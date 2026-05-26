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Magia lanza su colecta 2026 “La magia de estar juntos” para apoyar a niños con cáncer en Perú

La colecta se llevará a cabo durante todo mayo y permitirá continuar con la atención integral de niños con cáncer.

La recaudación presencial se llevará a cabo del 28 al 31 de mayo en varias ciudades. Fuente: difusión.
La recaudación presencial se llevará a cabo del 28 al 31 de mayo en varias ciudades. Fuente: difusión.
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Cerca de 5 casos al día de cáncer infantil se detectan en el país, de acuerdo al Ministerio de Salud (MINSA). Bajo ese contexto, del 2 al 31 de mayo, la Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer – Magia, inicia su colecta anual 2026 bajo el lema “La magia de estar juntos”. Se trata de una campaña solidaria que se desarrollará con el objetivo de recaudar un millón de soles para continuar brindando tratamiento a niños con cáncer.

Con el compromiso de que ningún niño se quede sin atención médica, Magia impulsa esta nueva edición de su colecta, que tendrá como momento la recaudación presencial del 28 al 31 de mayo. Durante esos días, las emblemáticas carpas moradas estarán presentes en calles de Lima y en regiones como Cusco, Piura, Cajamarca, Arequipa y Ayacucho, gracias a la participación de cientos de voluntarias.

Desde su creación, la asociación ha beneficiado a más de 550 niños con cáncer, brindándoles acceso a tratamiento integral, acompañamiento emocional y un espacio seguro, donde ellos y sus familias pueden continuar su proceso sin barreras económicas ni logísticas.

“Detrás de cada niño hay una familia que está haciendo todo lo posible por no rendirse. Nuestro rol es asegurarnos de que el tratamiento no sea una carga imposible de sostener. Esta colecta es lo que nos permite responder a esa responsabilidad y seguir acompañándolos en cada etapa del proceso”, señaló Martín Díaz, gerente general de Magia - Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer.

En el Perú, el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento sigue siendo un desafío, especialmente en regiones donde 1 de cada 4 niños abandona su tratamiento por falta de recursos, según el Instituto Nacional de Salud del Niño, por lo que iniciativas como esta resultan importantes para cerrar brechas y salvar vidas.

¿Cómo colaborar con la colecta Magia 2026?

Donación presencial: del 28 al 31 de mayo en las carpas moradas ubicadas en distintas ciudades del país.

Donación digital:

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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