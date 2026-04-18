Yaroslavna Kuprina: "El ballet ofrece una experiencia más contemplativa e inmersiva”

Del 18 al 20 de abril, Mark Chino y Yaroslavna Kuprina, destacados integrantes del histórico Ballet del Teatro Bolshói de Moscú, estarán interpretando el clásico de Tchaikovsky, 'El lago de los cisnes' (1877), en el Gran Teatro Nacional. Esta es la primera vez que dos solistas de este histórico ballet se presentan en Perú. Para tener más ideas de la vigencia de esta pieza clásica y del ballet como tal, La República conversó con Yaroslavna Kuprina.

-Te presentas en Lima, en el Gran Teatro Nacional, con 'El lago de los cisnes', una obra que forma parte del imaginario universal. ¿Qué lugar ocupa hoy este ballet en tu vida como intérprete?

'El lago de los cisnes' es uno de mis ballets favoritos y ocupa un lugar muy especial en mi vida. Interpretarlo en el Gran Teatro Nacional de Lima es un honor profundo. Este ballet tiene la capacidad de tender puentes entre culturas, y me permite compartir el lenguaje universal del movimiento con el público peruano, que recibe este arte con una sensibilidad muy especial.

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-En un país como el Perú, donde el acceso al ballet clásico no siempre es constante, ¿cómo percibes el encuentro con un público que se aproxima a esta obra desde otras experiencias culturales?

En un contexto como el peruano, me acerco a cada función poniendo especial énfasis en la narrativa y en la conexión emocional. Más allá de las diferencias culturales, creo que el ballet puede ser comprendido desde lo humano, desde lo que se siente, y ahí es donde se genera el verdadero encuentro con el público.

Yaroslavna Kuprina. Foto: Difusión.

-'El lago de los cisnes' es uno de los ballets más representados en el mundo. ¿A qué atribuyes su vigencia después de más de un siglo?

-Estoy convencida de que su vigencia radica en sus temas universales: el amor, la pérdida y la transformación. Son emociones que atraviesan generaciones y culturas, y que siguen encontrando eco en el público contemporáneo.

-La música de Piotr Ilich Tchaikovsky tiene una dimensión casi narrativa y es clave en la permanencia de la obra. ¿Cómo dialogas con esa música en escena?

-La música de Piotr Ilich Tchaikovsky es el alma de 'El lago de los cisnes'. En escena, dejo que sus melodías guíen todos mis movimientos, buscando una fusión entre la precisión técnica y la expresión emocional, que es muy importante. Es un diálogo constante en el que el cuerpo traduce lo que la música sugiere.

-Este ballet fue estrenado hace 149 años en el Teatro Bolshói, compañía de la que hoy formas parte como solista. ¿Cómo se vive esa continuidad histórica desde el escenario?

-Bailar esta obra como solista en el Teatro Bolshói, 149 años después de su estreno, es una experiencia profundamente significativa. Existe una responsabilidad de honrar esa tradición, pero también de aportar una mirada propia que mantenga viva la obra en el presente.

-Tu formación en la Academia Vaganova de Ballet está ligada a una tradición muy definida. ¿En qué momento esa disciplina deja de ser una estructura externa y se convierte en una voz propia?

-Durante mi formación en la Academia Vaganova, la disciplina se transformó en algo interno cuando comprendí que era la base de mi libertad artística. A partir de ahí, mi voz comenzó a construirse en el equilibrio entre la técnica rigurosa y la interpretación personal.

-Formar parte del ballet del Teatro Bolshói implica también dialogar con una historia. ¿Cómo se construye una identidad artística dentro de una institución tan cargada de memoria?

-Construir una identidad artística dentro del Bolshói implica respetar profundamente su tradición, pero también integrar la propia experiencia y sensibilidad. Es un equilibrio entre herencia e innovación, donde cada intérprete encuentra su lugar sin perder de vista la historia que lo precede.

Mark Chino y Yaroslavna Kuprina. Foto: Difusión.

-Odette y Odile, personajes de la obra, suelen leerse como opuestos, pero también como reflejos. ¿Cómo entiendes esa dualidad desde tu propia experiencia en escena?

-Para mí, la dualidad entre Odette y Odile refleja la complejidad de las emociones humanas. Ambas comparten fragilidad y fuerza, y entender esa conexión me permite construir una interpretación más matizada y profunda.

-En ese tránsito entre ambos personajes, ¿hay un momento en el que sientes que uno invade al otro?

-Ese momento ocurre cuando la emoción supera a la técnica. Allí, los límites entre ambos personajes se difuminan y se genera una tensión que enriquece la narrativa en escena. Este doble rol exige una gran inteligencia emocional, además de resistencia física y concentración. Implica sostener dos universos distintos dentro de una misma función y darles coherencia desde lo interpretativo.

-Formas parte de una gira internacional con el Russian Classical Ballet. ¿Qué cambia en una obra como esta cuando se presenta ante públicos culturalmente distintos, como el latinoamericano?

-Presentar la obra ante públicos culturalmente diversos implica ajustar matices en la interpretación para asegurar que la esencia de la historia sea comprendida y sentida de manera universal.

-En una época marcada por lo inmediato, el ballet propone otro ritmo y otra forma de atención.

-En un contexto dominado por la inmediatez, el ballet ofrece una experiencia más contemplativa e inmersiva. Puede brindar a las nuevas audiencias un espacio para la reflexión y una conexión más profunda con una forma de arte atemporal.