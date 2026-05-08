Fuerza Popular tiene la mayor cantidad de senadores en la lista de los menos votados

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El panorama legislativo para el próximo periodo empieza a tomar forma. Los resultados oficiales de la ONPE muestran un Senado conformado por seis partidos: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular, Partido Cívico Obras, Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. Sin embargo, en este nuevo escenario estarán presentes figuras políticas que han recibido menos de 2 mil votos. Las cifras de estos Senadores no pasan los 9 mil votos y reflejan un fuerte contraste con otras candidatos que tienen votaciones que superan los 200 mil votos.

Los 10 candidatos menos votados al 81.95% en el distrito nacional y 91% en las regiones:

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Víctor Raúl Cutipa Ccama (JP): 1,994 votos

Jessica Choque Vela (JP): 2,358 votos

Héctor José Ventura Ángel (FP): 3,130 votos

Percy Herbert Osorio Palpan (JP): 3,117 votos

Juana Guisella Ticona Cohaila (Obras): 3,406 votos

José Berley Arista Arbildo (FP): 3,877 votos

Miguel Ángel Velásquez García (RP): 5,282 votos

Segundo Leocadio Tapia Bernal (FP): 5,697 votos

Juan Carlos Del Águila Cárdenas (FP): 7,935 votos

Rafael Gustavo Yamashiro Oré (FP): 8,006 votos

Fuerza Popular es el partido que concentra la mayor cantidad de senadores con votación mínima. En el último lugar de toda la lista se encuentra Héctor José Ventura Ángel, electo por Tumbes con apenas 3,130 votos, seguido muy de cerca por José Berley Arista Arbildo, quien representa a Amazonas con 3,877 votos. Ambos obtendrían curules, a pesar de no contar con un fuerte respaldo ciudadano.

El partido fujimorista también incorpora entre sus filas a Segundo Leocadio Tapia Bernal, electo por Cajamarca con 5,697 votos, y a Juan Carlos Del Águila Cárdenas, representante de Loreto, quien alcanzó los 7,935 votos. Este grupo de bajas votaciones en Fuerza Popular finaliza con Rafael Gustavo Yamashiro Oré por la región Ica, con un total de 8,006 votos.

Juntos por el Perú también presenta figuras que lograron su escaño en regiones con baja representatividad. El caso más notorio es el de Víctor Raúl Cutipa Ccama, quien ingresa por la región Moquegua con 1,994 votos. Le sigue Jessica Choque Vela, electa por Madre de Dios con 2,358 votos, y Percy Herbert Osorio Palpan, quien representará a Pasco tras obtener 3,117 votos.

En las otras agrupaciones, la situación se repite. Por el Partido Cívico Obras, la senadora con menor votación es Juana Guisella Ticona Cohaila, quien logró su escaño por Tacna con apenas 3,406 votos. Por su parte, en Renovación Popular, destaca el caso de Miguel Ángel Velásquez García, quien ingresa para representar a los Residentes en el Extranjero con un total de 5,282 votos, una cifra que contrasta fuertemente con los votos que obtuvieron otros candidatos de su misma agrupación.

Contraste de votos

Estas proyecciones revelan una brecha en el respaldo ciudadano hacia algunos candidatos a la Cámara Alta, según las votaciones registradas. Tal es el caso de Alfonso López Chau, de Ahora Nación, quien logró captar 200,883 votos. Sin embargo, la presencia del partido es baja al tener solo cuatro escaños. En contraste, candidatos como Héctor Ventura o José Arista, de Fuerza Popular, han asegurado su ingreso con apenas 3,130 y 3,877 votos.

Este fenómeno, conocido como el “efecto arrastre”, permite que los partidos con mayor presencia logren escaños para sus candidatos menos populares. Al sumar la totalidad de votos de una lista, la agrupación obtiene una cantidad de asientos que luego se reparten internamente.

Estos cupos se llenan con los candidatos de su lista, permitiendo que figuras en regiones pequeñas o posiciones secundarias entren al Senado. Así, el voto de un senador elegido por 3,000 personas vale exactamente lo mismo que el de aquel elegido por más de 200,000.

Esta situación refleja una crisis de representatividad interna en la cámara. Es difícil sostener que existe una igualdad de condiciones cuando senadores como Jaime Delgado (152,107 votos) o Ruth Luque (104,638 votos) obtienen un respaldo 10 o 20 veces mayor que el de sus colegas de las filas fujimoristas.

La distorsión es más notoria cuando se observa a los elegidos por el Distrito Nacional. El exmagistrado Carlos Mesía, por ejemplo, alcanzó su curul con 9,989 votos. Si se compara su caso con el de Mirtha Vásquez, quien entra con 94,733 votos, la diferencia es evidente.

¿Representación por personas o por partidos?

Para entender esta diferencia, es necesario volver a las reglas del modelo electoral peruano. Según el experto en derecho electoral José Villalobos, la validez de una curul no depende de la popularidad del candidato, sino del peso del partido político.

“El escaño no lo gana el candidato, lo gana el partido con la votación”, explica Villalobos. Desde esta perspectiva, el bajo número de votos preferenciales de algunos senadores electos no constituye una falta de representatividad, sino que es una consecuencia del diseño del sistema.

“Si tú votas por el partido al Senado, es que el elector quiere que alguien de ese partido lo represente”, afirma el especialista. Villalobos añade que, bajo la ley vigente, “los senadores no se eligen por quién es el más votado como senador. Los senadores se eligen por qué partido ha sido más votado”.

La barrera electoral

El sistema también establece filtros que pueden dejar fuera a candidatos con alto respaldo si su agrupación no logra pasar la valla. Villalobos menciona que el éxito personal es insuficiente si no va de la mano con el éxito del grupo: “Por más que tu candidato individualmente esté entre los más votadas, pero el partido en su conjunto no es el más votado, no entra”.

Esto quiere decir que el sistema electoral peruano prioriza la votación del partido en conjunto sobre el voto preferencial. Como señala Villalobos, “la curul no la gana el candidato, la gana el partido con los votos por el partido”. Este diseño está enfocado en que los partidos con mayoría de votos tengan una mayor representación, aunque ello signifique que, internamente, ingresen candidatos con votaciones menores por arrastre.

Por su parte, Jorge Jáuregui, especialista en derecho electoral, sostuvo que existe un problema estructural de escasa legitimidad política de los partidos que han alcanzado escaños en esta elección. Según dijo, los votos nulos y blancos han sido un número importante.

“Las votaciones son bien pobres. Por ejemplo, el partido que ha logrado la mayor votación, en el caso presidencial, está en un 17% de los votos válidamente emitidos. Es poquito. Igual en el ámbito parlamentario son pocos votos”, mencionó para La República.

Jáuregui indicó que la fragmentación finalmente jugó a favor de los partidos porque, con poco respaldo, mantendrán representación congresal. “Los partidos políticos han perdido las elecciones desde el 2011 en adelante, sobre todo Fuerza Popular. Han atacado al Ejecutivo, han roto la Constitucional, se han producido golpes de Estado, y finalmente han cambiado las reglas de juego para fragmentar”, sentenció.



