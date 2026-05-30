Alfonso López-Chau se une a la marcha nacional contra Keiko Fujimori

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Alfonso López-Chau se sumó a la marcha nacional convocada este sábado 30 de mayo en rechazo a la postulación presidencial de Keiko Fujimori. El virtual senador protestó junto a los colectivos por las avenidas del Centro Histórico de Lima, hecho que refuerza su postura en contra del fujimorismo a puertas de la segunda vuelta electoral, el próximo 7 de junio.

López-Chau marchó de manera pacífica junto a diversos bloques de jóvenes universitarios, gremios laborales y colectivos de derechos humanos. Los manifestantes respaldaron su presencia en defensa de la institucionalidad democrática y la memoria histórica del país.

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Durante el trayecto, que contó con la presencia de la Policía Nacional del Perú, el académico coincidió con las demandas ciudadanas que exigen una política transparente.

La movilización ocurrió en un momento clave de la campaña: un día antes del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde Fuerza Popular y Juntos por el Perú confrontarán sus propuestas de gobierno.

La movilización inició a las 5.00 p. m. en la Plaza San Martín. Además, otras regiones se sumaron a la iniciativa ciudadana contra el fujimorismo. En Arequipa, el punto de encuentro fue la Plaza España. En Cusco, la ciudadanía se reunió en la Plaza Limacpampa. En Chiclayo, el lugar central fue la Plazoleta Elías Aguirre y, en Trujillo, la marcha inició en la Plazoleta El Recreo.