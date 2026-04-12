Resultados Elecciones 2026 en Amazonas: senadores y diputados electos hoy 12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Amazonas y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Amazonas tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.
Resultados de las Elecciones 2026 en Amazonas: quiénes fueron electos senadores y diputados
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 en Amazonas a partir de las 5:00 p. m. de hoy, domingo 12 de abril.
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Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
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Lista de candidatos al Senado por Amazonas en las Elecciones 2026
Entérate aquí quiénes postulan al Senado por Amazonas en los comicios de 2026:
Ahora Nación
- José Santos Herrera Gonzales (1)
- María Rosa Alama Gonzales (2)
Alianza Electoral Venceremos
- Zoilo Maicelo Salón (1)
- Noemí Aurora Pacheco Naveros (2)
Alianza para el Progreso (APP)
- Francisco Ramos Santillán (1)
- María Teresa Acuña Gallardo (2)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Edgar Rosales Sánchez (1)
- Zoraida Jiménez Abad (2)
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
- Ernesto Vásquez Cabrera (1)
- Kety Vilma Cubas Hurtado (2)
Fuerza Popular
- José Berley Arista Arbildo (1)
- Anilda Bustamante Ocampo (2)
Fuerza y Libertad
- Welson Ángel Cóndor Ureta (1)
- Etelvina Claudina Alva Abriojo (2)
Libertad Popular
- Luz Milagros Paredes Tello (2)
Partido Aprista Peruano
- Emma Xiomara Heredia Carrasco (1)
- Miguel Catalino Reyes Contreras (2)
Partido del Buen Gobierno
- Juanito Racho Mendoza (1)
- Celia Ysabel Trejo Ocaña (2)
Partido Demócrata Unido Perú
- María Asunciona García Cabrejos (1)
Partido Demócrata Verde
- Walter Quispe Crisostomo (1)
- Dora Flores Zúñiga (2)
Partido Demócrata Federal
- Celso Yubau Uwak (1)
- Hedytha Filomena Olivera Becerra (2)
Partido Democrático Somos Perú
- Engels Escobedo Portal (1)
- Amelia Etsam Nugkuag (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Loyola Alarcón LLanos (1)
- Alfredo Shunta Chiarmach (2)
Partido Morado
- Policarpio Chauca Valqui (1)
- Carmen Rosa Pinedo Canilla (2)
Partido Político Cooperación Popular
- Merida Dolores Jacobo Reyes (2)
Partido Político Integridad Democrática
- César Alfredo Adavisa Montero (1)
- César Adavisa Montero (2)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Wilder Rojas López (1)
- Ayda Mercedes Grandez Llanca (2)
Partido Político Perú Primero
- Jaime Reyna Chuquipiondo (1)
Partido Político PRIN
- Consuelo Pére Mera (1)
- Roger Corrales Muñoz (2)
Podemos Perú
- Fidel Asenjo Pérez (1)
- Lucila Melgarejo Malpartida (2)
Primero La Gente
- Jorge Luis Carbonel Chota (1)
- Rosa Mabel Barrantes Vásquez (2)
Progresemos
- Trinidad Cubas Vargas (2)
Renovación Popular
- Italo Maldonado Ramírez (1)
- Patricia del Carmen Feria Vílchez (2)
Un Camino Diferente
- Erick David Mego Luján (1)
- Olinda Mirtha Saman Torres (2)
Unidad Nacional
- Laynes Silva Vigo (1)
Lista de candidatos a Diputados por Amazonas en las Elecciones 2026
Entérate aquí quiénes postulan a Diputados por Amazonas en los comicios de 2026:
Ahora Nación
- Aníbal Segundo Villalobos Ochoa (1)
- Nelly Ñontol Gonzáles (2)
- Geiner Canta Alvis (3)
- Zenobia Cruz Delgado (4)
Alianza Electoral Venceremos
- Alipio Bienvenido Sánchez Gómez (1)
- Morelia Noemí Collantes Livaque (2)
- Absalon Montoya Guivin (3)
