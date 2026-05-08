Comisión de Fiscalización cita al ministro de Justicia este 13 de mayo por cambios en Comisión de Gracias Presidenciales

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La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar al ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, para que informe sobre los recientes cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales. La sesión fue programada para el 13 de mayo a las 2.00 p. m. La convocatoria obtuvo 11 votos a favor, un voto en contra y una abstención.

El grupo de trabajo parlamentario solicitó que el titular del Ministerio de Justicia detalle cuáles fueron los criterios usados para designar a los nuevos integrantes de la comisión encargada de evaluar indultos y gracias presidenciales. Además, deberá explicar la idoneidad de los miembros nombrados y los procedimientos aplicados en el análisis de los expedientes que actualmente siguen en trámite.

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El congresista Ilich López, de la bancada de Acción Popular y tercer vicepresidente del Congreso, presentó el pedido legislativo. Durante la sesión de la comisión, López sostuvo que era necesario que el ministro acudiera ante este grupo de trabajo luego de la publicación de resoluciones vinculadas con la renovación de integrantes en la instancia adscrita al sector Justicia.

“El día de ayer hemos presentado a la comisión un documento para la invitación del ministro de Justicia. Han salido unas resoluciones respecto al cambio de la Comisión de Gracias Presidenciales. Considero, por tanto, que es importante y necesario que el ministro se presente al pleno de esta comisión”, señaló López durante su intervención ante el vicepresidente del grupo de trabajo, Carlos Zeballos.