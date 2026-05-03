El capitán PNP Román Vallejos Castillo tenía notorias manifestaciones de riqueza que no coincidían con sus ingresos de S/4 mil mensuales. Foto: difusión

El capitán PNP Román Vallejos Castillo tenía notorias manifestaciones de riqueza que no coincidían con sus ingresos de S/4 mil mensuales. Foto: difusión

El levantamiento del secreto bancario de las cuentas del capitán PNP Román Vallejos Castillo remeció a toda la institución policial. Este oficial, que percibe un sueldo mensual de S/4 mil, había movilizado más de S/31 millones en sus cuentas en poco más de dos años, entre 2023 y 2025. ¿Se había ganado alguna lotería? ¿Recibió alguna herencia familiar? ¿Se sacó el premio mayor en algún casino? Ninguna de las anteriores. El capitán Román arguyó que el dinero correspondía a su negocio de importación de vehículos usados. Pero las cifras no calzan.

La explicación podría encontrarse en los motivos de su implicación con una organización conformada por oficiales y subalternos de la Policía Nacional, que laboraban en la Brigada Especial contra la Criminalidad de San Juan de Lurigancho y en el Departamento de Inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal, y que se dedicaba al robo de oro de supuesto origen ilícito, mineral que incautaban en operaciones policiales montadas especialmente para dicho fin.

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El capitán Román Vallejos Castillo, de 39 años, natural de Tacabamba, Cajabamba, era quien filtraba a sus cómplices la información sobre el transporte de lingotes de oro. Una de las empresas de Vallejos era la que alquilaba los vehículos para trasladar el preciado cargamento aurífero. La participación del capitán Vallejos en la sustracción del oro incautado sería la razón de los S/31 millones en sus cuentas.

Intervención. El coronel Rafael Morón Díaz el 23 de abril que fue detenido por organizar operativos de incautación de oro en complicidad con el capitán Jorge Benítez Gutiérrez. Foto: La República

Solo bastaron cinco mil soles

El nexo inmediato del capitán Román Vallejos Castillo era su compañero de promoción de la Escuela de Oficiales de la PNP, el capitán Jorge Benítez Gutiérrez. Este oficial actuaba como jefe del Departamento de Inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

El capitán Román Vallejos fue identificado por un colaborador eficaz bajo protección de la fiscalía como informante de la red criminal de policías. La empresa de Vallejos, Prama Cars, alquilaba vehículos para el traslado de los lingotes de oro. Conocía con precisión la hora de salida, el itinerario y el punto final de la entrega del metal precioso.

Román Vallejos registró la empresa Prama Cars el 18 de marzo del 2022 junto con su padre, Apolinar Vallejos Vásquez, y con un capital de tan solo S/5 mil. ¡Y se convirtió en millonario en un santiamén!

Poco después de un año de la inscripción de Prama Cars, el 21 de mayo del 2023, cuando el capitán Román Vallejos estaba asignado a la comisaría de San Antonio (avenida Tomás Marsano), en Miraflores, contactó con su compañero de promoción, el capitán PNP Jorge Benítez Gutiérrez, quien cumplía funciones como jefe del Departamento de Búsqueda de la División de Inteligencia de la Dirincri. En esta ocasión, Vallejos confió a Benítez que la compañía Key Transport Group trasladaría cuatro lingotes de oro valorizados en S/2 millones.

Cambiazo. La fiscalía ha detectado dos casos que implican al capitán Vallejos, pero todo indican que son muchos más. Foto: La República

La operación “cambiazo”

Según el colaborador eficaz, el capitán Jorge Benítez se encargaba de organizar al equipo de policías que procedería con la intervención. Como parte del plan, recurrió al jefe de la Brigada Especial contra la Criminalidad de San Juan de Lurigancho, al mando del coronel PNP Rafael Morón Díaz.

Al día siguiente, 22 de mayo, el equipo especial intervino los vehículos de placa B4S-262 y BAB-675 por inmediaciones de la empresa Servicios Aeroportuarios Andinos (SASAA), ubicada en la avenida Faucett, en el Callao. En esa oportunidad fue detenido el colombiano Kevin Valencia Muñoz.

Los policías, dirigidos por el capitán Jorge Benítez, alegaron que la intervención se trataba de una operación por lavado de activos de material aurífero procedente de la minería ilegal. Pero los lingotes nunca fueron entregados a las autoridades. Los cambiaban por piezas de cobre.

De acuerdo con el colaborador eficaz, el cambiazo del oro se hizo luego de que el capitán Román Vallejos Castillo entregó una barra de cobre al capitán Benítez. Una vez consumado el plan, el metal era vendido en el mercado clandestino y Vallejos repartía el dinero entre todos los conspiradores.

El modus operandi se repitió el 10 de julio de ese mismo año. La organización criminal se apropió de otra barra de oro en una intervención similar, cuando el cargamento del metal era transportado a los almacenes de SASAA, en el Callao. Como en el caso anterior, el dato fue filtrado nuevamente por el capitán Román Vallejos Castillo y el lingote fue sustituido por una barra de cobre.

Cifras que no cuadran

El fiscal del caso, Luis Mina Abanto, considera que estos hechos no son los únicos y se encuentra en proceso de identificar otros más. Los S/31 millones encontrados en las cuentas del capitán Román Vallejos son indicio de que, sin duda, ha habido más “cambiazos”.

De momento, el fiscal Luis Mina imputa a Vallejos los delitos de enriquecimiento ilícito y cohecho pasivo. El primero se sustenta en una pericia contable financiera, solicitada por los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional, que detectó los S/31,4 millones; y el segundo, en facilitar el robo del oro.

La pericia detectó que, de enero del 2023 a enero del 2025, el capitán Román Vallejos obtuvo en sus cuentas bancarias ingresos considerables en moneda nacional y en dólares. “Refleja abonos por 13,4 millones de soles, lo que evidencia un alto nivel de circulación caracterizado por una intensa movilización de recursos económicos del sistema bancario durante el periodo analizado”, señala el peritaje.

Sin embargo, en su declaración de Bienes y Rentas, el capitán Román Vallejos registró como único ingreso por sus funciones como capitán PNP S/4 mil mensuales. Es decir, S/48 mil anuales y, en dos años, S/96 mil.

En su defensa, el capitán Vallejos arguyó ante el fiscal Luis Mina que la procedencia de los S/31 millones en sus cuentas bancarias era producto de la compra y venta de vehículos usados mediante su empresa Prama Cars. Las unidades eran vendidas entre US$6.000 y US$10.000. Pero los números no cuadran.

Conforme a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Prama Cars, dedicada a la exportación e importación de vehículos, solo ha vendido 96 vehículos usados.

“Encontramos que Prama Cars, la empresa del capitán Román Vallejos, fue propietaria de 96 vehículos y sus ventas están muy por debajo de los 31 millones, que hasta el momento no ha sabido sustentar”, informó a La República un oficial de la Dircocor familiarizado con el caso.

Lo que tampoco ha sabido explicar el capitán Román es el origen de un abono de S/8,5 millones en su cuenta, que coincide con el robo de una barra de oro valorizada en S/5,8 millones, un hecho que ocurrió el 10 de julio del 2023. Por eso, en la institución policial han comenzado a llamar al capitán Román Vallejos “el rey Midas” de la PNP.

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