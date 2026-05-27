Poder Judicial entrega más de S/ 221 mil a 21 adultos mayores tras 19 años de espera

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En el marco de la Campaña Nacional Simultánea de Entrega de Endosos Judiciales 2026, la magistrada Cinthya Hidalgo Ciña, del Juzgado Civil Permanente del Módulo Básico de Justicia de La Esperanza, junto a su equipo de trabajo, logró la entrega de más de S/ 221 mil a favor de 21 adultos mayores, quienes esperaron durante 19 años el cumplimiento de sus derechos con el pago de sus beneficios sociales como ex trabajadores de una institución edil.