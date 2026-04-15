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Candidatos piden que se respete el voto del pueblo en medio de narrativa de falso fraude electoral

Rafael López Aliaga, al no tener asegurado su pase a segunda vuelta, convoca a una marcha contra el JNE por supuesto fraude.  Alfonso López Chau y Ronald Atencio exhortaron al respeto del voto popular.

Candidatos piden que se respete el voto del pueblo en medio de narrativa de falso fraude electoral
Candidatos piden que se respete el voto del pueblo en medio de narrativa de falso fraude electoral

Mientras que Rafael López Aliaga, al no tener asegurado su pase a segunda vuelta, convoca a una marcha contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la existencia de un supuesto fraude en las elecciones del 12 de abril, Alfonso López Chau, Ronald Atencio y otros candidatos hacen un llamado al respeto del voto ciudadano.

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El conteo de 77% de la ONPE y el conteo rápido integral de Ipsos, ubican a López Chau de Ahora Nación en el séptimo lugar quedando descartado su pase a segunda vuelta. Fue superado por Álvarez, Belmont, Roberto Sánchez, Jorge Nieto, López Aliaga y Keiko Fujimori.

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Lejos de acogerse a la narrativa de fraude electoral como lo hizo Fujimori en la segunda vuelta del 2021 y como lo hace López Aliaga este año, López Chau sentó su postura en el respeto al voto ciudadano y agradeció a sus votantes.

Además, se dirigió a Fujimori y López Aliaga, resaltándoles que la segunda vuelta será decidida por el pueblo y su voluntad debe ser respetada.

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“Desde Ahora Nación, nos ponemos a disposición de las fuerzas democráticas, políticas y sociales, para conformar un frente de resistencia por la democracia que enfrente a lo que queda del pacto mafioso”, manifestó en sus redes sociales.

Tampoco no descartó continuar su carrera política. “Ahora ingresamos a una nueva etapa donde la tarea primordial es afirmar la democracia. Muchas gracias y estoy segura que vamos otra vez para dar la gran pelea”, dijo.

Indira Huilca, candidata a diputada de Ahora Nación, aceptó los resultados y agradeció a los votantes y personeros. “Nuestra campaña se hizo de a pie sin plata como cancha y caminando”, expresó ante la prensa.

Carlos Álvarez: “Soy respetuoso de la voluntad popular”

Por su parte, Carlos Álvarez también agradeció los votos obtenidos y felicitó a quienes pasarán a segunda vuelta. “Soy caballero, respetuoso de los resultados y la voluntad popular”, anotó en un video publicado en sus cuentas oficiales.

Indicó que continuará defendiendo las demandas sociales “no como político”, pero sí como una persona que lucha contra la delincuencia, denunciando, apoyando en salud y educación. Somos una comunidad y queremos lo mismo. Que los sicarios y corruptos terminen su día tras las rejas”, expresó.

Como es su estilo, se animó a realizar un chiste y dijo que si a un peruano le piden votar entre un dinosaurio y un meteorito, eligen a este último. “Hay cosas que no logro entender. Durante años protestamos, pero seguimos con los mismos”, anotó.

Alianza Venceremos exhorta a “defender los votos de los sectores populares”

La alianza electoral Venceremos, cuyo candidato es Ronald Atencio, emitió un comunicado titulado “En defensa del voto popular”, en el que saludaron la “voluntad mayoritaria del pueblo por otorgar representación a fuerzas políticas que no son parte del pacto mafioso”.

De la misma forma que Pérez Tello y López Chau, Venceremos rechazó un posible gobierno del Fujimorismo porque considera que es un “partido mafioso que destruye el país hace décadas”. En su lugar, hicieron un llamado a defender los votos de los sectores populares que han elegido a Roberto Sánchez y Juntos por el Perú.

Ricardo Belmont insiste en supuesto fraude electoral

A diferencia de estos candidatos, quien se suma a la narrativa de fraude de López Aliaga es Ricardo Belmont del partido OBRAS. Tras conocer que no pasará a segunda vuelta, anunció que se retira de la política porque su postulación era su “última batalla” y que no fue a votar porque se trataba de un “fraude jamás visto en la historia del país”.

Consideró que Keiko Fujimori puede ser una “magnífica persona”, pero que no cree que pase a segunda vuelta.

López Aliaga: no tiene asegurado su pase a segunda vuelta y convoca a una marcha ante el JNE

En tanto, el candidato de Renovación Popular, quien es uno de los tres candidatos, junto a Sánchez y Nieto, que podrían pasar a segunda vuelta, convocó a una marcha ante el JNE el martes 14 a las 6.00 p. m. por un supuesto fraude en las elecciones.

Dijo que es matemático y que, según sus cuentas, le han restado el 1,2% de los votos, unos cien mil votantes.

“Pedimos un pronunciamiento urgente al Jurado Nacional de Elecciones, de por qué ahora ya es cómplice de lo que ha perpetrado la ONPE, ¿no? De ONPE ya teníamos sospechas, pero ya que por omisión el Jurado Nacional no haya suspendido la boca de urna, sabiendo que hay un daño”, expresó.

Juntos por el Perú denuncia intento de fraude electoral por parte de la “derecha peruana”

Juntos por el Perú anunció una conferencia de prensa para el martes a las 5.00 p. m. para “denunciar el intento de fraude electoral por parte de la derecha peruana”. Su candidato presidencial, Roberto Sánchez, es uno de los tres que se encuentran en empate técnico por el segundo lugar, según Ipsos.

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