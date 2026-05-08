HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Política

Comisión de Fiscalización cita al ministro de Justicia este 13 de mayo por cambios en Comisión de Gracias Presidenciales

La Comisión de Fiscalización aprobó convocar al ministro de Justicia, Luis Jiménez, para que explique los criterios utilizados en la renovación de integrantes de la Comisión de Gracias Presidenciales. El pedido fue impulsado por el congresista Ilich López y recibió 11 votos a favor.

Ministro de Justicia deberá asistir a la Comisión de Fiscalización este 13 de mayo. Foto: difusión
Ministro de Justicia deberá asistir a la Comisión de Fiscalización este 13 de mayo. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La Comisión de Fiscalización del Congreso acordó citar al ministro de Justicia, Luis Jiménez Borra, para que informe sobre los recientes cambios en la Comisión de Gracias Presidenciales. La sesión fue programada para el 13 de mayo a las 2.00 p. m. La convocatoria obtuvo 11 votos a favor, un voto en contra y una abstención.

Únete a nuestro canal de política y economía

El grupo de trabajo parlamentario solicitó que el titular del Ministerio de Justicia detalle cuáles fueron los criterios usados para designar a los nuevos integrantes de la comisión encargada de evaluar indultos y gracias presidenciales. Además, deberá explicar la idoneidad de los miembros nombrados y los procedimientos aplicados en el análisis de los expedientes que actualmente siguen en trámite.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO CONTRA DELIA ESPINOZA Y ¿HABRÁ INDULTO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Congreso aprueba inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años: horas antes envió autógrafa que la sacaría del CAL

lr.pe

El congresista Ilich López, de la bancada de Acción Popular y tercer vicepresidente del Congreso, presentó el pedido legislativo. Durante la sesión de la comisión, López sostuvo que era necesario que el ministro acudiera ante este grupo de trabajo luego de la publicación de resoluciones vinculadas con la renovación de integrantes en la instancia adscrita al sector Justicia.

“El día de ayer hemos presentado a la comisión un documento para la invitación del ministro de Justicia. Han salido unas resoluciones respecto al cambio de la Comisión de Gracias Presidenciales. Considero, por tanto, que es importante y necesario que el ministro se presente al pleno de esta comisión”, señaló López durante su intervención ante el vicepresidente del grupo de trabajo, Carlos Zeballos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Comisión de Fiscalización solicitará facultades para investigar presuntas irregularidades durante las elecciones 2026

Comisión de Fiscalización solicitará facultades para investigar presuntas irregularidades durante las elecciones 2026

LEER MÁS
Comisión de Fiscalización del Congreso cita a titulares del JNE y de ONPE para este 4 de marzo

Comisión de Fiscalización del Congreso cita a titulares del JNE y de ONPE para este 4 de marzo

LEER MÁS
Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

Comisión de Fiscalización aprueba pedir al Pleno facultades para investigar a José Jerí por Chifagate

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Congreso aprueba inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años: horas antes envió autógrafa que la sacaría del CAL

Congreso aprueba inhabilitar a Delia Espinoza por 10 años: horas antes envió autógrafa que la sacaría del CAL

LEER MÁS
Resultados ONPE 2026 EN VIVO al 99.030%: Sánchez continúa con ventaja de 19.000 votos por encima de López Aliaga

Resultados ONPE 2026 EN VIVO al 99.030%: Sánchez continúa con ventaja de 19.000 votos por encima de López Aliaga

LEER MÁS
Sánchez reaparece en el Congreso y tiene curioso cruce de palabras con Rospigliosi: "Se vienen nuevos tiempos"

Sánchez reaparece en el Congreso y tiene curioso cruce de palabras con Rospigliosi: "Se vienen nuevos tiempos"

LEER MÁS
Harvey Colchado: "Aunque tengamos dudas de Roberto Sánchez; de Keiko Fujimori solo tenemos certezas"

Harvey Colchado: "Aunque tengamos dudas de Roberto Sánchez; de Keiko Fujimori solo tenemos certezas"

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi envía al Gobierno ley con contrabando para sacar a Delia Espinoza del Colegio de Abogados

Fernando Rospigliosi envía al Gobierno ley con contrabando para sacar a Delia Espinoza del Colegio de Abogados

LEER MÁS
Trujillo le dio la espalda a César Acuña: APP solo logró 16.000 votos en la ciudad norteña

Trujillo le dio la espalda a César Acuña: APP solo logró 16.000 votos en la ciudad norteña

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025