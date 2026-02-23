HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Hernando de Soto será el nuevo premier | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Indira Huilca cuestiona designación de Hernando Soto como primer ministro de Balcázar: "Es un riesgo para el Perú"

Huilca expresó que el nombramiento de De Soto no se alinea con las necesidades sociales urgentes del país y planteó que su elección es la continuidad de un "pacto mafioso" en la política peruana.

Indira Huilca expresó que Hernando de Soto es la continuidad del "pacto mafioso" en el Perú.
Indira Huilca expresó que Hernando de Soto es la continuidad del "pacto mafioso" en el Perú. | Foto: composición LR/ X/ difusión

La socióloga y excongresista Indira Huilca cuestionó la reciente designación de Hernando de Soto como nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar. A través de sus redes sociales, la exlegisladora calificó que esta elección representa un "riesgo para el Perú".

Únete a nuestro canal de política y economía

Huilca fundamentó su rechazo al señalar una presunta incompatibilidad entre la visión de De Soto y las necesidades sociales urgentes del Perú. Asimismo, indicó que este nombramiento no representa al comunismo, sino que sería la prolongación del "pacto mafioso" que gobernaría al país.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

"Hernando de Soto en PCM es un riesgo para el Perú. Él y Balcázar son dos personajes trasnochados y desconectados de las urgencias del país en un momento crítico. Lo único bueno es que esta designación pone en evidencia la ridícula pantomima de la señora Fujimori y el señor López Aliaga. Acá no hay comunismo alguno, acá solo hay continuidad del pacto mafioso", mencionó.

Anteriormente, Huilca ya había expresado una postura crítica sobre Balcázar, a quien calificó de títere del pacto mafioso entre el Fujimorismo y Perú Libre porque "responde a los intereses de las bancadas que han capturado el congreso para blindarse y repartirse el poder".

PUEDES VER: Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

lr.pe

Hernando de Soto juramentará el martes 24 de febrero

Tras la renuncia de Ernesto Álvarez como premier, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estuvo sin representante oficial. Sin embargo, una reunión entre el actual presidente y Hernando de Soto el sábado 21 de febrero levantó sospechas sobre el próximo líder del organismo técnico-administrativo.

La Presidencia afirmó la designación y anunció que la reunión se habría dado con el fin de dialogar "sobre las funciones y alcances del presidente del Consejo de Ministros, con el objetivo de posicionar al Perú en el mercado y en la diplomacia internacional".

Notas relacionadas
Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

LEER MÁS
José Balcázar plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría

José Balcázar plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría

LEER MÁS
Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

LEER MÁS
Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

LEER MÁS
José Balcázar plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría

José Balcázar plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Encuentran restos de helicóptero perdido de la FAP en Pisco y 15 personas a bordo son encontradas muertas

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba

Política

José María Balcázar EN VIVO: Hernando de Soto jura este martes como primer ministro

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Las últimas horas de José Jerí en Palacio de Gobierno: al borde de las lágrimas y Soda Stereo de fondo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar EN VIVO: Hernando de Soto jura este martes como primer ministro

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

Las últimas horas de José Jerí en Palacio de Gobierno: al borde de las lágrimas y Soda Stereo de fondo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025