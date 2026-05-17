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Arequipa: dos mesas no se instalaron durante las elecciones primarias, según jefe ODPE

A pesar de que todas las mesas estaban listas, las de Chuquibamba y Caravelí no pudieron ser instaladas, según la ONPE, debido a que el plazo finalizó al mediodía.

Las dos mesas no fueron instaladas durante la jornada electoral
Las dos mesas no fueron instaladas durante la jornada electoral | Composición LR | Mirelia Quispe
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Este 17 de mayo, desde el colegio Independencia Americana, Armando Llerena Victoria, jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Arequipa, indicó por la mañana que aún no se instalaban mesas electorales en Chuquibamba y Caravelí, en el contexto de las elecciones primarias para el movimiento regional Arequipa Avancemos.

"Todas las mesas están instaladas con excepción de Chuquibamba y Caravelí...todo se está desarrollando de forma tranquila", señaló el jefe de la ODPE de Arequipa.

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Pasadas varias horas, personal de la ONPE confirmó que no se logró instalar dichas mesas, ya que el plazo vencía al mediodía.

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¿Qué son las elecciones primarias?

En términos sencillos, el jefe de la ODPE indicó: "Significa que los afiliados o delegados van a elegir su candidato para inscribirse en las elecciones regionales y municipales, que son en octubre", señaló Llerena Victoria.

De las tres modalidades, solo participa la de afiliados este 17 de mayo en el movimiento regional Arequipa Avancemos, con un total de 2.434 electores. La mayor cantidad de votantes, 1.399, se concentra en el colegio Independencia Americana de Arequipa.

También hay locales de votación en Chivay, Camaná, Caravelí, Aplao, Mollendo, Chuquibamba y Cotahuasi.

Por último, sobre la evaluación y transparencia de este tipo de comicios, un afiliado del movimiento indicó que, hasta el momento, no se ha presentado ningún problema ni han advertido alguna irregularidad.

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