Es falsa esta infografía que supuestamente detalla la cantidad de trabajadores extranjeros en la ONPE: se generó con inteligencia artificial

LO FALSO:

En redes sociales se ha difundido una imagen que muestra la cantidad exacta de ciudadanos venezolanos y cubanos que trabajan en la ONPE.

LO VERDADERO:

Se han identificado inconsistencias en el material viralizado, entre ellas la presencia del ícono de Gemini.

Un análisis realizado con las herramientas Hive Moderation y Sightengine determinó que la imagen fue generada con inteligencia artificial en un 100% y 98%, respectivamente. Asimismo, SynthID indicó que habría sido creada con la IA de Google.

Por su parte, la ONPE señaló a través de sus canales oficiales que no cuenta con trabajadores extranjeros y que las 16.757 personas que integran su equipo son de nacionalidad peruana.

En redes sociales se viralizó la imagen de un supuesto panel informativo captado en una sede de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que mostraba la cantidad de ciudadanos venezolanos y cubanos que trabajarían en la institución. Sin embargo, el contenido presenta inconsistencias, como errores ortográficos, íconos repetidos y la presencia del logotipo de Gemini. Un análisis realizado con las herramientas especializadas Hive Moderation, Sightengine y SynthID confirmó que el material fue generado con inteligencia artificial casi en su totalidad.

Ante la difusión de este y otros contenidos similares, la ONPE precisó que la totalidad de su personal la integran “ciudadanos peruanos plenamente identificados con DNI”.

Detalles del contenido difundido en redes sociales

Recientemente, en Facebook se ha compartido la imagen de un supuesto panel informativo que habría sido fotografiado dentro de las instalaciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Este presenta una infografía sobre la cantidad de trabajadores extranjeros (venezolanos y cubanos) en la entidad, lo que ha generado reacciones divididas entre los usuarios.

Imagen viralizada en redes sociales. Foto: Facebook

Una de las publicaciones con más interacción en la plataforma ha obtenido 1.800 reacciones, 771 comentarios y 682 compartidos.

Una de las publicaciones con más interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido difundido en redes sociales

Al examinar el material con mayor detenimiento, se identifican inconsistencias que ponen en duda su autenticidad: el gráfico no resulta claro ni sigue un patrón coherente de visualización de datos, se repiten íconos sin lógica aparente, presenta errores ortográficos y, además, incluye el ícono de Gemini en la parte inferior derecha.

Inconsistencias detectadas en la infografía. Foto: Composición LR

Debido a la sospecha del uso de inteligencia artificial, se realizó un análisis con las herramientas especializadas Hive Moderation y Sightengine, las cuales determinaron que la imagen fue generada por IA en un 100% y 98%, respectivamente.

Análisis de la imagen con Hive Moderation (100% IA). Foto: Hive Moderation

Análisis de la imagen con Sightengine (98% IA). Foto: Sightengine

Este diagnóstico fue corroborado por SynthID, una tecnología diseñada para detectar contenido generado por inteligencia artificial que no siempre es perceptible, pero que identifica una ‘huella digital’ o marca de agua invisible. El análisis concluyó que “la mayor parte o la totalidad de esta imagen ha sido editada o generada utilizando herramientas de Inteligencia Artificial de Google”.

Análisis de la imagen con SynthID. Foto: SynthID

En conjunto, estas tres herramientas evidencian que el material no es verídico.

¿Qué dice la ONPE al respecto?

La entidad electoral se pronunció a través de sus canales oficiales para desmentir esta y otras informaciones similares. Aclaró que no cuenta con trabajadores extranjeros y que las 16.757 personas que laboran en la institución son “ciudadanos peruanos plenamente identificados con DNI”, documento emitido exclusivamente por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) a personas con nacionalidad peruana.

Según precisó, esta información fue verificada tras una revisión exhaustiva del personal, realizada en atención a un requerimiento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el cual fue respondido por la ONPE dentro del plazo establecido mediante el Oficio N.° 001302-2026-SG/ONPE.

Nota de prensa de la ONPE. Foto: ONPE

Asimismo, indicó la composición del personal: actualmente hay 15.037 personas contratadas bajo la modalidad de locación de servicios, distribuidas en 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) a nivel nacional y en la sede central. A ello se suman 1.352 servicios de terceros —u órdenes de servicio— registrados hasta el 20 de abril de 2026, así como 143 colaboradores bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N.° 728 y 225 bajo el Decreto Legislativo N.° 1057.

Aclaración de la ONPE vía Facebook. Foto: ONPE

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha difundido la imagen de un supuesto panel informativo que habría sido captado en una de las instalaciones de la ONPE, en el que se detallaba la cantidad de trabajadores venezolanos y cubanos dentro de ella. No obstante, el material presenta diversas inconsistencias, entre ellas la inclusión del logotipo de Gemini. Un análisis realizado con las herramientas Hive Moderation, Sightengine y SynthID confirmó que este fue generado con inteligencia artificial.

Frente a la difusión de este y otros contenidos similares, la entidad electoral aclaró que todo su personal está compuesto por ciudadanos peruanos.

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