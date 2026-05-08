Elecciones 2026: López Aliaga, López Chau y el hermano de Pedro Castillo entre los senadores más votados

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Con el 82,60% de actas contabilizadas, los senadores más votados parecen estar definidos. Cada uno de estos candidatos supera los 190.000 votos a nivel nacional y tiene prácticamente asegurada una curul en la próxima Cámara Alta del Congreso. Los cinco aspirantes con mayor votación son Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular), José Castillo Terrones (Juntos por el Perú), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Alejandro Muñante (Renovación Popular).

Muñante logró su reelección, mientras que Torres regresará al Congreso tras haber sido legislador durante el periodo 2016-2020. En contraste, López Aliaga, Castillo Terrones y López Chau tendrán su primera experiencia parlamentaria.

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El más votado del fujimorismo

Miguel Ángel Torres terminó convirtiéndose en el senador más votado de este proceso electoral. Con 283.015 votos, el segundo vicepresidente de la plancha presidencial de Fuerza Popular sumará su segunda experiencia congresal. Militante fujimorista desde los inicios de su carrera política, Torres forma parte del círculo cercano de Keiko Fujimori.

Su vínculo con el fujimorismo también tiene raíces familiares. El padre de Torres Morales, Carlos Torres y Torres Lara, fue congresista de Cambio 90 durante el segundo periodo de la dictadura de Alberto Fujimori. Además, se desempeñó como presidente del Consejo de Ministros en 1991 y participó en el Congreso Constituyente Democrático que redactó la Constitución de 1993.

'Miki' Torres ha mantenido cercanía con la familia Fujimori desde su juventud. El virtual senador compartió aulas en el colegio Sagrados Corazones Recoleta con Keiko y Kenji Fujimori. Sin embargo, su lealtad política se inclinó hacia la lideresa de Fuerza Popular: durante los primeros años del periodo parlamentario 2016-2020, Torres se alineó con el sector keikista en medio de las disputas internas entre Keiko y Kenji Fujimori.

Las figuras más votadas de Renovación Popular

Dos de los cuadros más representativos de Renovación Popular figuran entre los candidatos más votados al Senado. De mantenerse la tendencia, Rafael López Aliaga no lograría pasar a la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, ello no impediría que mantenga presencia política en los próximos años. El candidato presidencial del partido celeste fue elegido como el senador más votado de su agrupación, con 253.694 votos.

Pese a ello, López Aliaga aseguró que no tiene intención de asumir una curul en la Cámara Alta, en línea con la narrativa de fraude electoral que ha sostenido en los últimos meses: “En estas condiciones ni loco (asumo) (...) tengo un accesitario que entrará a cubrir mi sitio. Depende mucho de lo que decida el Jurado Nacional de Elecciones en estos días; todavía se puede rectificar. Lo que estoy denunciando (documentación no verificada) ya está en manos del JNE, pero si este persiste en no realizar una auditoría seria y rápida y proclama los resultados, se estaría cometiendo un golpe contra el sistema democrático”, declaró en entrevista con Milagros Leiva.

Por su parte, Alejandro Muñante se convirtió en el quinto senador más votado, con 193.296 votos. El legislador conservador ha centrado su agenda en iniciativas restrictivas respecto a los derechos de mujeres y disidencias sexuales.

Recientemente, se evaluó en la Comisión de Mujer y Familia del Congreso un proyecto de ley presentado por Muñante junto a su compañera de bancada Milagros Jáuregui —también reelegida—. La iniciativa propone sancionar con penas de hasta cinco años de prisión a quienes formulen presuntas “denuncias falsas” en casos de violencia familiar. Este hecho ha generado cuestionamientos debido a que, según especialistas, podría convertirse en un mecanismo utilizado por agresores para intimidar y silenciar a las víctimas.

El hermano del expresidente y el exrector de la UNI

Dentro de los sectores de izquierda, dos representantes lograron posicionarse entre los cinco candidatos más votados al Senado: José Mercedes Castillo Terrones y Alfonso López Chau. El primero es conocido por ser hermano del expresidente Pedro Castillo, mientras que el segundo lidera Ahora Nación y fue rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Castillo Terrones tendrá su primera experiencia en la política nacional. Su votación refleja la influencia que aún conserva Pedro Castillo en parte del electorado: obtuvo 274.913 votos y se convirtió en el segundo senador más votado del país.

En buena medida, esto guarda relación con la reivindicación política que Juntos por el Perú mantiene respecto a la figura del exmandatario. El discurso sostenido por el virtual senador se ha alineado con esa narrativa: “¡No lo han matado, pero lo han encerrado! ¡Y si Dios existe, vamos a tener justicia! ¡Si esto no lo pagan, su familia lo pagará! ¡Tendrán hijos, tendrán nietos! ¡Alguien tiene que pagar por estas malditas cosas que hacen estos!”, declaró en un acto público.

Por su parte, Alfonso López Chau también alcanzó una alta votación: 202.987 votos le aseguraron una curul en el Senado. En una entrevista reciente con La República, el excandidato presidencial de Ahora Nación sostuvo que el trabajo parlamentario no formaba parte de sus planes iniciales, pero que aceptó postular por decisión partidaria.

“El partido se estaba formando y los militantes jóvenes dijeron: ‘No podemos arriesgar todo el partido’. Y entonces ocurrieron las cosas así. Pero ya que estoy allí, tengo que aceptar la decisión del pueblo y hacer mi mejor trabajo como senador”, señaló.

Asimismo, adelantó algunas de las iniciativas que buscaría impulsar desde el Legislativo: “Todo candidato presidencial, aunque no esté obligado legalmente, debiera declarar: ‘Yo tengo estas cuentas en el exterior y estas propiedades en el exterior’. ¿Cuál es el problema en decirlo? Debieran hacerlo por la salud política del país”, afirmó.