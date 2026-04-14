El candidato presidencial Roberto Sánchez dio una conferencia de prensa en la que advirtió que llamará a una movilización si es que algunos actores políticos insisten con la narrativa del supuesto fraude pese a no tener pruebas.

“Invocamos y le decimos a todo el Perú, a las fuerzas sociales, que estaremos atentos, que estén vigilantes a nuestro llamado. Apenas haya un indicio de no querer respetar el voto ciudadano llamaremos a una movilización, a la defensa democrática, a la defensa social. Llamamos a la comunidad internacional a acompañar y hacer vigilia para que se respete el voto ciudadano de manera sagrada. Sin narrativas de fraude como el proceso anterior. El voto andino, amazónico, rural se va a respetar”, señaló.

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Cabe señalar que ante el incremento del candidato de Juntos por el Perú en el conteo oficial de ONPE, el candidato que hasta el momento se encuentra en segundo lugar, Rafael López Aliaga, no tuvo mejor idea que alegar a un fraude supuestamente propiciado por Piero Corvetto. Es importante mencionar que el jefe de la ONPE ya aclaró que los problemas ocurridos el 12 de abril se debieron a fallas logísticas del proveedor contratado.

Según el conteo ONPE al 80%, Keiko Fujimori lidera con 16%, le sigue Rafael López Aliaga con 12%, tercero se encuentra Jorge Nieto con 11% y en cuarto lugar Roberto Sánchez con 10%. Sin embargo, mientras Rafael López Aliaga muestra una caída lenta, Sánchez evidencia un aumento sostenido a medida que llegan los votos rurales, lo que puede ser preocupante para el candidato conservador.

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Rafael López Aliaga convoca a plantón tras denuncia de falso fraude electoral

Rafael López Aliaga convocó para este martes a las 6.00 p. m. a una movilización frente a la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en medio de denuncias de un supuesto fraude electoral que impulsa mientras avanzan los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). En el conteo, el candidato registra 12,4%, seguido por Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien alcanza 10,8% y acorta la distancia.

Ante el crecimiento de Sánchez, el líder de Renovación Popular insiste en sus acusaciones y atribuye los retrasos en la instalación de mesas a una presunta manipulación en contra de su agrupación, pese a que reportes técnicos señalan que se debieron a problemas logísticos de un proveedor.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales bajo el lema “Nos cansamos que jueguen con la democracia”, convocó a la ciudadanía a participar en el plantón. En declaraciones a la prensa, sostuvo además que la demora en la apertura de mesas le habría restado alrededor de 1,25% de los votos (unos 100 mil sufragios) y pidió la renuncia del jefe de la ONPE.