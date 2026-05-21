Orgullo piurano: CETURGH PERÚ recibe reconocimiento internacional en el Worldchefs 2026

El congreso, celebrado en Newport, Gales, reunió a chefs y líderes del sector. Fuente: difusión.

El congreso, celebrado en Newport, Gales, reunió a chefs y líderes del sector. Fuente: difusión.

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CETURGH PERÚ reafirma su compromiso con la excelencia educativa y la proyección internacional de la gastronomía peruana tras su participación en el Worldchefs Congress & Expo 2026, uno de los encuentros culinarios más importantes del mundo, realizado en Newport, Gales.

El evento reunió durante cuatro días a chefs, educadores, líderes gastronómicos y representantes de la industria de distintos países, generando un espacio de intercambio profesional enfocado en innovación, sostenibilidad, tendencias culinarias y el futuro de la educación gastronómica global.

En este escenario internacional, CETURGH PERÚ destacó como una institución educativa peruana reconocida por Worldchefs por su contribución al crecimiento de la industria de la hospitalidad y el servicio de alimentos, así como por los altos estándares de calidad en educación culinaria.

CETURGH PERÚ destaca en el Worldchefs Congress & Expo 2026. Fuente: difusión.

La participación de CETURGH PERÚ cobra especial relevancia al consolidarse como la única institución educativa de la región Piura y referente del país en recibir este reconocimiento internacional, hecho que fortalece su posicionamiento como una marca educativa piurana con visión global.

Durante el congreso también se desarrolló el Global Chefs Challenge 2026, una de las competencias internacionales más prestigiosas del sector, donde chefs de diferentes países demostraron destreza técnica, creatividad y precisión en diversas categorías. La competencia concluyó con la presentación de profesionales culinarios de alto nivel, reafirmando los estándares de excelencia que promueve Worldchefs a nivel mundial.

Para CETURGH PERÚ, este reconocimiento representa el resultado de años de trabajo orientados a formar profesionales con técnica, disciplina, valores e identidad cultural. Bajo el liderazgo de la Dra. Katty Vegas Serrano, directora y fundadora, la institución continúa llevando el nombre de Piura y del Perú a escenarios internacionales, demostrando que la educación gastronómica con propósito puede trascender fronteras.

"Este reconocimiento no es solo un logro institucional; es el reflejo del esfuerzo de toda una comunidad educativa que cree en el talento peruano, en nuestra identidad y en la calidad de la formación profesional", destacó la institución.

Con esta participación, CETURGH PERÚ reafirma su misión de formar profesionales capaces de representar la gastronomía peruana con estándares internacionales, promoviendo el orgullo piurano y la excelencia académica desde el norte del país hacia el mundo.