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Política

Elecciones Regionales y Municipales 2026: 74 partidos elegirán a sus representantes vía modalidad de delegados

Este sistema permite que un grupo de delegados vote por los precandidatos de cada partido y elija al representante con más votos. Elecciones primarias se realizan este 24 de mayo.

Elecciones Regionales y Municipales se realizarán el 4 de octubre | Foto: Difusión
Elecciones Regionales y Municipales se realizarán el 4 de octubre | Foto: Difusión
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Las elecciones regionales y municipales están próximas a celebrarse. Por ello, los partidos políticos ya deben definir a sus representantes. De acuerdo con información difundida por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 74 agrupaciones escogerán a sus candidatos mediante la modalidad de delegados.

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Bajo este mecanismo, los partidos eligen previamente a un grupo de delegados, quienes son los encargados de votar por los precandidatos que presentaron sus postulaciones internas. El aspirante que obtenga la mayor cantidad de votos será elegido como representante de la organización política.

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En las elecciones presidenciales, la modalidad por delegados también fue la más utilizada por los partidos políticos. En aquella ocasión, solo una agrupación optó por la modalidad de afiliados, sistema en el que resulta elegido el precandidato que obtiene la mayoría de votos de los militantes del partido.

Este domingo 24 de mayo se realizan las elecciones primarias de las agrupaciones políticas que eligieron la modalidad de delegados para definir a sus candidatos.

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Elecciones regionales y municipales: figuras políticas postularán en octubre

Algunas figuras conocidas de la política nacional participarán en las próximas elecciones regionales y municipales. Excongresistas y autoridades locales buscarán cargos tanto en Lima como en distintas regiones del país.

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Susel Paredes, actual congresista y militante de Ahora Nación, postulará con el partido del casco a la Alcaldía de Lima. Asimismo, los alcaldes de Surco y Magdalena, Carlos Bruce (Somos Perú) y Francis Allison (Avanza País), respectivamente, también buscarán llegar al sillón municipal.

En Cusco, Verónika Mendoza participará en la contienda para convertirse en la próxima gobernadora regional. La excandidata presidencial postulará en representación de la alianza electoral 'Venceremos'.

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