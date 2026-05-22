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Corte de Sullana pide priorizar albergue para menores víctimas de violencia

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana participó en la II Asamblea Regional para la Prevención de la Violencia contra la Mujer y su Grupo Familiar. Se busca establecer acciones para mejorar la atención a víctimas.

Durante su intervención, el titular de la corte enfatizó la necesidad de un albergue para menores en situación de abandono por violencia. Fuente: facebook.
Durante su intervención, el titular de la corte enfatizó la necesidad de un albergue para menores en situación de abandono por violencia. Fuente: facebook.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana participó en la II Asamblea de la Instancia Regional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, que tiene como objetivo establecer acciones articuladas para fortalecer la atención y protección de las víctimas de violencia en la región.

En su intervención, el titular de la corte solicitó priorizar la implementación de un albergue para menores en situación de abandono a causa de la violencia, ya que actualmente debido a la falta de espacios en la región tiene que se trasladados fuera de esta.

Durante la reunión juramentó como nuevo integrante de la comisión el jefe de la Oficina Defensorial de Piura, Walter Julio Galecio González. Asimismo, se aprobó el plan de trabajo multianual y se presentaron informes situacionales de diversas instituciones.

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