Balcázar responde a Hugo de Zela y asegura que no mintió al país: "Yo no he intervenido en esa negociación"

Durante su más reciente mensaje a la Nación, el presidente José María Balcázar respondió al ahora exministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien aseguró que el mandatario había mentido al país al afirmar que desconocía la firma de contratos, el 20 de abril, para la adquisición de aviones F-16 Block 70.

“Se ha deslizado que yo habría mentido al país sobre la situación jurídica de este contrato. Eso no es verdad. Hay que llamar a la prudencia. Lo que se discute es que el nuevo gobierno conozca las negociaciones que se han adelantado sobre esta compra. (…) Yo no he intervenido en esa negociación; no se puede decir que he mentido”, declaró el presidente.

TE RECOMENDAMOS ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Balcázar insistió en que la decisión de adquirir estos aviones militares depende del gobierno entrante. Señaló que el carácter transitorio de su gestión no debe definir los detalles finales de esta negociación.

“Han tergiversado algunas declaraciones mías. Nosotros hemos dicho que la compra de los aviones F-16 se postergue para que pueda ser asumida en el próximo gobierno. No hemos tenido otra intención que garantizar un uso adecuado de los recursos del Estado”, apuntó.

Balcázar: “Buscamos no comprometer recursos del Estado”

El presidente también indicó que la compra de estos aviones representaría un gasto considerable para el erario nacional. Balcázar sostuvo que su gestión mantiene compromisos que demandan recursos.

“Necesitamos contar con capital para afrontar los desafíos que se han acumulado a lo largo de los años”, aseguró

Además, señaló que la relación con Estados Unidos no se vería afectada por este hecho: “Nunca ha existido una necesidad de confrontación con Estados Unidos, país con el que mantenemos una relación diplomática sólida. Una compra de esta naturaleza no será motivo de confrontación en ningún caso”.