El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, aseguró que evalúa las posibles opciones para su gabinete ministerial en caso de que gane en la segunda vuelta a Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Durante una entrevista en 'Brutalidad Política', Sánchez barajó colocar al exintegrante del Equipo Especial Lava Jato José Domingo Pérez en la cartera de Justicia y Derechos Humanos.

"Hay conversaciones preliminares, claro que sí, hay conversaciones preliminares, pero no hay todavía el punto de partida que diga ‘este señor, esta señora tendrá esta vocería, tendrá este ministerio, tendrá aquello’. Este es el momento en que se está dialogando y él es una de las personas que ha sido invitada en esta previa, diríamos, a ir configurando equipos", afirmó sobre Pérez, quien hace poco asumió la defensa del expresidente condenado por conspiración para rebelión, Pedro Castillo.

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Por otro lado, Sánchez mencionó que "han hecho varias invitaciones" a diferentes personas para los ministerios, pero les pidieron realizar una evaluación. Sobre la persona que lideraría el Ministerio de Salud, indicó que hay conversaciones con Hernando Cevallos.

"Yo de los nombres autorizados que te puedo decir, por ejemplo, está el doctor Hernando Cevallos para Salud, que además ya ha sido ministro, ha sido candidato también. En el tema de Energía está el sanmarquino Jorge Manco Zaconetti.

En el sector económico, el congresista dijo que están conversando con internacionalistas vinculados al Banco Mundial. "En el lado precisamente keynesiano, progresista, donde pensamos que pueden haber medidas importantes para democratizar y cambiar o por lo menos hacerlo más social este régimen económico".

"También en derechos humanos, cultura y agricultura hemos pensado; hay varios nombres ya, pero creo que en una siguiente sesión podría decirte los nombres completos", acotó.

¿Deslinde de Antauro Humala?

Por otra parte, Sánchez fue consultado por el papel que cumpliría Antauro Humala en un eventual gobierno suyo. Al respecto, el líder de JPP calificó al etnocacerista como un "amigo" que solo fue invitado para la primera vuelta.

Además, señaló que dentro del partido no están de acuerdo con todas las propuestas y pensamientos de Humala.

"No, él es un compañero, un amigo y que ha sido invitado precisamente a este bloque en la primera vuelta y el trabajo que vamos haciendo, pero así con diferentes liderazgos. O sea, él, por ejemplo, a través de su partido tiene 20 propuestas y nosotros compartimos de ellas cuatro o cinco, donde hemos hecho un punto común, pero hay otras ideas donde nosotros no compartimos y respetamos, son sus ideas, no es de la propuesta del programa que estamos levantando, que tiene cuatro o cinco puntos claves. En eso eh somos respetuosos", dijo.

Dentro de las propuestas de Humala, Sánchez se opuso al fusilamiento de expresidentes corruptos, la pena de muerte para violadores y corruptos, la expropiación de canales de televisión y campos para refugiados venezolanos. "Soy provida, no puedo estar de acuerdo con la pena de muerte (...) Somos amigos de América Latina", expresó.