2026, la magistrada Cinthya Hidalgo Ciña, del Juzgado Civil Permanente del Módulo Básico de Justicia de La Esperanza, junto a su equipo de trabajo, logró la entrega de más de S/ 221 mil a favor de 21 adultos mayores, quienes esperaron durante 19 años el cumplimiento de sus derechos con el pago de sus beneficios sociales como ex trabajadores de una institución edil.

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