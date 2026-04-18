Jurado Nacional de Elecciones informa posibilidad de conocer los resultados presidenciales a mediados de mayo. | Composición/LR

Jurado Nacional de Elecciones informa posibilidad de conocer los resultados presidenciales a mediados de mayo. | Composición/LR

Yessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que los resultados presidenciales podrían darse a conocer a mediados de mayo porque la ONPE aún no entrega todas las actas observadas para ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales (JEE).

La representante del JNE señaló que hasta el 18 de abril, han llegado 15.470 actas observadas a los 60 jurados especiales que funcionan en todo el país. Sin embargo, el número de actas observadas que la ONPE aún debe entregar podría ser el doble o incluso el triple de las que ya han llegado, según Clavijo.

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La secretaria general explicó que primero las actas llegan desde la ONPE, luego el personal del JNE debe escanearlas, armar un expediente y compararlas con otros ejemplares para verificar su validez. Este trabajo toma, en promedio, tres días por acta, siempre y cuando no haya apelaciones.

La elección presidencial es la que presenta mayores complicaciones, con el 30,6% de las observaciones. “Recordemos que hemos tenido cinco elecciones, la mayor cantidad de las actas observadas corresponde a la elección presidencial”, indicó Clavijo.

Por otro lado, en las zonas rurales están la mayor cantidad de actas en revisión. De Cusco se recibieron más de mil actas; en Huancayo, 833. Mientras que Lima Centro registra más de 500 actas observadas.

Un aspecto nuevo en estos comicios es la implementación del recuento de votos, una figura nueva en el sistema peruano. La secretaria general detalló que, cuando no se puede solucionar el problema comparando los papeles, no queda otra opción que abrir los sobres y contar los votos uno por uno.

Hasta el momento hay 106 actas que pasarán por este proceso. “de las 15 mil 470 actas que hemos recibido, 106 irán a recuento de votos”, indicó la representante del JNE.

En aras de la transparencia, estas sesiones serán totalmente públicas y se podrán ver en vivo por internet. Desde este lunes se iniciarán con el jurado de Chanchamayo. “Ustedes lo van a poder apreciar el día lunes, respecto al jurado de Chanchamayo. (…) Y en el mismo portal van a poder encontrar un link para la transmisión en vivo.