Guillermo Bermejo y Raúl Noblecilla se reunieron con el "senador de Hamás".

La persona que aparece junto a los políticos en la fotografía es Walid Muaqqat, quien fue embajador del Estado de Palestina en el Perú hasta febrero de 2025.

Tanto el Diario Uno como la Embajada del Estado de Palestina en el Perú han publicado contenidos que muestran a Walid Muaqqat en su rol de embajador, lo que permite constatar que se trata de la misma persona que aparece en la imagen difundida por Raúl Noblecilla.

En redes sociales circula la versión de que Guillermo Bermejo y Raúl Noblecilla se reunieron con el "senador de Hamás" en la embajada de Irán en Venezuela. Sin embargo, esa versión es falsa, ya que el hombre que se reunió con ambos políticos peruanos se trata del exembajador del Estado de Palestina en el Perú

Publicación falsa sostiene que Guillermo Bermejo y Raúl Noblecilla se reunieron con el "senador de Hamás". Foto: Facebook

Guillermo Bermejo y Raúl Noblecilla se reunieron con el exembajador del Estado de Palestina en el Perú: Walid Muaqqat

Las tres personas que aparecen en la fotografía difundida incluyen al excongresista Guillermo Bermejo, sentenciado por terrorismo (a la derecha), y a Raúl Noblecilla, actual postulante a la vicepresidencia de la República y al Senado por Podemos Perú (a la izquierda), ambos considerados públicamente como políticos de izquierda.

Además, la publicación sostiene que ambos políticos se reunieron con un supuesto “senador de Hamás”. Hamás, acrónimo de Movimiento de Resistencia Islámica, es una organización terrorista palestina fundada en 1987. Mantuvo el control de la Franja de Gaza desde 2007 hasta 2023, año en que se inició el conflicto con Israel. La guerra actual entre Hamás e Israel tuvo su detonante el 7 de octubre de 2023, tras un ataque de la organización terrorista contra territorio israelí, en el que murieron al menos 1.200 personas y fueron secuestradas 251.

Desde entonces, de acuerdo al Ministerio de Salud de Gaza, la guerra ha dejado más de 69.000 palestinos muertos en Gaza, según estimaciones hasta el 8 de noviembre de 2025. Se han producido altos el fuego temporales, como el de enero de ese año, que fue roto por Israel en marzo. A octubre, continúan las negociaciones impulsadas por mediadores como Estados Unidos, Egipto y Catar, centradas en la liberación de rehenes y el posible retiro parcial de tropas israelíes.

Ahora, tras realizar una búsqueda en los perfiles de ambos políticos, se detectó que en la página oficial de Raúl Noblecilla Olaechea se publicó la imagen original el 20 de octubre de 2023. En la descripción de la publicación se lee lo siguiente: "Con nuestro amigo, el embajador de Palestina, Walid Muaqqat. Siempre del lado correcto de la historia. ¡Viva la solidaridad del mundo por Palestina!". Es importante señalar que, en la publicación falsa, la imagen original fue invertida.

Publicación de Raúl Noblecilla, en octubre de 2023, junto al embajador del Estado de Palestina en el Perú. Fuente: Facebook.

El 3 de febrero de 2025, la página oficial de Facebook de la Embajada del Estado de Palestina en Perú compartió una publicación sobre la entrega de una condecoración al embajador de Palestina, Walid Muaqqat, por "motivo de la finalización de sus funciones como Embajador del Estado de Palestina en la República del Perú". En las imágenes se observa al entonces ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Elmer Schialer, junto a Walid Muaqqat. Luego de su salida del cargo, fue designado como embajador Abdalnasser Alaraj.

Walid Muaqqat (izquierda), exembajador de Palestina en Perú, junto a Elmer Schialer (derecha), exministro de relaciones exteriores. Fuente: Facebook - Embajada de Palestina en Perú.

Además, el Diario Uno publicó una entrevista a Walid Muaqqat el 10 de octubre de 2023, en la que lo presenta como embajador de Palestina en el Perú en ese momento. En la fotografía se pueden identificar elementos similares a los que aparecen en la publicación realizada por Raúl Noblecilla Olaechea.

Fotografía original difundida por Olaechea / Imagen publicada por Diario Uno.

Conclusión:

En síntesis, la versión que circula en redes sociales sobre una supuesta reunión entre Guillermo Bermejo, Raúl Noblecilla y un “senador de Hamás” es falsa. La persona que aparece junto a los políticos peruanos en la fotografía es Walid Muaqqat, quien fue embajador del Estado de Palestina en el Perú hasta febrero de 2025. La imagen utilizada en la publicación viral fue extraída de una publicación legítima realizada por Raúl Noblecilla en octubre de 2023 y fue manipulada digitalmente, ya que aparece invertida en su versión alterada. Además, tanto el Diario Uno como la Embajada del Estado de Palestina en el Perú han publicado contenidos que muestran a Walid Muaqqat en su rol de embajador durante el mismo periodo, lo que permite constatar que se trata de la misma persona que aparece en la imagen difundida por Raúl Noblecilla.

