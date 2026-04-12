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Política

Resultados Elecciones 2026 en Amazonas: senadores y diputados electos hoy 12 de abril

Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en Amazonas y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.

Amazonas elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Open AI)
Amazonas elige a representantes en el Senado y Cámara de Diputados en las Elecciones Generales 2026. (Foto: Open AI)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la Bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Amazonas tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.

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Resultados de las Elecciones 2026 en Amazonas: quiénes fueron electos senadores y diputados

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 en Amazonas a partir de las 5:00 p. m. de hoy, domingo 12 de abril.

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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Los resultados se irán actualizando progresivamente conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.

PUEDES VER: Congresista, senador y diputado: estas son las diferencias para las Elecciones Generales Perú 2026

lr.pe

Lista de candidatos al Senado por Amazonas en las Elecciones 2026

Entérate aquí quiénes postulan al Senado por Amazonas en los comicios de 2026:

Ahora Nación

  • José Santos Herrera Gonzales (1)
  • María Rosa Alama Gonzales (2)

Alianza Electoral Venceremos

  • Zoilo Maicelo Salón (1)
  • Noemí Aurora Pacheco Naveros (2)

Alianza para el Progreso (APP)

  • Francisco Ramos Santillán (1)
  • María Teresa Acuña Gallardo (2)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Edgar Rosales Sánchez (1)
  • Zoraida Jiménez Abad (2)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  • Ernesto Vásquez Cabrera (1)
  • Kety Vilma Cubas Hurtado (2)

Fuerza Popular

  • José Berley Arista Arbildo (1)
  • Anilda Bustamante Ocampo (2)

Fuerza y Libertad

  • Welson Ángel Cóndor Ureta (1)
  • Etelvina Claudina Alva Abriojo (2)

Libertad Popular

  • Luz Milagros Paredes Tello (2)

Partido Aprista Peruano

  • Emma Xiomara Heredia Carrasco (1)
  • Miguel Catalino Reyes Contreras (2)

Partido del Buen Gobierno

  • Juanito Racho Mendoza (1)
  • Celia Ysabel Trejo Ocaña (2)

Partido Demócrata Unido Perú

  • María Asunciona García Cabrejos (1)

Partido Demócrata Verde

  • Walter Quispe Crisostomo (1)
  • Dora Flores Zúñiga (2)

Partido Demócrata Federal

  • Celso Yubau Uwak (1)
  • Hedytha Filomena Olivera Becerra (2)

Partido Democrático Somos Perú

  • Engels Escobedo Portal (1)
  • Amelia Etsam Nugkuag (2)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Loyola Alarcón LLanos (1)
  • Alfredo Shunta Chiarmach (2)

Partido Morado

  • Policarpio Chauca Valqui (1)
  • Carmen Rosa Pinedo Canilla (2)

Partido Político Cooperación Popular

  • Merida Dolores Jacobo Reyes (2)

Partido Político Integridad Democrática

  • César Alfredo Adavisa Montero (1)
  • César Adavisa Montero (2)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Wilder Rojas López (1)
  • Ayda Mercedes Grandez Llanca (2)

Partido Político Perú Primero

  • Jaime Reyna Chuquipiondo (1)

Partido Político PRIN

  • Consuelo Pére Mera (1)
  • Roger Corrales Muñoz (2)

Podemos Perú

  • Fidel Asenjo Pérez (1)
  • Lucila Melgarejo Malpartida (2)

Primero La Gente

  • Jorge Luis Carbonel Chota (1)
  • Rosa Mabel Barrantes Vásquez (2)

Progresemos

  • Trinidad Cubas Vargas (2)

Renovación Popular

  • Italo Maldonado Ramírez (1)
  • Patricia del Carmen Feria Vílchez (2)

Un Camino Diferente

  • Erick David Mego Luján (1)
  • Olinda Mirtha Saman Torres (2)

Unidad Nacional

  • Laynes Silva Vigo (1)

Lista de candidatos a Diputados por Amazonas en las Elecciones 2026

Entérate aquí quiénes postulan a Diputados por Amazonas en los comicios de 2026:

Ahora Nación

  • Aníbal Segundo Villalobos Ochoa (1)
  • Nelly Ñontol Gonzáles (2)
  • Geiner Canta Alvis (3)
  • Zenobia Cruz Delgado (4)

Alianza Electoral Venceremos

  • Alipio Bienvenido Sánchez Gómez (1)
  • Morelia Noemí Collantes Livaque (2)
  • Absalon Montoya Guivin (3)
  • Olimpia Rubio Candamo (4)

Alianza para el Progreso (APP)

  • María Perpetua Villalobos Dávila (2)
  • Oswal Edilberto León Rivera (3)
  • Shirley Lorenza Vela Peña (4)

Avanza País - Partido de Integración Social

  • Nelson Santacruz Jara (1)
  • Mariela Santa Cruz (2)
  • Jhino Aguilar Villegas (3)
  • Gloria Santa Cruz Jara (4)

Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)

  • Luciana Dekentai Bashian (1)
  • David Jiménez Vera (2)
  • Eula Dávila Dávila (3)
  • Cristóbal Wisum Ugkum (4)

Fuerza Popular

  • Royser Castro Grandez (1)
  • Mery Infantes Castañeda (2)
  • Jesús de la Cruz Ríos (3)
  • Teresita Silva de Torres (4)

Fuerza y Libertad

  • Fernando Ukuncham Taki (1)
  • Marina Meza Bonifaz (2)
  • Francisco Isidro Limas (3)
  • Llulisa Arbildo Mendoza (4)

Libertad Popular

  • Katherin Quispe Hoyos (2)

Partido Aprista Peruano

  • David Mondragon Vargas (1)
  • Marco Heredia Timana (3)
  • Fátima Rojas López (4)

Partido del Buen Gobierno

  • Edis Céspedes Mendoza (1)
  • Franki Sánchez Pérez (2)
  • Elvia Nuñez Chachapoyas (3)
  • Daniel Villafana Busiche

Partido Demócrata Unido Perú

  • Welber Gonzales Baca (1)
  • María Tirado Cubas (2)
  • Julio Lizarraga Tecocha (3)
  • Esmeralda Becerra Nampag (4)

Partido Demócrata Verde

  • Edwin Guerrero Mego (1)
  • Jhonatan Torres Tantarico (3)
  • Yoselin Lachos Ramirez (4)

Partido Demócrata Federal

  • Mariano Mendoza LLaja (1)
  • Geily Fernández Dávila (3)
  • María Chamik Duire (4)

Partido Democrático Somos Perú

  • Eudes Chanchari Pérez (1)
  • Luis Aponte Sandoval (3)
  • María Bustamante Tarrillo (4)

Partido Frente de la Esperanza 2021

  • Tito Villacis del Cstillo (1)
  • Cynthia Shimpukat Bakuants (2)
  • Wreis Nuncuan Kayap (3)
  • Jenny Chunta Chinguel (4)

Partido Morado

  • Luz Chuquibala Trauco (1)
  • Hermes Montenegro Delgado (2)
  • Lucila Sejekam Tsejem (3)
  • Elvis Pinedo Pinedo (4)

Partido País para Todos

  • José Guevara Rodríguez (1)

Partido Patriótico del Perú

  • Silas Sejekam Yagkuag (1)
  • Rider Salazar Mendoza (3)
  • Mercedes Inga Curi (4)

Partido Político Cooperación Popular

  • Elvis Ramos Guevara (1)
  • Milagros Montano Viena (2)
  • Jack Salazar Velazque (3)
  • Dilcia Ángeles Mendoza (4)

Partido Político Integridad Democrática

  • Bernardino Jiménez Urbina (1)
  • Elvia Chapa Vargas (2)
  • Ricardo Ayala Ortiz (3)
  • Isabel Carbajal de Vargas (4)

Partido Político Nacional Perú Libre

  • Joel Torres Pérez (1)
  • Carolina Pasapera Acaro (4)

Partido Político Perú Primero

  • Maribel Vásquez Cruz (1)
  • Franklin Mendoza Sanchum (2)
  • Kelita Padilla Burga (3)
  • Domingo Hoyos Sánchez (4)

Partido Político PRIN

  • Delicia Guevara Salazar (1)
  • Franklin Alberca Abad (2)
  • Erika Diaz Dávila (3)
  • Hormeño Miranda Molocho (4)

Perú Moderno

  • José Santillán Camus (1)
  • Noemí Chero Vidarte (2)
  • Carlos Palacios Quiñonez (3)
  • Cynthya Maguiña Vega (4)

Podemos Perú

  • Eduardo Nayap Kinin (1)
  • Edinson Pelaez Iberico (3)
  • Karina Rodriguez Marin (4)

Primero La Gente

  • Ines Marin Lozano (1)
  • Domiciano Burga Martínez (2)
  • María Heredia Carranza (3)

Progresemos

  • Felix Olaya Peña (1)
  • Ylda Trigoso Vargas (2)
  • Gilton Rojas Culqui (3)
  • Cinthia Salazar Bardales (4)

Renovación Popular

  • José Campos Arista (1)
  • Ysabel Torres Riva (2)
  • Alegre Cumbia Tiwi (3)
  • Clelia Jima Chamiquit (4)

Un Camino Diferente

  • Ariam Quipuzco Sánchez (1)
  • Marilda Mendoza Ruiz (2)
  • Iván Dávila Celis (3)
  • Kelly Vásquez Alvites (4)

Unidad Nacional

  • Luis Fernando Cebreros Delgado de la Flor (1)
  • Ricardo Rodriguez Saavedra (3)

Guía completa para las Elecciones Generales 2026. (Infografía vía Nano Banana de Gemini)

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