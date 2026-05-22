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Radiografía del crimen en Perú: más de 78.000 capturas en solo un trimestre por estos delitos

Las cifras del Ministerio Público revelan un aumento sostenido de delitos vinculados a extorsión, violencia familiar y crimen organizado. Expertos cuestionan la eficacia del sistema judicial frente a la alta reincidencia delictiva.

El crimen en Perú se agudiza, con 78.301 detenciones registradas entre enero y marzo de 2026, reflejando el aumento de delitos violentos y redes criminales en el país.
El crimen en Perú se agudiza, con 78.301 detenciones registradas entre enero y marzo de 2026, reflejando el aumento de delitos violentos y redes criminales en el país. | Tv Perú.
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El crimen no da tregua. Entre enero y marzo de 2026, el Ministerio Público registró 78.301 detenciones a nivel nacional, una cifra que revela no solo la magnitud de la inseguridad ciudadana en el país, sino también el crecimiento de delitos violentos y redes criminales que operan en distintas regiones del Perú.

De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Penas Privativas de Libertad Efectiva (Renadespple), la mayoría de las capturas se realizaron por flagrancia, es decir, personas intervenidas mientras cometían delitos. Este grupo concentra 64.754 detenidos, mientras que 13.296 fueron requisitoriados y apenas 251 correspondieron a detenciones preliminares. Sin embargo, detrás del número total emerge una radiografía más compleja: la expansión de delitos ligados a la violencia urbana, las mafias de extorsión y las agresiones dentro del entorno familiar.

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Extorsión al alza: las capturas crecieron cada mes

Uno de los datos más alarmantes es el incremento sostenido de detenidos por extorsión. En enero se reportaron 221 capturas; en febrero, 225; y en marzo la cifra escaló a 241 detenidos. Aunque el aumento parece gradual, especialistas advierten que refleja la expansión de organizaciones criminales dedicadas al cobro de cupos, amenazas y ataques contra comerciantes, transportistas y empresarios, especialmente en ciudades del norte y Lima Metropolitana.

La extorsión lidera los delitos vinculados a seguridad ciudadana con 687 detenidos en el primer trimestre. Le siguen homicidio (453), banda criminal (141), secuestro (100), organización criminal (90) y sicariato (32). Las cifras muestran además que muchas de estas estructuras siguen operando pese a los estados de emergencia y los operativos policiales desplegados en diversas regiones.

Delitos

Delitos más comunes por los que son detenidos.

Violencia familiar y conductores ebrios lideran detenciones

Lejos de los grandes titulares sobre mafias y sicariato, los delitos más frecuentes continúan siendo aquellos relacionados con violencia cotidiana y conductas de riesgo. El principal motivo de detención en el país fue la conducción en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas, con 18.358 casos en apenas tres meses. La cifra expone un problema persistente en las vías peruanas y la limitada capacidad preventiva frente a conductores que ponen en riesgo vidas.

En segundo lugar aparecen las agresiones contra mujeres o integrantes del grupo familiar, con 13.820 detenidos. El dato confirma que la violencia doméstica sigue siendo una de las principales crisis sociales del país. También destacan los detenidos por omisión de prestación de alimentos (5.431), lesiones culposas (5.011), hurto agravado (3.714) y tráfico ilícito de drogas y delitos vinculados (3.387).

Violencia familiar y conductores ebrios lideran detenciones.

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Jóvenes entre 28 y 37 años concentran mayor número de detenciones

El perfil de los detenidos revela que la criminalidad golpea principalmente a la población económicamente activa. El grupo etario con más capturas corresponde a personas entre 28 y 37 años, con 25.039 detenidos. Le siguen los jóvenes de 18 a 27 años, con 21.222 casos.

En contraste, las cifras disminuyen considerablemente conforme aumenta la edad: solo 133 detenidos superaban los 78 años. Otro dato contundente es la marcada diferencia por género: 69.958 hombres fueron detenidos frente a 8.343 mujeres, lo que evidencia que la participación masculina sigue predominando ampliamente en los registros de criminalidad.

Jóvenes entre 28 y 37 años concentran mayor número de detenciones

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Lambayeque lidera ranking nacional de detenciones

Por distritos fiscales, Lambayeque encabeza el ranking nacional con 7.447 detenidos, seguido de Junín (5.974), Lima Centro (5.622), Arequipa (5.268) y La Libertad (5.174). El predominio de regiones del norte y centro del país coincide con zonas donde en los últimos meses se han reportado más casos de extorsión, homicidios y presencia de organizaciones criminales.

Pese al elevado número de capturas, expertos en seguridad cuestionan que las detenciones no siempre se traduzcan en sentencias efectivas o reducción sostenida del delito. La alta reincidencia y el hacinamiento penitenciario continúan siendo dos de los principales problemas del sistema de justicia peruano.

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