- Olimpia Rubio Candamo (4)
Alianza para el Progreso (APP)
- María Perpetua Villalobos Dávila (2)
- Oswal Edilberto León Rivera (3)
- Shirley Lorenza Vela Peña (4)
Avanza País - Partido de Integración Social
- Nelson Santacruz Jara (1)
- Mariela Santa Cruz (2)
- Jhino Aguilar Villegas (3)
- Gloria Santa Cruz Jara (4)
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
- Luciana Dekentai Bashian (1)
- David Jiménez Vera (2)
- Eula Dávila Dávila (3)
- Cristóbal Wisum Ugkum (4)
Fuerza Popular
- Royser Castro Grandez (1)
- Mery Infantes Castañeda (2)
- Jesús de la Cruz Ríos (3)
- Teresita Silva de Torres (4)
Fuerza y Libertad
- Fernando Ukuncham Taki (1)
- Marina Meza Bonifaz (2)
- Francisco Isidro Limas (3)
- Llulisa Arbildo Mendoza (4)
Libertad Popular
- Katherin Quispe Hoyos (2)
Partido Aprista Peruano
- David Mondragon Vargas (1)
- Marco Heredia Timana (3)
- Fátima Rojas López (4)
Partido del Buen Gobierno
- Edis Céspedes Mendoza (1)
- Franki Sánchez Pérez (2)
- Elvia Nuñez Chachapoyas (3)
- Daniel Villafana Busiche
Partido Demócrata Unido Perú
- Welber Gonzales Baca (1)
- María Tirado Cubas (2)
- Julio Lizarraga Tecocha (3)
- Esmeralda Becerra Nampag (4)
Partido Demócrata Verde
- Edwin Guerrero Mego (1)
- Jhonatan Torres Tantarico (3)
- Yoselin Lachos Ramirez (4)
Partido Demócrata Federal
- Mariano Mendoza LLaja (1)
- Geily Fernández Dávila (3)
- María Chamik Duire (4)
Partido Democrático Somos Perú
- Eudes Chanchari Pérez (1)
- Luis Aponte Sandoval (3)
- María Bustamante Tarrillo (4)
Partido Frente de la Esperanza 2021
- Tito Villacis del Cstillo (1)
- Cynthia Shimpukat Bakuants (2)
- Wreis Nuncuan Kayap (3)
- Jenny Chunta Chinguel (4)
Partido Morado
- Luz Chuquibala Trauco (1)
- Hermes Montenegro Delgado (2)
- Lucila Sejekam Tsejem (3)
- Elvis Pinedo Pinedo (4)
Partido País para Todos
- José Guevara Rodríguez (1)
Partido Patriótico del Perú
- Silas Sejekam Yagkuag (1)
- Rider Salazar Mendoza (3)
- Mercedes Inga Curi (4)
Partido Político Cooperación Popular
- Elvis Ramos Guevara (1)
- Milagros Montano Viena (2)
- Jack Salazar Velazque (3)
- Dilcia Ángeles Mendoza (4)
Partido Político Integridad Democrática
- Bernardino Jiménez Urbina (1)
- Elvia Chapa Vargas (2)
- Ricardo Ayala Ortiz (3)
- Isabel Carbajal de Vargas (4)
Partido Político Nacional Perú Libre
- Joel Torres Pérez (1)
- Carolina Pasapera Acaro (4)
Partido Político Perú Primero
- Maribel Vásquez Cruz (1)
- Franklin Mendoza Sanchum (2)
- Kelita Padilla Burga (3)
- Domingo Hoyos Sánchez (4)
Partido Político PRIN
- Delicia Guevara Salazar (1)
- Franklin Alberca Abad (2)
- Erika Diaz Dávila (3)
- Hormeño Miranda Molocho (4)
Perú Moderno
- José Santillán Camus (1)
- Noemí Chero Vidarte (2)
- Carlos Palacios Quiñonez (3)
- Cynthya Maguiña Vega (4)
Podemos Perú
- Eduardo Nayap Kinin (1)
- Edinson Pelaez Iberico (3)
- Karina Rodriguez Marin (4)
Primero La Gente
- Ines Marin Lozano (1)
- Domiciano Burga Martínez (2)
- María Heredia Carranza (3)
Progresemos
- Felix Olaya Peña (1)
- Ylda Trigoso Vargas (2)
- Gilton Rojas Culqui (3)
- Cinthia Salazar Bardales (4)
Renovación Popular
- José Campos Arista (1)
- Ysabel Torres Riva (2)
- Alegre Cumbia Tiwi (3)
- Clelia Jima Chamiquit (4)
Un Camino Diferente
- Ariam Quipuzco Sánchez (1)
- Marilda Mendoza Ruiz (2)
- Iván Dávila Celis (3)
- Kelly Vásquez Alvites (4)
Unidad Nacional
- Luis Fernando Cebreros Delgado de la Flor (1)
- Ricardo Rodriguez Saavedra (3)
Guía completa para las Elecciones Generales 2026. (Infografía vía Nano Banana de Gemini)