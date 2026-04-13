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Política

Funcionario de ONPE detenido: “El subgerente Juan Phang es culpable del caso de la empresa Galaga”

Al ser interrogado por agentes de la Dirección Anticorrupción (Dircocor), el gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, afirmó que el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, es quien debió supervisar al contratista Galaga para que cumpla con la distribución del material electoral.

El gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas (izquierda), afirmó que el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez (derecha), debe responder por lo sucedido con la empresa de transportes Galaga. Foto: composición LR
El gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas (izquierda), afirmó que el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez (derecha), debe responder por lo sucedido con la empresa de transportes Galaga. Foto: composición LR

El gerente de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), José Samamé Blas, detenido en la mañana del lunes 13 de abril, declaró a los agentes policiales que el verdadero responsable del incumplimiento del contrato para la distribución del material destinado a la votación del domingo es el subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez.

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Efectivos de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) arrestaron a José Samamé luego que el Ministerio Público iniciara las indagaciones para identificar a los autores de la frustrada elección en 211 mesas de sufragio en Lima Metropolitana, atribuido a que nunca llegó la logística a los locales de votación.

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La ONPE contrató a la proveedora de transportes Servicios Generales Galaga por S/20,5 millones para que distribuya el material electoral, pero los vehículos nunca llegaron, perjudicando a 52.261 electores.

El mismo domingo el organismo electoral mediante comunicado responsabilizó de la anomalía a Servicios Generales Galaga, dejando entrever que sus propios funcionarios no eran culpables de lo sucedido.

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Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción del Cercado de Lima consiguió un mandato judicial para aprehender al gerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, identificado como el funcionario que adjudicó el contrato de transporte del material a la compañía Servicios Generales Galaga.

En lo que representa un giro en el caso, al ser interrogado por las autoridades, José Samamé admitió haber intervenido en la contratación de Servicios Generales Galaga, de propiedad de Juan Alvarado Pfuyo.

Pero Samamé advirtió que correspondía al subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, hacer un seguimiento a la ejecución del contrato por parte de Servicios Generales Galaga.

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"Yo asumo mi responsabilidad en mi cargo, pero el responsable es José Phang Sánchez, quien debía estar presente en el local de la ONPE en el jirón Washington, en el Cercado de Lima, para verificar la salida de las actas en las unidades móviles", explicó José Samané a la fiscalía.

De acuerdo con las fuentes consultadas, es probable que se registren más detenciones como resultado de las declaraciones de José Samamé.

“Juan Phang sabía que la empresa tenía que llevar los vehículos al local central de la ONPE en el jirón Washington. Y si eso no ocurría, estaba obligado a reportarlo para evitar que se afectara el proceso electoral”, dijo José Samamé.

“Pero Phang nunca dijo nada, incluso cuando el contratista empezó a buscar camiones porque no contaba con el número de unidades que le obligaba el contrato”, añadió.

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