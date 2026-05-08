Es falso que Roberto Sánchez encabece encuesta de IEP con un 35% para la segunda vuelta presidencial: cifra fue modificada

LO FALSO:

Roberto Sánchez encabeza encuesta de IEP para la segunda vuelta presidencial con un 35%.

LO VERDADERO:

Sánchez tiene un 32% de intención de voto, mientras que Keiko Fujimori cuenta con un 31% de respaldo ciudadano.

IEP no publicó un sondeo el 2 de mayo, tal como lo indica el post en Facebook.

En redes sociales circula una imagen que afirma que el candidato presidencial Roberto Sánchez encabeza una encuesta de IEP de cara a una segunda vuelta con un 35% de intención de voto, frente a un 28% de Keiko Fujimori. Sin embargo, esta información es falsa, pues el verdadero sondeo muestra un margen más corto entre ambos candidatos: solo 1% de diferencia. Hasta el momento, la publicación con mayor alcance supera 500 reacciones, 342 comentarios y 91 compartidos.

Post con mayor interacción en redes. Foto: Facebook

Resultados de la encuesta fueron alterados

A falta de que se oficialicen los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, en Facebook se difundió una infografía atribuida al Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que muestra un hipotético escenario electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

La publicación asegura que el candidato de Juntos por el Perú obtiene el 35% de intención de voto, con lo que saca cierta ventaja sobre la lideresa de Fuerza Popular, quien aparece con 28%. No obstante, los datos fueron alterados. De acuerdo con el sondeo auténtico del IEP, la diferencia entre ambos postulantes es de apenas 1 punto porcentual: Sánchez alcanza el 32% y Fujimori el 31%.

Encuesta real muestra resultados distintos. Foto: IEP

Además, la propia imagen presenta una clara contradicción. Sobre los porcentajes asignados a ambos candidatos, enmarcados en un recuadro verde, se lee la frase: 'Sánchez y Fujimori separados por solo 1 punto, según una encuesta nacional'. Esta afirmación desmiente los porcentajes modificados difundidos en la misma publicación.

Inconsistencia adicional en el post de redes

Otro elemento que evidencia la falsedad del contenido es la fecha atribuida a la encuesta. En la descripción de la publicación se afirma que el estudio fue difundido el 2 de mayo. Sin embargo, el IEP no publicó ningún sondeo ese día. Su informe más reciente corresponde al 29 de mayo y fue elaborado sobre una muestra de 1.197 personas.

Descripción que acompaña a la infografía de falsa encuesta. Foto: Facebook

Pese a ello, el resto de la información presentada en la infografía sí coincide con el estudio del IEP. Entre los datos figuran el 24% de votos blancos o nulos, el 13% de personas que aún no precisan su elección, así como los resultados segmentados por nivel socioeconómico (sectores altos, medios y bajos) e identificación ideológica (izquierda, centro, derecha).

Conclusión

En Facebook se difundió una encuesta atribuida al IEP sobre una eventual segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.

La publicación alteró los resultados originales al señalar que Sánchez tenía 35% y Fujimori 28% de intención de voto. Sin embargo, el estudio auténtico muestra una diferencia de solo 1 punto porcentual: 32% para el candidato de Juntos por el Perú y 31% para la postulante de Fuerza Popular. Además, el post presenta un error en la fecha de publicación del presunto sondeo.

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