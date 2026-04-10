José María Balcázar: Gobierno da mensaje sobres elecciones del 12 abril, pero sin el presidente | Foto: Presidencia | Foto: Presidencia

José María Balcázar: Gobierno da mensaje sobres elecciones del 12 abril, pero sin el presidente | Foto: Presidencia | Foto: Presidencia

El Gobierno difundió un mensaje oficial sobre las elecciones generales del 12 de abril en el que garantiza el desarrollo del proceso con “total respeto a la voluntad popular”; sin embargo, el pronunciamiento no fue encabezado por el presidente de la República, sino por el titular del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, acompañado por los ministros de Defensa, Carlos Díaz, Interior, José Zapata y Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, además de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, general EP César Briceño y de la Policía Nacional, general PNP Óscar Arriola.

“Estamos garantizando un proceso electoral con total respeto a la democracia. Hemos contribuido, de manera comprometida, a la organización de la jornada electoral. Los organismos electorales, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones, además del Reniec, han tenido todo nuestro apoyo para desarrollar este proceso”, señaló Arroyo.

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Gobierno insiste en garantías electorales

En su mensaje, el Ejecutivo afirmó que las elecciones se realizarán con “total respeto a la voluntad popular”.

Asimismo, destacó el rol de los organismos electorales como la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y el Reniec, y señaló que su autonomía constituye un pilar fundamental para asegurar resultados confiables.

En esa línea, el ministro del Interior, José Zapata, informó que más de 61.000 policías serán desplegados durante la jornada electoral con el objetivo de resguardar el voto ciudadano y evitar incidentes. Según detalló, la Policía Nacional ya viene ejecutando operativos en los locales de votación y brindando seguridad tanto a candidatos como a la población, en un intento por garantizar el orden público.

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Además, el canciller, Hugo de Zela, subrayó que el Gobierno también ha puesto énfasis en el voto de los peruanos en el extranjero. Indicó que, mediante 114 consulados, se busca asegurar un proceso transparente y confiable para más de un millón de ciudadanos fuera del país, para lo cual se habilitarán cerca de 2.500 mesas de sufragio.

Por su parte, el jefe del gabinete exhortó a los más de 27 millones de electores a acudir a votar de forma organizada y responsable este 12 de abril, remarcando que una participación informada es clave para fortalecer la democracia en un momento decisivo.

Asimismo, destacó la presencia de observadores internacionales como un elemento que aporta legitimidad al proceso. En ese marco, sostuvo que la democracia no se limita al acto de votar, sino que también implica respetar los resultados y contribuir a la estabilidad del país.