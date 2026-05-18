Es falso que Datum publicara encuesta en la que Keiko Fujimori obtiene 59% y Roberto Sánchez 27% de intención de voto para la segunda vuelta presidencial

LO FALSO:

Datum ha publicado una encuesta en la que Keiko Fujimori obtiene 59% y Roberto Sánchez 27% de intención de voto para la segunda vuelta presidencial.

LO VERDADERO:

El supuesto simulacro de intención de voto no figura en la página web ni en las redes sociales oficiales de Datum.

Este presenta una ficha técnica incompleta y omite información metodológica exigida por el Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como el margen de error, nivel de confianza, fechas del trabajo de campo, etcétera.

Hasta el cierre de esta nota, el estudio más reciente publicado por Datum había sido difundido a inicios de abril y estaba relacionado con la intención de voto para la primera vuelta presidencial y parlamentaria.

En conversaciones con Verificador de La República, Datum señaló que la encuesta difundida es falsa y que durante mayo no ha publicado simulacros ni estudios sobre la segunda vuelta electoral.

En plataformas como Facebook y X (antes Twitter) se ha difundido un simulacro de intención de voto para la segunda vuelta presidencial, supuestamente atribuido a Datum. En la imagen se observa a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, liderando con 59%, seguida de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con 27%.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Sin embargo, tras revisar la página web oficial y las redes sociales de la encuestadora, no se encontró evidencia de la publicación de dicho estudio. Además, este no presenta una ficha técnica completa que permita verificar su autenticidad.

Según el artículo 22 del Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), toda encuesta debe incluir información metodológica básica, como el nombre de la encuestadora, el tamaño de la muestra, el margen de error, el nivel de confianza, las fechas de realización del trabajo de campo, entre otros datos. Si bien en la imagen se observa el número total de entrevistados y que el estudio habría sido realizado a nivel nacional, omite el resto de elementos exigidos por la normativa electoral.

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Por otro lado, hasta el cierre de esta nota, el estudio más reciente difundido por Datum fue publicado el 5 de abril de 2026, recopilaba información del 1 al 4 de abril y abordaba la intención de voto para presidente, senadores y diputados de cara a la primera vuelta electoral.

Informe electoral, Datum, 5 de abril de 2026. Foto: Datum

Ficha técnica, Datum, 5 de abril de 2026. Foto: Datum

Finalmente, Verificador de La República se contactó con Datum para corroborar la autenticidad del contenido difundido en redes sociales. A través de su área de Comunicaciones, señaló: “la encuesta es falsa, no nos pertenece” y precisó que durante mayo no ha difundido simulacros ni estudios vinculados a la segunda vuelta presidencial.

Conclusión

En síntesis, en plataformas como Facebook y X se ha difundido un simulacro de intención de voto para la segunda vuelta presidencial, supuestamente atribuido a Datum, en el que Keiko Fujimori obtiene 59% y Roberto Sánchez 27%. Sin embargo, tras revisar las plataformas oficiales de la encuestadora y contactarla directamente, Verificador de La República confirmó que el estudio es falso.