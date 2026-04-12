Resultados Elecciones 2026 en Amazonas: senadores y diputados electos hoy 12 de abril

Amazonas elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Open AI)

Amazonas elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Open AI)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Amazonas tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.

Resultados de las Elecciones 2026 en Amazonas: quiénes fueron electos senadores y diputados

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 en Amazonas a partir de las 5:00 p. m. de hoy, domingo 12 de abril.

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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

Lista de candidatos al Senado por Amazonas en las Elecciones 2026

Entérate aquí quiénes postulan al Senado por Amazonas en los comicios de 2026:

Ahora Nación

José Santos Herrera Gonzales (1)

María Rosa Alama Gonzales (2)

Alianza Electoral Venceremos

Zoilo Maicelo Salón (1)

Noemí Aurora Pacheco Naveros (2)

Alianza para el Progreso (APP)

Francisco Ramos Santillán (1)

María Teresa Acuña Gallardo (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

Edgar Rosales Sánchez (1)

Zoraida Jiménez Abad (2)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Ernesto Vásquez Cabrera (1)

Kety Vilma Cubas Hurtado (2)

Fuerza Popular

José Berley Arista Arbildo (1)

Anilda Bustamante Ocampo (2)

Fuerza y Libertad

Welson Ángel Cóndor Ureta (1)

Etelvina Claudina Alva Abriojo (2)

Libertad Popular

Luz Milagros Paredes Tello (2)

Partido Aprista Peruano

Emma Xiomara Heredia Carrasco (1)

Miguel Catalino Reyes Contreras (2)

Partido del Buen Gobierno

Juanito Racho Mendoza (1)

Celia Ysabel Trejo Ocaña (2)

Partido Demócrata Unido Perú

María Asunciona García Cabrejos (1)

Partido Demócrata Verde

Walter Quispe Crisostomo (1)

Dora Flores Zúñiga (2)

Partido Demócrata Federal

Celso Yubau Uwak (1)

Hedytha Filomena Olivera Becerra (2)

Partido Democrático Somos Perú

Engels Escobedo Portal (1)

Amelia Etsam Nugkuag (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Loyola Alarcón LLanos (1)

Alfredo Shunta Chiarmach (2)

Partido Morado

Policarpio Chauca Valqui (1)

Carmen Rosa Pinedo Canilla (2)

Partido Político Cooperación Popular

Merida Dolores Jacobo Reyes (2)

Partido Político Integridad Democrática

César Alfredo Adavisa Montero (1)

César Adavisa Montero (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

Wilder Rojas López (1)

Ayda Mercedes Grandez Llanca (2)

Partido Político Perú Primero

Jaime Reyna Chuquipiondo (1)

Partido Político PRIN

Consuelo Pére Mera (1)

Roger Corrales Muñoz (2)

Podemos Perú

Fidel Asenjo Pérez (1)

Lucila Melgarejo Malpartida (2)

Primero La Gente

Jorge Luis Carbonel Chota (1)

Rosa Mabel Barrantes Vásquez (2)

Progresemos

Trinidad Cubas Vargas (2)

Renovación Popular

Italo Maldonado Ramírez (1)

Patricia del Carmen Feria Vílchez (2)

Un Camino Diferente

Erick David Mego Luján (1)

Olinda Mirtha Saman Torres (2)

Unidad Nacional

Laynes Silva Vigo (1)

Lista de candidatos a Diputados por Amazonas en las Elecciones 2026

Entérate aquí quiénes postulan a Diputados por Amazonas en los comicios de 2026:

Ahora Nación

Aníbal Segundo Villalobos Ochoa (1)

Nelly Ñontol Gonzáles (2)

Geiner Canta Alvis (3)

Zenobia Cruz Delgado (4)

Alianza Electoral Venceremos

Alipio Bienvenido Sánchez Gómez (1)

Morelia Noemí Collantes Livaque (2)

Absalon Montoya Guivin (3)

Olimpia Rubio Candamo (4)

Alianza para el Progreso (APP)

María Perpetua Villalobos Dávila (2)

Oswal Edilberto León Rivera (3)

Shirley Lorenza Vela Peña (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

Nelson Santacruz Jara (1)

Mariela Santa Cruz (2)

Jhino Aguilar Villegas (3)

