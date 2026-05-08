Sánchez reaparece en el Congreso y tiene curioso cruce de palabras con Rospigliosi: "Se vienen nuevos tiempos"
Sánchez se presentó a la sesión como coautor de un proyecto de ley para cambiar el término 'discapacitado' por 'persona con discapacidad'.
En una sesión del Congreso, Fernando Rospigliosi protagonizó un amical cruce de palabras con Roberto Sánchez haciendo referencia a su candidatura presidencial.
Sánchez se presentó en la sesión como coautor de un proyecto de ley para cambiar el término 'discapacitado' por 'persona con discapacidad'. Antes de empezar, el candidato preguntó cuánto tiempo tenía para sustentar, pues su compañero Luis Aragón no estaba presente.
Rospigliosi respondió: "un minuto, pero, por excepción, por tratarse de usted, le damos dos minutos".
El candidato de Juntos por el Perú sonrió y dijo “gracias por la referencia. Vienen nuevos tiempos”. Los parlamentarios rieron y se escucharon aplausos breves.