HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

José María Balcázar: Gobierno da mensaje sobres elecciones del 12 abril, pero sin el presidente

En el pronunciamiento se encontraban el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, acompañado por los ministros de Defensa, Carlos Díaz, Interior, José Zapata y Relaciones Exteriores, Hugo de Zela. Sin embargo, no se observó la presencia del presidente de la República.

José María Balcázar: Gobierno da mensaje sobres elecciones del 12 abril, pero sin el presidente
José María Balcázar: Gobierno da mensaje sobres elecciones del 12 abril, pero sin el presidente | Foto: Presidencia | Foto: Presidencia

El Gobierno difundió un mensaje oficial sobre las elecciones generales del 12 de abril en el que garantiza el desarrollo del proceso con “total respeto a la voluntad popular”; sin embargo, el pronunciamiento no fue encabezado por el presidente de la República, sino por el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, acompañado por los ministros de Defensa, Carlos Díaz, Interior, José Zapata y Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, además de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, general EP César Briceño y de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola.

Únete a nuestro canal de política y economía

“Estamos garantizando un proceso electoral con total respeto a la democracia. Hemos contribuido, de manera comprometida, a la organización de la jornada electoral. Los organismos electorales, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, además del Reniec, han tenido todo nuestro apoyo para desarrollar este proceso”, señaló Arroyo.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO MINTIÓ Y PEDRO CASTILLO REAPARECE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Ley seca Perú 2026: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones Generales

lr.pe

Gobierno insiste en garantías electorales

En su mensaje, el Ejecutivo afirmó que las elecciones se realizarán con “total respeto a la voluntad popular”.

Asimismo, destacó el rol de los organismos electorales como la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el Reniec, y señaló que su autonomía constituye un pilar fundamental para asegurar resultados confiables.

En esa línea, el ministro del Interior, José Zapata, informó que más de 61.000 policías serán desplegados durante la jornada electoral con el objetivo de resguardar el voto ciudadano y evitar incidentes. Según detalló, la Policía Nacional ya viene ejecutando operativos en los locales de votación y brindando seguridad tanto a candidatos como a la población, en un intento por garantizar el orden público.

PUEDES VER: Josué Gutiérrez dice que Vladimir Cerrón podría ir a votar a las elecciones sin ser detenido

lr.pe

Además, el canciller, Hugo de Zela, subrayó que el Gobierno también ha puesto énfasis en el voto de los peruanos en el extranjero. Indicó que, mediante 114 consulados, se busca asegurar un proceso transparente y confiable para más de un millón de ciudadanos fuera del país, para lo cual se habilitarán cerca de 2.500 mesas de sufragio.

Por su parte, el jefe del gabinete exhortó a los más de 27 millones de electores a acudir a votar de forma organizada y responsable este 12 de abril, remarcando que una participación informada es clave para fortalecer la democracia en un momento decisivo.

Asimismo, destacó la presencia de observadores internacionales como un elemento que aporta legitimidad al proceso. En ese marco, sostuvo que la democracia no se limita al acto de votar, sino que también implica respetar los resultados y contribuir a la estabilidad del país.

Notas relacionadas
Comisión de Ética evaluará la suspensión de denuncias contra José María Balcázar

Comisión de Ética evaluará la suspensión de denuncias contra José María Balcázar

LEER MÁS
Petroperú: sindicatos advierten protestas si el Gobierno de Balcázar mantiene decreto que privatiza a la empresa estatal

Petroperú: sindicatos advierten protestas si el Gobierno de Balcázar mantiene decreto que privatiza a la empresa estatal

LEER MÁS
Gobierno de Balcázar oficializa decreto que quita responsabilidad penal a militares en estado de emergencia

Gobierno de Balcázar oficializa decreto que quita responsabilidad penal a militares en estado de emergencia

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ley seca Perú 2026: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones Generales

Ley seca Perú 2026: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones Generales

LEER MÁS
Fiscalía allana inmuebles por caso de presuntas contrataciones irregulares en gobierno de José Jerí

Fiscalía allana inmuebles por caso de presuntas contrataciones irregulares en gobierno de José Jerí

LEER MÁS
Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa cuánto pagarás si faltas el 12 de abril

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: revisa cuánto pagarás si faltas el 12 de abril

LEER MÁS
Ica: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Ica: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Sunat: López Aliaga no ha reportado ingresos del extranjero

Sunat: López Aliaga no ha reportado ingresos del extranjero

LEER MÁS
Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

Cinco partidos prometen revisión y salida de Corte IDH y otros tres defienden su permanencia en planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José María Balcázar: Gobierno da mensaje sobres elecciones del 12 abril, pero sin el presidente

Tula Rodríguez expone qué relación tiene con Pilar Arana tras rumores de romance: "(Ella) tiene energía masculina"

China desafía a EE.UU. con sus cinco bases científicas y una ley para buscar convertirse en una potencia en la Antártida

Política

Candidatos al Senado y Diputados en Cajamarca: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

Ica: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Ley seca Perú 2026: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones Generales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar: Gobierno da mensaje sobres elecciones del 12 abril, pero sin el presidente

Candidatos al Senado y Diputados en Cajamarca: quiénes postulan en Elecciones Generales 2026

Ica: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025