Gloria Santa Cruz Jara (4)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

Luciana Dekentai Bashian (1)

David Jiménez Vera (2)

Eula Dávila Dávila (3)

Cristóbal Wisum Ugkum (4)

Fuerza Popular

Royser Castro Grandez (1)

Mery Infantes Castañeda (2)

Jesús de la Cruz Ríos (3)

Teresita Silva de Torres (4)

Fuerza y Libertad

Fernando Ukuncham Taki (1)

Marina Meza Bonifaz (2)

Francisco Isidro Limas (3)

Llulisa Arbildo Mendoza (4)

Libertad Popular

Katherin Quispe Hoyos (2)

Partido Aprista Peruano

David Mondragon Vargas (1)

Marco Heredia Timana (3)

Fátima Rojas López (4)

Partido del Buen Gobierno

Edis Céspedes Mendoza (1)

Franki Sánchez Pérez (2)

Elvia Nuñez Chachapoyas (3)

Daniel Villafana Busiche

Partido Demócrata Unido Perú

Welber Gonzales Baca (1)

María Tirado Cubas (2)

Julio Lizarraga Tecocha (3)

Esmeralda Becerra Nampag (4)

Partido Demócrata Verde

Edwin Guerrero Mego (1)

Jhonatan Torres Tantarico (3)

Yoselin Lachos Ramirez (4)

Partido Demócrata Federal

Mariano Mendoza LLaja (1)

Geily Fernández Dávila (3)

María Chamik Duire (4)

Partido Democrático Somos Perú

Eudes Chanchari Pérez (1)

Luis Aponte Sandoval (3)

María Bustamante Tarrillo (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

Tito Villacis del Cstillo (1)

Cynthia Shimpukat Bakuants (2)

Wreis Nuncuan Kayap (3)

Jenny Chunta Chinguel (4)

Partido Morado

Luz Chuquibala Trauco (1)

Hermes Montenegro Delgado (2)

Lucila Sejekam Tsejem (3)

Elvis Pinedo Pinedo (4)

Partido País para Todos

José Guevara Rodríguez (1)

Partido Patriótico del Perú

Silas Sejekam Yagkuag (1)

Rider Salazar Mendoza (3)

Mercedes Inga Curi (4)

Partido Político Cooperación Popular

Elvis Ramos Guevara (1)

Milagros Montano Viena (2)

Jack Salazar Velazque (3)

Dilcia Ángeles Mendoza (4)

Partido Político Integridad Democrática

Bernardino Jiménez Urbina (1)

Elvia Chapa Vargas (2)

Ricardo Ayala Ortiz (3)

Isabel Carbajal de Vargas (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

Joel Torres Pérez (1)

Carolina Pasapera Acaro (4)

Partido Político Perú Primero

Maribel Vásquez Cruz (1)

Franklin Mendoza Sanchum (2)

Kelita Padilla Burga (3)

Domingo Hoyos Sánchez (4)

Partido Político PRIN

Delicia Guevara Salazar (1)

Franklin Alberca Abad (2)

Erika Diaz Dávila (3)

Hormeño Miranda Molocho (4)

Perú Moderno

José Santillán Camus (1)

Noemí Chero Vidarte (2)

Carlos Palacios Quiñonez (3)

Cynthya Maguiña Vega (4)

Podemos Perú

Eduardo Nayap Kinin (1)

Edinson Pelaez Iberico (3)

Karina Rodriguez Marin (4)

Primero La Gente

Ines Marin Lozano (1)

Domiciano Burga Martínez (2)

María Heredia Carranza (3)

Progresemos

Felix Olaya Peña (1)

Ylda Trigoso Vargas (2)

Gilton Rojas Culqui (3)

Cinthia Salazar Bardales (4)

Renovación Popular

José Campos Arista (1)

Ysabel Torres Riva (2)

Alegre Cumbia Tiwi (3)

Clelia Jima Chamiquit (4)

Un Camino Diferente

Ariam Quipuzco Sánchez (1)

Marilda Mendoza Ruiz (2)

Iván Dávila Celis (3)

Kelly Vásquez Alvites (4)

Unidad Nacional

Luis Fernando Cebreros Delgado de la Flor (1)

Ricardo Rodriguez Saavedra (3)



