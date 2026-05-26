HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Roberto Sánchez: PJ evalúa este miércoles si inicia juicio oral en su contra por presunta declaración falsa

La citación vino del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria y se programó la audiencia para las 8.00 a. m.

Roberto Sánchez: PJ evalúa este miércoles si inicia juicio oral en su contra por presunta declaración falsa
Roberto Sánchez: PJ evalúa este miércoles si inicia juicio oral en su contra por presunta declaración falsa
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Judicial evaluará este miércoles 27 de mayo si dispone o no el inicio del juicio oral contra el candidato presidencial Roberto Sánchez por presuntamente haber brindado falsa declaración sobre la recepción de aportes de campaña, entre 2018 y 2020.

Únete a nuestro canal de política y economía

La citación vino del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria y se programó la audiencia para las 8.00 a. m.

TE RECOMENDAMOS

ANÁLISIS DEL DEBATE ELECTORAL: RESUMEN COMPLETO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

El juez supernumerario Juan Vidal Mercado Cahuana será quien lidere el caso tras ingresar como reemplazo de la magistrada Marianela Romero Barzola.

Sánchez comunicó que se presentará en la audiencia virtual y que no ha presentado ningún hábeas corpus.

Sobre el caso

El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María sostiene que el congresista, en su condición de apoderado o representante de Juntos por el Perú, habría presentado información falsa ante la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) respecto de los aportes de campaña de la agrupación durante los procesos electorales de 2018 y 2020.

Según la investigación fiscal, parte de los recursos destinados a actividades partidarias no habría ingresado a las cuentas oficiales del partido. La hipótesis del Ministerio Público señala, además, que Sánchez habría declarado que durante la campaña electoral de 2018 no se realizaron gastos.

Roberto Sánchez rechaza la investigación

Por su parte, Roberto Sánchez rechazó estar vinculado a un presunto uso irregular de fondos del partido y se mostró dispuesto a participar en las investigaciones correspondientes.

"Yo he acudido a todas las instancias. Yo no me corro. Yo no he hecho cocteles. No he recibido plata de los bancos, de los mineros ni de nadie", declaró a la prensa.

Asimismo, explicó que él únicamente ha actuado como presidente del partido y nunca ha asumido funciones de contador o tesorero.

"No hubo uso ni de ningún fondo partidario como comité electoral, presidente del partido ni como afiliado. Es un tema archivado. Cosa juzgada. La investigación continúa en un extremo porque alguien debe reportar esa información a los órganos del sistema electoral. ¿A quién le corresponde? Al presidente del partido o secretario general. Por eso, a ambos hoy se nos acusa de supuestamente dar falsa declaración por haber corrido traslado de la información que dio el contador y tesorero de esa época", explicó.

Además, añadió que rechaza el actual proceso. "Si ya el delito mayor supuesto, entonces, cómo puedo yo, que nunca he sido tesorero ni contador, estar implicado. Yo solo corrí traslado. Si eso es un error, omisión administrativa o delito, que se investigue", indicó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Julio Velarde a días de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez: "No hay una política monetaria de izquierda o derecha"

Julio Velarde a días de la segunda vuelta entre Fujimori y Sánchez: "No hay una política monetaria de izquierda o derecha"

LEER MÁS
Pedro Francke sobre Antauro Humala: "No ayuda al país, suelta ideas violentas que al Perú no le hace ningún favor"

Pedro Francke sobre Antauro Humala: "No ayuda al país, suelta ideas violentas que al Perú no le hace ningún favor"

LEER MÁS
Cívico Obras, de Ricardo Belmont, apoyará a Roberto Sánchez en segunda vuelta: "Es tiempo de volver a unir al Perú"

Cívico Obras, de Ricardo Belmont, apoyará a Roberto Sánchez en segunda vuelta: "Es tiempo de volver a unir al Perú"

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mark Vito contará la verdad del caso caso Cócteles, a 48 horas de audiencia judicial clave

Mark Vito contará la verdad del caso caso Cócteles, a 48 horas de audiencia judicial clave

LEER MÁS
Resguardo de Roberto Sánchez detiene a hombre armado durante mitin en Huaral

Resguardo de Roberto Sánchez detiene a hombre armado durante mitin en Huaral

LEER MÁS
Cívico Obras, de Ricardo Belmont, apoyará a Roberto Sánchez en segunda vuelta: "Es tiempo de volver a unir al Perú"

Cívico Obras, de Ricardo Belmont, apoyará a Roberto Sánchez en segunda vuelta: "Es tiempo de volver a unir al Perú"

LEER MÁS
JNJ evalúa suspender por seis meses al juez Carhuancho por cantar en un evento y dictar conferencias

JNJ evalúa suspender por seis meses al juez Carhuancho por cantar en un evento y dictar conferencias

LEER MÁS
José Domingo Pérez tilda a la JNJ de "pacto mafioso": Hay persecución a jueces y fiscales

José Domingo Pérez tilda a la JNJ de "pacto mafioso": Hay persecución a jueces y fiscales

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en la segunda vuelta de Elecciones 2026

Cuánto se paga de multa por no votar en la segunda vuelta de Elecciones 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025