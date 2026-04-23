Elecciones 2026: 26% del electorado ausente faltó por temas de trabajo, según encuesta del IEP

Más de 3 millones de peruanos se ausentaron en las elecciones 2026 | Foto: difusión.

Más de 3 millones de peruanos se ausentaron en las elecciones 2026 | Foto: difusión.

Las elecciones también registraron altos niveles de ausentismo: más de 6 millones de peruanos no acudieron a votar, según registros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). A partir de una muestra representativa de este universo, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) determinó que el 26% de los ausentes no asistió por razones laborales.

El 22% no sufragó debido a que no se encontraba en su lugar de votación. De hecho, un 7% señaló que su local estaba demasiado lejos de su lugar de residencia, por lo que no pudo emitir su voto. En 2021, esta cifra fue aún mayor: el 32% de los ausentes no sufragó por encontrarse en una ubicación distinta a la asignada.

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La salud también influyó en la decisión de acudir a votar. El 18% de los peruanos no asistió por este motivo. En 2021, un 21% alegó la misma razón, mientras que otro 12% especificó que no acudió por temor a contagiarse de COVID-19.

La falta de confianza en los representantes políticos y el desinterés en el proceso electoral también influyeron: el 5% de los encuestados señaló que no votó porque “no confía y/o no le interesan las elecciones”.

También hay quienes no votaron por factores fortuitos: el 6% de los ausentes corresponde a ciudadanos que extraviaron su Documento Nacional de Identidad (DNI) en los días previos a las elecciones.

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Otra parte del electorado no estaba obligada a votar. Como establece la ley, el sufragio es obligatorio hasta los 70 años; a partir de esa edad, deja de ser exigible. El 9% de los ausentes corresponde a adultos mayores que no estaban obligados a sufragar, cifra superior a la registrada en 2021 (8%). Ese mismo año, un 6% no estuvo obligado a votar por motivos de salud.

En 2021, los problemas vinculados a trámites y tránsito también afectaron la posibilidad de los electores de ejercer su derecho al voto: el 3% no sufragó por esta razón. Asimismo, otro 2% no lo hizo por pertenecer a las Fuerzas Armadas o a la Policía.

Razones para no ir a votar entre electorado ausente | Fuente: IEP

“Muchos ven más ganancia en el trabajo y prefieren pagar la multa”

Para el politólogo Alejandro Mejía, profesor de ciencia política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la informalidad laboral y las condiciones sociales del país generan incentivos para que algunos ciudadanos opten por trabajar y pagar la multa en lugar de acudir a votar.

“Mucha de la población es informal, y trabajar un domingo —cuando se moviliza gran cantidad de personas, como ocurre en una jornada electoral— puede resultar rentable. Por eso, muchos ven mayor ganancia en el trabajo y prefieren pagar la multa”, señaló.

Mejía consideró que la ONPE debe fortalecer la difusión para que los ciudadanos puedan cambiar oportunamente su lugar de votación a uno más cercano a su domicilio. “Esto implica mejorar la comunicación de los plazos para realizar ese trámite. También preocupa la falta de coordinación con el Reniec respecto a la obtención del DNI. La ONPE y el JNE deben promover el compromiso cívico desde las universidades e instituciones del Estado para incentivar la participación electoral. Aunque, claro, esto también se explica por la falta de representación que percibe la ciudadanía respecto de la clase política”, indicó.

El 18% del electorado decidió su voto el mismo día de la elección

El 18% del electorado decidió por qué candidato presidencial votar el pasado 12 de abril, día en que se realizaron las elecciones. La cifra, recogida por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), evidencia un nivel significativo de indecisión entre los votantes.

Según el mismo estudio, en 2021 el mismo porcentaje de electores decidió su voto el día de la elección. Asimismo, en ese año, un 32% optó por su candidato una semana antes de los comicios. En la presente elección, ese porcentaje fue menor, aunque aún relevante: 25%.

También hubo votantes que definieron su elección durante el mes de marzo. Un 18% tomó su decisión en ese periodo, cifra superior a la registrada en 2021, cuando fue del 15%.

El estudio del IEP también señala que una parte importante del electorado ya tenía definido su voto con anticipación. El 37% indicó que eligió a su candidato meses antes de la primera vuelta, porcentaje superior al 34% registrado en 2021.

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Momento en el que los electores decidieron su voto | Fuente: IEP

“Al menos un tercio de la población es sumamente volátil”

Para el sociólogo político Pavel Aguilar, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), estos resultados reflejan que la posibilidad de que nuevos liderazgos obtengan resultados favorables en cada proceso electoral se mantiene vigente.

“Aunque existan algunas preferencias políticas relativamente definidas —como el núcleo duro del fujimorismo, concentrado en Lima y el norte, o el voto ‘antisistema’ del sur—, al menos un tercio de la población es sumamente volátil en sus preferencias políticas”, señaló.

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El analista consideró que los debates presidenciales influyeron en este comportamiento: “La cuarta ubicación de Jorge Nieto no se explica sin sus intervenciones en los debates. Presumo que, al notar tendencias favorables en redes sociales, su equipo intensificó su campaña en las semanas previas a la elección”, indicó.

Aguilar sostuvo que el hecho de que muchos electores decidan su voto en los días previos refuerza la idea de que unas elecciones complementarias podrían distorsionar la voluntad popular: “Se realizarían sobre un piso informativo desigual, en favor de los candidatos mejor posicionados. Esto desvirtuaría el espíritu democrático y funcionaría como una especie de ‘presegunda vuelta’ para quienes acudan a votar”, concluyó.