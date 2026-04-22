Balcázar responde a Hugo de Zela y asegura que no mintió al país: "Yo no he intervenido en esa negociación"
Balcázar reiteró que la decisión sobre la compra de los F-16 corresponde al próximo gobierno y que su administración busca no comprometer recursos del Estado en este proceso.
- Ministro de Defensa presenta su renuncia, pero Balcázar ya lo había despedido tras compra de aviones
- Crisis en el Gobierno de Balcázar: Canciller renuncia y ministro de Defensa es despedido por polémica en compra de aviones
Durante su más reciente mensaje a la Nación, el presidente José María Balcázar respondió al ahora exministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, quien aseguró que el mandatario había mentido al país al afirmar que desconocía la firma de contratos, el 20 de abril, para la adquisición de aviones F-16 Block 70.
“Se ha deslizado que yo habría mentido al país sobre la situación jurídica de este contrato. Eso no es verdad. Hay que llamar a la prudencia. Lo que se discute es que el nuevo gobierno conozca las negociaciones que se han adelantado sobre esta compra. (…) Yo no he intervenido en esa negociación; no se puede decir que he mentido”, declaró el presidente.
TE RECOMENDAMOS
ANTAURO HUMALA RESPONDE POR POSIBLE GOBIERNO DE ROBERTO SÁNCHEZ | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Balcázar insistió en que la decisión de adquirir estos aviones militares depende del gobierno entrante. Señaló que el carácter transitorio de su gestión no debe definir los detalles finales de esta negociación.
“Han tergiversado algunas declaraciones mías. Nosotros hemos dicho que la compra de los aviones F-16 se postergue para que pueda ser asumida en el próximo gobierno. No hemos tenido otra intención que garantizar un uso adecuado de los recursos del Estado”, apuntó.
PUEDES VER: Resultados Elecciones 2026 EN VIVO: Roberto Sánchez se mantiene segundo y amplía ventaja sobre López Aliaga, según ONPE al 94.294%
Balcázar: “Buscamos no comprometer recursos del Estado”
El presidente también indicó que la compra de estos aviones representaría un gasto considerable para el erario nacional. Balcázar sostuvo que su gestión mantiene compromisos que demandan recursos.
“Necesitamos contar con capital para afrontar los desafíos que se han acumulado a lo largo de los años”, aseguró
Además, señaló que la relación con Estados Unidos no se vería afectada por este hecho: “Nunca ha existido una necesidad de confrontación con Estados Unidos, país con el que mantenemos una relación diplomática sólida. Una compra de esta naturaleza no será motivo de confrontación en ningún caso”.