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Resultados ONPE en vivo: López Aliaga, Nieto y Sánchez | Epicentro Electoral - Réplica

Política

Elecciones 2026: Roberto Sánchez se ubica en el segundo lugar tras superar a Rafael López Aliaga en conteo de la ONPE al 89%

La candidata de Fuerza Popular asegura su pase a segunda vuelta y mantiene el primer lugar en el conteo oficial con 16.9% de los votos válidos.

Roberto Sánchez supera a López Aliaga y se ubica en el segundo lugar, según resultados de la ONPE.
Roberto Sánchez supera a López Aliaga y se ubica en el segundo lugar, según resultados de la ONPE.

El conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 89.461% de actas procesadas presenta a Keiko Fujimori en el primer lugar, mientras que Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se ubica en el segundo puesto tras superar a Rafael López Aliaga en medio de una disputa por el pase a la segunda vuelta electoral.

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El aspirante de Juntos por el Perú registra 11.957% de votos, equivalente a 1 millón 814 mil 339 electores, mientras que el líder de Renovación Popular alcanza 11.953% con 1 millón 813 mil 667 votos válidos. La diferencia entre ambos candidatos se mantiene reducida conforme avanza el procesamiento de actas.

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La lideresa de Fuerza Popular mantiene el liderazgo con 16.929%, consolidando su presencia en la segunda vuelta y ampliando la distancia frente a sus contendores.

El ascenso de Roberto Sánchez en el conteo de la ONPE

En la noche del domingo 12 de abril, la ONPE empezó a publicar los resultados electorales conforme avanzaba el procesamiento de actas.

Al 23% de actas contabilizadas, Fujimori se ubicaba en el primer lugar, seguida por López Aliaga, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Carlos Álvarez. En ese momento, Sánchez figuraba en el sexto lugar, por encima de Alfonso López Chau

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Una hora después, al 30% del conteo, López Aliaga estaba primero con 18% y Fujimori, segunda con 17%. Les seguía Jorge Nieto con 14%. En cuarto lugar se ubicaba Ricardo Belmont del partido OBRAS con 9%. En quinto y sexto lugar se encontraban Carlos Álvarez (8%) y López Chau (7%), respectivamente. Sánchez había sido desplazado a la séptima posición.

El escenario se mantuvo la mañana del lunes 13 de abril. Al 55% de actas procesadas, el liderazgo del primer lugar se disputaba entre la representante de Fuerza Popular y el candidato de Renovación Popular, mientras que Nieto se mantenía en la tercera posición.

Sin embargo, el panorama cambió el martes 14 de abril. Con el avance del conteo al 75% de actas procesadas, Roberto Sánchez inició un ascenso sostenido en su votación. Superó a Carlos Álvarez y Ricardo Belmont, y posteriormente logró desplazar a Jorge Nieto, ubicándose en el tercer lugar del resultado electoral.

Este miércoles 15 de abril, con el avance del procesamiento de actas al 89.461%, el candidato de Juntos por el Perú continuó incrementando su votación y logró superar a Rafael López Aliaga, colocándose en el segundo puesto del conteo oficial.

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