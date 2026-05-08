Es falso que Roberto Sánchez encabece encuesta de IEP con un 35% para la segunda vuelta presidencial: cifra fue modificada

En redes sociales circula una imagen que afirma que el candidato presidencial Roberto Sánchez encabeza una encuesta de IEP de cara a una segunda vuelta con un 35% de intención de voto, frente a un 28% de Keiko Fujimori. Sin embargo, esta información es falsa, pues el verdadero sondeo muestra un margen más corto entre ambos candidatos: solo 1% de diferencia. Hasta el momento, la publicación con mayor alcance supera 500 reacciones, 342 comentarios y 91 compartidos.
Post con mayor interacción en redes. Foto: Facebook
A falta de que se oficialicen los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, en Facebook se difundió una infografía atribuida al Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que muestra un hipotético escenario electoral entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.
La publicación asegura que el candidato de Juntos por el Perú obtiene el 35% de intención de voto, con lo que saca cierta ventaja sobre la lideresa de Fuerza Popular, quien aparece con 28%. No obstante, los datos fueron alterados. De acuerdo con el sondeo auténtico del IEP, la diferencia entre ambos postulantes es de apenas 1 punto porcentual: Sánchez alcanza el 32% y Fujimori el 31%.
Encuesta real muestra resultados distintos. Foto: IEP
Además, la propia imagen presenta una clara contradicción. Sobre los porcentajes asignados a ambos candidatos, enmarcados en un recuadro verde, se lee la frase: 'Sánchez y Fujimori separados por solo 1 punto, según una encuesta nacional'. Esta afirmación desmiente los porcentajes modificados difundidos en la misma publicación.
Otro elemento que evidencia la falsedad del contenido es la fecha atribuida a la encuesta. En la descripción de la publicación se afirma que el estudio fue difundido el 2 de mayo. Sin embargo, el IEP no publicó ningún sondeo ese día. Su informe más reciente corresponde al 29 de mayo y fue elaborado sobre una muestra de 1.197 personas.
Descripción que acompaña a la infografía de falsa encuesta. Foto: Facebook
Pese a ello, el resto de la información presentada en la infografía sí coincide con el estudio del IEP. Entre los datos figuran el 24% de votos blancos o nulos, el 13% de personas que aún no precisan su elección, así como los resultados segmentados por nivel socioeconómico (sectores altos, medios y bajos) e identificación ideológica (izquierda, centro, derecha).
En Facebook se difundió una encuesta atribuida al IEP sobre una eventual segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori.
La publicación alteró los resultados originales al señalar que Sánchez tenía 35% y Fujimori 28% de intención de voto. Sin embargo, el estudio auténtico muestra una diferencia de solo 1 punto porcentual: 32% para el candidato de Juntos por el Perú y 31% para la postulante de Fuerza Popular. Además, el post presenta un error en la fecha de publicación del presunto sondeo.
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