Roberto Sánchez: PJ evalúa este miércoles si inicia juicio oral en su contra por presunta declaración falsa

Roberto Sánchez: PJ evalúa este miércoles si inicia juicio oral en su contra por presunta declaración falsa

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El Poder Judicial evaluará este miércoles 27 de mayo si dispone o no el inicio del juicio oral contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por presuntamente haber brindado falsa declaración sobre la recepción de aportes de campaña, entre 2018 y 2020.

La citación vino del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria y se programó la audiencia para las 8.00 a. m.

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El juez supernumerario Juan Vidal Mercado Cahuana será quien lidere el caso tras ingresar como reemplazo de la magistrada Marianela Romero Barzola.

Sánchez comunicó que se presentará en la audiencia virtual y que no ha presentado ningún hábeas corpus.

Sobre el caso

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María sostiene que el congresista, en su condición de apoderado o representante de Juntos por el Perú, habría presentado información falsa ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto de los aportes de campaña de la agrupación durante los procesos electorales de 2018 y 2020.

Según la investigación fiscal, parte de los recursos destinados a actividades partidarias no habría ingresado a las cuentas oficiales del partido. La hipótesis del Ministerio Público señala, además, que Sánchez habría declarado que durante la campaña electoral de 2018 no se realizaron gastos.

Roberto Sánchez rechaza la investigación

Por su parte, Roberto Sánchez rechazó estar vinculado a un presunto uso irregular de fondos del partido y se mostró dispuesto a participar en las investigaciones correspondientes.

"Yo he acudido a todas las instancias. Yo no me corro. Yo no he hecho cocteles. No he recibido plata de los bancos, de los mineros ni de nadie", declaró a la prensa.

Asimismo, explicó que él únicamente ha actuado como presidente del partido y nunca ha asumido funciones de contador o tesorero.

"No hubo uso ni de ningún fondo partidario como comité electoral, presidente del partido ni como afiliado. Es un tema archivado. Cosa juzgada. La investigación continúa en un extremo porque alguien debe reportar esa información a los órganos del sistema electoral. ¿A quién le corresponde? Al presidente del partido o secretario general. Por eso, a ambos hoy se nos acusa de supuestamente dar falsa declaración por haber corrido traslado de la información que dio el contador y tesorero de esa época", explicó.

Además, añadió que rechaza el actual proceso. "Si ya el delito mayor supuesto, entonces, cómo puedo yo, que nunca he sido tesorero ni contador, estar implicado. Yo solo corrí traslado. Si eso es un error, omisión administrativa o delito, que se investigue", indicó.