Indira Huilca cuestiona designación de Hernando Soto como primer ministro de Balcázar: "Es un riesgo para el Perú"

Indira Huilca expresó que Hernando de Soto es la continuidad del "pacto mafioso" en el Perú. | Foto: composición LR/ X/ difusión

La socióloga y excongresista Indira Huilca cuestionó la reciente designación de Hernando de Soto como nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar. A través de sus redes sociales, la exlegisladora calificó que esta elección representa un "riesgo para el Perú".

Huilca fundamentó su rechazo al señalar una presunta incompatibilidad entre la visión de De Soto y las necesidades sociales urgentes del Perú. Asimismo, indicó que este nombramiento no representa al comunismo, sino que sería la prolongación del "pacto mafioso" que gobernaría al país.

"Hernando de Soto en PCM es un riesgo para el Perú. Él y Balcázar son dos personajes trasnochados y desconectados de las urgencias del país en un momento crítico. Lo único bueno es que esta designación pone en evidencia la ridícula pantomima de la señora Fujimori y el señor López Aliaga. Acá no hay comunismo alguno, acá solo hay continuidad del pacto mafioso", mencionó.

Anteriormente, Huilca ya había expresado una postura crítica sobre Balcázar, a quien calificó de títere del pacto mafioso entre el Fujimorismo y Perú Libre porque "responde a los intereses de las bancadas que han capturado el congreso para blindarse y repartirse el poder".

Hernando de Soto juramentará el martes 24 de febrero

Tras la renuncia de Ernesto Álvarez como premier, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estuvo sin representante oficial. Sin embargo, una reunión entre el actual presidente y Hernando de Soto el sábado 21 de febrero levantó sospechas sobre el próximo líder del organismo técnico-administrativo.

La Presidencia afirmó la designación y anunció que la reunión se habría dado con el fin de dialogar "sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros, con el objetivo de posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional".