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Política

Keiko Fujimori marca distancia contra discurso fraudista de Rafael López Aliaga: "No hay que contribuir al caos"

En conferencia de prensa, la candidata de Fuerza Popular apostó por victimizarse y señaló que también ha sufrido por las irregularidades logísticas en las elecciones.

Fujimori marcó su distancia de López Aliaga | Composición: LR.
Fujimori marcó su distancia de López Aliaga | Composición: LR.

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, marcó distancia del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien ha sostenido una narrativa sobre la posibilidad de un fraude electoral. Además, Fujimori optó por victimizarse señalando que ella también había sufrido con las irregularidades logísticas de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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“He preferido no pronunciarme hasta contar con un avance significativo del conteo. Como políticos, nuestra principal responsabilidad es liderar con firmeza y energía, pero también mantener la calma y la estabilidad, sin contribuir al caos. Por lo que se observa, el resultado será muy ajustado: será voto a voto y aún no está definido. No voy a responder a los insultos del señor Rafael López Aliaga, a los que ya nos tiene tristemente acostumbrados, pero lo que sí no podemos permitir es que se convoque a una insurgencia”, indicó Fujimori en conferencia de prensa.

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La candidata aseguró que un llamado al desacato social no sería positivo: “Han existido irregularidades, sí. Por eso solicitamos oportunamente la ampliación del horario de instalación de las mesas; por eso pedimos extender el horario de votación; por eso planteamos una votación complementaria en los trece centros donde hubo problemas”.

Además, señaló que respaldará las investigaciones que se realicen para establecer responsabilidades por los hechos registrados: “Exigimos que en la ONPE se adopten las medidas necesarias para garantizar un resultado transparente que refleje fielmente la voluntad popular”.

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Fujimoristas también se oponen a discurso de López Aliaga

El cisma en la derecha se hace más evidente. No solo la lideresa de Fuerza Popular se ha pronunciado en contra de la narrativa sostenida por Rafael López Aliaga. Miguel Torres, vicepresidente en la plancha presidencial del partido, afirmó que López Aliaga no cuenta con pruebas para sostener su posición y sostuvo que es una persona “que ha demostrado que la estabilidad mental no lo acompaña”.

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“Señor López Aliaga, usted está haciendo una manifestación irresponsable al llamar a la insurgencia. (…) Tenemos que entender que estamos ante un sistema electoral; si no estamos de acuerdo con algo, existen vías procedimentales para ejercer nuestros derechos, sea cual fuera nuestra posición (…)”, señaló.

Martha Chávez, excongresista fujimorista y candidata al Senado por Fuerza Popular, también se pronunció en contra de las declaraciones del exalcalde de Lima: “Lamentables por altaneras, irrespetuosas y destempladas estas expresiones, que estoy segura muchos de sus seguidores no comparten. Sigue creyendo que hacer política es actuar como quien se considera dueño de la verdad y de la vida y conducta de quienes dependen de él”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

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