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Ciencia

Arqueólogos descubren en Italia un tejido más antiguo que Machu Picchu y la Gran Muralla china: pertenece a la Edad del Hierro

Las excavaciones también han hallado herramientas y cerámica, permitiendo un análisis más completo del comercio en Italia.

Un hallazgo en el lago de Bolsena, Italia, revela un fragmento textil de casi 3.000 años, revolucionando la historia de la producción textil europea en la Edad del Hierro.
Un hallazgo en el lago de Bolsena, Italia, revela un fragmento textil de casi 3.000 años, revolucionando la historia de la producción textil europea en la Edad del Hierro. | Composición LR/Soprintendenza Archeologia Belle Arti Paesaggio Etruria Meridionale/ChatGPT
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Un pequeño pedazo de tejido hallado en las profundidades del lago de Bolsena, en el centro de Italia, revoluciona la historia sobre la producción textil europea. Con casi 3.000 años de antigüedad —perteneciente a la Primera Edad del Hierro—, la pieza precede por siglos a obras emblemáticas como Machu Picchu y la Gran Muralla China. El hito ocurrió en el yacimiento sumergido de Gran Carro, uno de los asentamientos protohistóricos mejor preservados del continente.

El vestigio ofrece un testimonio único dada la rara conservación de materia orgánica a lo largo del tiempo. Desde la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Etruria Meridionale, entidad a cargo del rescate, afirmaron que "el fragmento permitirá comprender con mayor precisión las capacidades artesanales de las comunidades que habitaron la región antes del surgimiento de Roma". National Geographic resaltó que este logro es fruto de más de seis décadas de trabajo continuo en el sitio arqueológico.

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¿Por qué el hallazgo del tejido prehistórico revoluciona la arqueología de la Edad del Hierro?

Durante la última campaña arqueológica en el asentamiento sumergido de Gran Carro, bajo las aguas del lago de Bolsena en Viterbo, científicos del Servicio de Arqueología Subacuática de la Superintendencia italiana descubrieron un fragmento textil sin precedentes. Tras más de sesenta años de excavaciones iniciadas en la década de 1960, el equipo ubicó este vestigio singular guardado entre las ruinas carbonizadas de una vivienda antigua.

El material perduró casi tres milenios mediante una combinación fortuita: el fuego del incendio inicial quemó parcialmente la pieza, mientras que la falta de oxígeno en el fondo del embalse detuvo su descomposición. Los especialistas destacaron que la trama exhibe una densidad y calidad técnica extraordinarias para dicho período, razón por la cual el Instituto Central de Restauración (ICR) de Italia examinará sus fibras y método de fabricación.

Asimismo, la investigación documentó un telar doméstico al detallar las pesas, la madera y las marcas en la arcilla, junto con una tablilla de hueso perforada ideada para elaborar bandas de refuerzo y correas. Según precisó la Superintendencia italiana, estos objetos ratifican que los pobladores dominaban "diferentes técnicas de producción textil".

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¿Qué significa este tejido de Gran Carro y por qué revoluciona la historia?

El valor del fragmento textil reside en la valiosa información histórica que aporta. Hasta el momento, el sitio de Gran Carro solo albergaba artefactos vinculados al hilado; sin embargo, este nuevo hallazgo completa por primera vez toda la cadena de producción textil de la Primera Edad del Hierro. La presencia conjunta de telares, husos, pesas y la tela final ofrece una perspectiva detallada sobre la dinámica cotidiana de dichas comunidades.

Asimismo, la refinada manufactura del paño desafía la creencia tradicional de que las poblaciones prerromanas contaban con técnicas primitivas. Según destaca National Geographic, la fina trama "sugiere un grado de especialización considerable e incluso abre la posibilidad de que algunas materias primas procedieran de otras regiones", lo que señalaría la existencia de rutas comerciales de larga distancia en la Italia antigua.

Las labores de excavación sacaron a la luz otros utensilios conservados bajo el lago, tales como herramientas de madera, cestas, piezas cerámicas y una escultura de terracota que guarda las marcas dactilares de su autor. Al mismo tiempo, los especialistas desarrollan un modelo virtual tridimensional del poblado y una ruta arqueológica subacuática para mostrar el potencial de este yacimiento etrusco al público general.

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